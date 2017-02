Entdeckungen am Kraterrand Er war nicht nur ein Mann der Straße: Dresden erinnert mit einer hochkarätigen Schau an den Maler Otto Griebel.

Otto Griebel war nah dran an den Menschen seiner Zeit. 1920 porträtierte er den „Schiffsheizer" (Ausschnitt), ein tätowiertes Muskelpaket, zu dem manche Damen bewundernd und leicht schaudernd zugleich aufblickten. Das Bild befindet sich in Privatbesitz.



Das ist ein Auftakt nach Maß: Im Eingangsbereich der Otto-Griebel-Ausstellung schmettert den Besuchern die „Internationale“ entgegen. Sie erklingt im Film, den Ernst Hirsch drehte. Aber wo ist das Bild, eines der Hauptwerke von Otto Griebel, eines der wichtigsten proletarisch-revolutionären Kunstwerke aus der Weimarer Republik? Das Deutsche Historische Museum Berlin hat es nicht ausgeliehen für die umfassende Retrospektive, die die Städtische Galerie Dresden ab diesem Wochenende zeigt. Das muss man nicht bedauern. Denn in Dresden geht es in erster Linie um den Künstler Otto Griebel und erst an zweiter Stelle um den mitunter radikalen Kommunisten. Seine Kunst stellte er in den Dienst der politischen Propaganda, als er auf dem besten Wege war, berühmt zu werden. Der Maler Curt Querner meinte, Griebel hätte nicht so viel Politik machen dürfen, dann wäre was aus ihm geworden.

Humorvoll und kreativ

Im „Panoptikum der Zeit“ in der Städtischen Galerie sieht man, wie kreativ und fleißig Griebel war. Er war humorvoll, erfasste Situationen klug und konnte sie flink zeichnen. Er war ein Wanderer zwischen den Stilen und den Sujets. Griebel porträtierte Arbeiter und Vagabunden, zeichnete alte Vetteln, junge Nutten und schöne Frauen. Er liebte die einfachen Leute, er karikierte sie nicht. Immer war er nah dran an den Menschen seiner Zeit. Aber auch Landschaften konnte er malen und abstrakt. Griebel illustrierte. Er prangerte seine politischen Gegner an, indem er sie lächerlich machte. Geld verdiente er unter anderem als Ausstellungsgestalter. Auch malte er Zigarettenbilder oder illustrierte „Die kleine Milchfibel“. Für den Puppenspieler Otto Kunze entwarf er Theaterdekorationen und Kostüme.

Der Sohn eines Tapeziermeisters aus Meerane machte eine Lehre als Dekorationsmaler, wechselte an die Königliche Zeichenschule in Dresden, zog als Soldat in den Ersten Weltkrieg und trat 1919 in die Kommunistische Partei Deutschlands ein, für die er als Redner, Schnellzeichner, Illustrator, Puppenspieler arbeitete.

In einem Selbstbildnis von 1914, dem frühesten, das erhalten blieb, malte er sich mit Pagenkopf und Pfeife im Stil von Vincent van Gogh, dessen Bilder er 1912 in der Dresdner Galerie Arnold gesehen hatte.

Das Jahr 1919, als er sein Studium an der Dresdner Kunstakademie begann, bezeichnet Ausstellungskurator Johannes Schmidt als „das experimentelle Jahr“ von Griebel. „Er war der einzige Künstler in Dresden, der damals in Totalabstraktion malte“, erklärt Schmidt. Das Konstruktivistische deutete sich bei Griebel in einem mit Bleistift gezeichneten Selbstporträt an.

Dada und Politik

Auch war er einer der Dresdner Dadaisten. Mit dem Komponisten Erwin Schulhoff schuf er die Mappe „Zehn Themen“. Drin sind Partituren und abstrakte Farblithografien, die in Tempo und Temperament perfekt zueinanderpassen. Schulhoff war Pianist und wirkte im Mai 1919 an der Berliner Dadaistischen Soiree mit.

