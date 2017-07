Er rief – und Johannes Heesters kam Heinz Fiedler ist der dienstälteste Mitarbeiter der Sächischen Zeitung. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag.

Gentleman mit Herz, Humor und flotter Feder: Heinz Fiedler an seinem Arbeitsplatz in der SZ-Redaktion Freital. © Karl-Ludwig Oberthür

Es war 1962, als ich im Alter von 14 Jahren von meiner Schule zu einem Rezitatoren-Wettbewerb gesandt wurde. Ich belegte den 3. Platz. In der Jury saß ein Mann, der die Veranstaltung auch moderierte. Ein halbes Jahr später schickte man mich zum Kreiswettbewerb. Auch hier war dieser Mann wieder als Moderator tätig. So lernte ich Heinz Fiedler kennen.

Offenbar hatte ich ihn von meiner künstlerischen Leistung überzeugt, denn er lud mich zu einer seiner Veranstaltungen ein. Als Initiator und Moderator entwickelte er die Reihe „Hainsbergs Klingende Illustrierte“ (bereits seit 1946), mit lokalen Künstlern und Sportlern. Er leitete sogar einen Jugendchor, der mehrfach im Rundfunk gastierte. Später entwickelte er „Hainsberg prominent“. Da durfte ich mitmachen. Das war 1964. Neben mir waren Manfred Uhlig, damals bekannter Kabarettist und Humorist und Mitgründer der Leipziger „Pfeffermühle“, Moderator im „Kessel Buntes“ und Reinhold Stövesand, Schauspieler und Intendant der Staatsoperette im Programm. Herr Fiedler gab mir einen langen Text von Joachim Ringelnatz, den ich auswendig lernen musste.

Als Freital noch ein Haus für die Jugend hatte auf der Mozartstraße, gestaltete Heinz Fiedler 70 Folgen der Reihe „Quatschbude“, eine Mischung aus Quiz und Unterhaltung. Auch beim Hainsberger Karneval durfte ich mitmachen. Heinz Fiedler war von 1959 bis 1992 Elferratsvorsitzender und damit der dienstälteste Elferratsvorsitzende von Deutschland Ost. In dieser Zeit entwickelte sich der Hainsberger Karneval zu einer Hochburg sächsischen Frohsinns. Übrigens komponierte Heinz Fiedler 14 Faschingsschlager.

In der Kampagne 1970 war auch ich dabei. In dieser Zeit war ich Leiter des Kabaretts „Laterne“ am Club der Edelstahlwerker. Ich schrieb für das Faschingsprogramm 1970 einen Text, sechs DinA-4-Seiten lang. Nachdem Herr Fiedler den Text bearbeitet hatte, blieben zwei Seiten übrig. Heute weiß ich: Er hatte das untrügliche Gespür dafür, was möglich war. Die Kabaretts haben ja immer mehr Texte geschrieben als nötig. Wegen der Zensur.

Kleiner Auszug aus dem Text: Zwei Zeitungsverkäufer – einer von 1900 und der andere von 1970 – riefen ihre Schlagzeilen ins Publikum. Zum Beispiel der von 1900: „Die letzte Gemeindetagung in Hainsberg fasste den Beschluss, an der Engländerei ein Luftbad zu bauen.“ Da rief der von 1970: „Fortschritte beim Luftbadbau in Hainsberg: Baugrube für Planschbecken ist ausgehoben.“ Von der Übertreibung lebt die Satire. Im Club der Edelstahlwerker moderierte Heinz Fiedler 114 Folgen der Reihe „Der prominente Gast“ (zum Beispiel mit Armin Mueller-Stahl, Helga Hahnemann, Kammersänger Peter Schreier, Herbert Köfer, Heinz Rennhack oder Bärbel Wachholz). Obwohl die klassische Musik in Freital nie so richtig Fuß fassen konnte, waren die von Fiedler gestalteten 70 Folgen „Mit der Staatskapelle unterwegs“ immer ausverkauft. Musiker erzählten mit Fotos und Geschichten von ihren Reisen nach Kanada, Japan oder in die Bundesrepublik Deutschland. Das war natürlich interessant. Für Heinz Fiedler war das ein guter Mix aus Journalismus und Entertainment.

1971 feierte Freital sein 50-jähriges Bestehen mit einem großen Programm im Kulturhaus. Die Stahlspritzer waren dabei – ein Unterhaltungskunstensemble, das in den 60er-Jahren von Heinz Quermann ins Fernsehen geholt wurde. Heinz Fiedler moderierte, und ich durfte als Kabarettist und Texteverfasser mitmachen. Auszug aus einem der Sketche: Wie kam die Stadt Freital zu ihrem Namen?

a: Vorgeschlagen wurde zum Beispiel „Jammertal“.

b: Das ist doch Freital fast jeden Sonntag, wenn Stahl Freital wieder verloren hat.

c: Hier steht auch noch Deupodö.

d: Das wäre doch eher ein Name für eine Schnapssorte. Bei Ach und Weh trink Deupodö.

e: Oder: Was keiner glaubt, was keiner schafft: Deupodö gibt Manneskraft!

Wir haben damals neun Vorstellungen gespielt. Alle ausverkauft mit über 5 000 Besuchern! Auch bei vielen anderen Veranstaltungen im Kulturhaus, Club der Edelstahlwerker, BC Hainsberg oder „Goldener Löwe“ war Fiedler als Ideengeber und Moderator gefragt.

Ein Höhepunkt in Fiedlers Leben waren 500 Vorstellungen eines Tournee-Programmes mit dem Dresdner Kabarett- und Gesangsquartett „Die vier Brummers“.

Kaum zu glauben, aber wahr: Seit 1948 schreibt Heinz Fiedler heimatkundliche Betrachtungen und feuilletonistische Wochenendreportagen für die SZ-Redaktion Freital. Auch für die Dresdner Redaktion hat er unzählige Beiträge verfasst. Seine Zelluloid-Erinnerungen im Feuilleton erscheinen noch heute aller 14 Tage zwischen Altenberg und Görlitz. Übrigens sind sie auch in Buchform erschienen.

Eine besondere Verbundenheit Heinz Fiedlers galt Johannes Heesters. So gelang es durch seine Vermittlung, den Jahrhundertkünstler 2002 für zwei Vorstellungen nach Freital zu locken. Heesters und Fiedler: Sie hatten sich viel zu erzählen. Zwei Kenner des deutschen Unterhaltungsfilmes und der Operette – und zwei Verehrer des schönen Geschlechts.

Seine menschlich schwierigste Zeit hatte er zwischen 1952 und 1954. Durch die Staatssicherheit verhaftet, verurteilte ihn ein Gericht zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus wegen angeblicher Verstöße gegen DDR- Gesetze. Zu den verhängten Maßnahmen zählte auch Berufsverbot.

Es ist fast unglaublich, welche Leistungen Heinz Fiedler in den vielen Jahren seines Wirkens für das geistig-kulturelle Leben in Freital erbracht hat. Seine Zeitungsbeiträge werden von Lesern an Bekannte in ganz Deutschland geschickt. Mein Verhältnis zu Heinz Fiedler hat sich im Lauf der Zeit geändert: Erst war Heinz Fiedler für mich Entdecker, dann Förderer, später Kollege und jetzt seit vielen Jahren ein Freund. Am Dienstag feiert Heinz Fiedler seinen 90.Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

Der Kabarettist Gert Knieps war von 1991 bis 2011 Direktor des Kulturhauses Freital.

