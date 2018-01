TV-Tipp Er ist auch gut, wenn einer guckt Stilecht steif und gut gelaunt präsentiert sich Max Raabe im Konzert seines Palast-Orchesters als Frauenversteher und Kapitän.

Gibt sich bescheiden, denn Funzeln reichen für Max Raabe nicht. © © Marcus Höhn

Max Raabe hat stets eine ungewöhnliche Art, sein Publikum zu begrüßen: Antworten auf die großen Fragen des Lebens könne man von ihm nicht erwarten, sagt der Sänger gern. „Aber, wir haben Stücke ausgesucht, die erahnen lassen, dass es Antworten auf die großen Fragen des Lebens geben könnte – nur eben nicht bei uns.“ So begann er die Konzerte seines Erfolgsprogramms „Eine Nacht in Berlin“, das Arte jetzt als Aufzeichnung aus dem Berliner Admiralspalast zeigt.

Zwar ist der Zwei-Stunden-Auftritt des Palast-Orchesters auf nur 42 Minuten konzentriert. Dafür bieten diese internationale Swing-Evergeens sowie Klassiker wie den „Mackie Messer“-Song. Und Videoregisseur Daniel Lwowski hat sie außergewöhnlich bildstark und abwechslungsreich in Szene gesetzt. So bekommt das Ganze mehr Tempo, rücken die fantastischen Musiker des Orchesters in den Mittelpunkt, in dem sonst fast immer der Frontmann steht.

Ungewöhnlich seit jeher: Es spielt immer nur eine Frau im Orchester, meist eine junge und hübsche zudem. Trotzdem erweist sich der bekennende schwule Sänger als Frauenversteher. Nicht nur in der Hymne „Für Frauen ist das kein Problem“, sondern auch, wenn er die „Schöne Isabella von Kastilien“ um Rückkehr bittet: „Pack deine ganzen Utensilien.“

Gewohnt elegant, steif und ironisch präsentiert der heute 55-Jährige an diesem authentischen Ort kleine große Weisen wie „In meiner Badewanne bin ich Kapitän“. Berlin ist seit vielen Jahren die Heimatstadt des gebürtigen Westfalen und seines Palast-Orchesters. Hier begannen sie 1986 ihre Karriere, und hier wurde viel von ihrem Konzertrepertoire erstmals aufgeführt. So mixt der Opernsänger klug Lieder aus den 20er- und 30er-Jahren, mit denen schon die Comedian Harmonists vor fast 90 Jahren das Publikum im Admiralspalast begeistern konnten, mit eben jenen Neukompositionen wie „Frauen“ und „Du passt auf mich auf“. Diese Würfe wie auch die Selbstanzeige eines vermeintlichen Trottels „Ich bin nur gut, wenn keiner guckt“ waren in jüngster Zeit mit der Hit-Produzentin Annette Humpe entstanden.

Erstaunlich, wie gerade bei jenen rhythmisch mitreißenden Songs der Bariton seine Contenance bewahrt. Das Publikum kann das nicht und feiert die Künstler nach der modernen Moritat „Am Ende kommt immer der Schluss“ mit Ovationen.

Fazit: Großartiges Konzert, aber viel zu kurz in der TV-Fassung. Gut, dass Herr Raabe und sein Ensemble ab nächster Woche auf Tournee gehen und auch in Sachsen gastieren. Noch gibt’s wenige Restkarten.

„Max Raabe & Palast Orchester: Eine Nacht in Berlin“, Sonntag, 18.25 Uhr, Arte