In Dresden erklingen am 27. April im Stadtmuseum Stücke von Erwin Schulhoff für Gesang und Klavier, dargeboten von der Prager Sängerin Olga Èerna und dem Pianisten Daniel Wiesner. Die „Zehn Themen“ wurden in den 90er-Jahren auf CD eingespielt. Doch die dürfte – wie Griebels Erinnerungen „Ich war ein Mann der Straße“ – nur noch antiquarisch zu bekommen sein.

Eine Dada-Collage kam aus dem Nachlass von Otto Dix in die Ausstellung. „Wenn Griebel nicht so viele seiner Arbeiten an Sammler und Künstlerkollegen gegeben hätte, wäre heute vom Frühwerk kaum noch etwas da“, sagt Johannes Schmidt, der für diese Ausstellung und für das Werkverzeichnis europaweit recherchierte. Auch die Leser der Sächsischen Zeitung hatte er um Unterstützung gebeten. „Einige Schüler von Otto Griebel meldeten sich nach Erscheinen des Textes in der SZ bei mir, erzählten mir ihre Erinnerungen und zeigten Fotos“, erzählt der Kunsthistoriker. Auch zwei Zeichnungen habe er auf diesem Wege wiederentdecken können.

Bei dieser schwierigen Ausgangslage leistete Otto Griebels Sohn Matthias dem Kunsthistoriker wertvolle Unterstützung. Matz Griebel betreut den Nachlass. Als Direktor des Dresdner Stadtmuseums im Unruhestand weiß er natürlich, wie mit Kunstwerken und mit historischen Dokumenten umzugehen ist. Und nun ist es mehr als eine Geste, dass kurz vor dem 80. Geburtstag von Matz Griebel die Retrospektive seines Vaters eröffnet wurde. Seine erste Personalausstellung hatte Otto Griebel 1972 im Leipziger Museum der bildenden Künste noch selbst mit vorbereitet. Doch er starb kurz vor der Eröffnung.

Doch zurück in die Schau der Städtischen Galerie Dresden. Sie ist eine „begehbare Biografie“, meint der Chef der Dresdner Museen, Gisbert Porstmann. Sie ist aber auch „wie ein Kraterrand. Die Mitte fehlt“, meint Johannes Schmidt. „Ein zentrales Bild wäre Griebels Selbstbildnis in der Kneipe von 1926.“ Aber das Gemälde ist 1945 beim Bombenangriff auf Dresden verbrannt wie fast das gesamte Frühwerk. Es waren nicht die ersten Verluste. Als Otto Griebel im Ersten Weltkrieg verwundet wurde, musste er seinen Tornistern mit den Zeichnungen zurücklassen.

Zum Glück wurden in der Nazizeit nicht alle Arbeiten, die das Stadtmuseum in den 1920er-Jahren von Griebel angekauft hatte, als „entartet“ aus der Sammlung entfernt. Auch schon vorher hatte man bei Griebel Hausdurchsuchungen angeordnet und aus seinem Atelier und aus den Sammlungen seiner Freunde Kunstwerke einkassiert. Er wurde inhaftiert und kam nur dank einer Bürgschaft wieder frei.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte er nicht mehr malen. Er meinte, er sei künstlerisch nun nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Als Neulehrer versuchte er, Kindern die Welt der Kunst nahezubringen. Später unterrichtete an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät der Dresdner Kunstakademie, und er begann zu schreiben. Er war ein begabter Chronist. Sein Buch „Ich war ein Mann der Straße“ erschien 1986 und wurde gern gelesen und dürfte bekannter sein, als es viele seiner künstlerischen Arbeiten sind. Das könnte sich mit der Dresdner Retrospektive nun endlich ändern. Es gibt Beeindruckendes zu entdecken am Kraterrand.

„Otto Griebel. Im Panoptikum der Zeit“, bis 7. Mai in der Städtischen Galerie Dresden, Wilsdruffer Straße 2. Geöffnet dienstags bis donnerstags sowie an den Wochenenden 10 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 19 Uhr.

Im Kerber Verlag erschien das von Johannes Schmidt erarbeitete Werkverzeichnis Otto Griebels. Preis: 32 Euro im Museum, 40 Euro im Buchhandel.

