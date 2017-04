Er hat Lust an einem frischen, frechen Mozart Wenn Omer Meir Wellber Stücke von Wolfgang Amadeus spielt, improvisiert er wie ein Jazzer. Jetzt komprimiert er gar drei Opern in raffinierten 60 Minuten.

Dreht derzeit an der Semperoper Mozart-Kugeln: Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber dirigiert in diesen Tagen drei Opern, ein Konzert und einen eigenen frechen Mix des Salzburger Musikgenies. © dpa

Zu Mozart scheint alles gesagt: So unendlich viele brillante Experten haben sein Leben und Werk durchleuchtet, analysiert und gedeutet. Und doch passiert derzeit an der Semperoper Dresden etwas Aufregendes: Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber und die Sächsische Staatskapelle entwickeln einen eigenen, neuen Mozart-Sound. Obwohl sie die Stücke teils seit Jahrzehnten kennen und spielen, interpretieren sie sie nun neu. Da wird bei den Rezitativen improvisiert, als wären sie Jazzer, da kommen Instrumente zum Einsatz wie das Akkordeon, für das der Salzburger nie geschrieben hat.

„Wir planen bei den Proben nicht bis ins Detail“, sagt Wellber über ihre Arbeitsweise, „wir hören intensiv aufeinander wie in der Kammermusik, um im Augenblick der Aufführung reagieren zu können.“ Schließlich habe Mozart zwar genau komponiert, aber eben nichts etwa zu Tempofragen und Übergängen aufgeschrieben. „Wahrscheinlich war die Improvisation in seiner Zeit weit verbreitet.“ Weil die Dresdner Musiker das ausnutzen, klingt ihr Mozart jeden Abend anders, modern, heutig, gar nicht museal. Das muss nicht jedem gefallen, einen anderen Zugang zu den wohlvertrauten Werken erlaubt es allemal.

Seit 2014 versucht sich Wellber mit der Kapelle in dem Spagat zwischen Partiturtreue und einer mitunter extrem-emotionalen Auslegung im Mozart-Da-Ponte-Zyklus der Semperoper mit „Cosi fan tutte“, „Don Giovanni“ und „Die Hochzeit des Figaro“. Jene drei Opern waren einst eine Revolution im Musiktheater, weil erstmals normale Menschen mit all ihren Stärken und Schwächen auf der Bühne agierten und nicht mehr nur Helden, Götter oder Könige. Plastisch erzählt Wellber in einem Mozart-Buch, wie er erst in Dresden durch die intensive Beschäftigung mit Amadé und dem Können der Staatskapelle die Qualität der doppelbödigen Musik und der scharfsinnigen Texte verstanden habe. „Ich fand ihn früher langweilig. Erst als das Angebot von Dresden zu den drei Opern kam, platzte der Knoten.“

Wie weit er das Genie verinnerlicht hat und wie frei und frech er mit ihm mittlerweile umgeht, demonstrierte der 35-Jährige jetzt mit einem furiosen Mozart-Pasticcio auf der Kammerspielstätte „Semper zwei“. Sieben Figuren der drei oben genannten Opern wie Komtur, Figaro, Giovanni, Cherubino und Gräfin treten bei einem Therapeuten auf, der sich als Komponist entpuppt. Die sieben haben Probleme in der Liebe wie im Hass, ihnen kann am Ende durchaus geholfen werden.

Ist die Idee des Zusammentreffens dieses Panoptikums schon wunderbar, so ist es ein Vergnügen, wie Wellber mit einem Kammerorchester die populären Hits wie Figaros „Will der Graf ein Tänzchen nun wagen“ anspielt, verfremdet und mixt – in einer Stunde raffiniert und gut unterhaltend komprimiert. „Mozart ist natürlich für die Ewigkeit“, sagt der Dirigent, „aber genauso gut für den Moment.“

