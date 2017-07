Engagierte Arbeit für den Nachwuchs Annemarie Dietze begleitete viele junge Musiker auf dem Weg zum Erfolg. Jetzt ist sie mit 94 Jahren in Dresden gestorben.

Annemarie Dietze kümmerte sich mit Strenge und Gelassenheit um ihre Geigenschüler. © Privat

Ein beeindruckender Lebenskreis hat sich nach erfüllten, reichen 94 Jahren in aller Stille und im inneren Frieden vollendet. Das Musikleben in Deutschland verliert mit dem Heimgang der bekannten Violinen-Pädagogin Annemarie Dietze, die am 14. Juli in ihrer Heimatstadt Dresden gestorben ist, eine markante, verdienstvolle Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte hinweg um die Ausbildung des musikalischen Nachwuchses an der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ in Dresden verdient gemacht hat.

Dass von ihrer Lebensleistung die großen Orchester etwa in Dresden, Berlin und Leipzig profitiert haben, wissen diese Klangkörper wohl selbst am besten zu schätzen. Prof. Annemarie Dietze war eine Pädagogin ersten Ranges. Ihre starke Persönlichkeit, der unerschütterliche Halt im christlichen Glauben und ihre universelle Bildung gaben ihr die innere Ruhe und Gelassenheit, sich nicht von kurzlebigen Moden verbiegen zu lassen oder sich gar dem Zeitgeist anzubiedern. Mit der für die Erzielung von Spitzenleistungen notwendigen Strenge gelang es ihr, die ihr anvertrauten Schüler und Studenten, die bereit waren, sich diesem Leistungsdruck zu stellen, durch Höhen und Tiefen zu führen.

Ihr pädagogisches Geschick, aus der unendlichen Vielfalt der Geigen-Literatur jedem ihrer Schüler die für ihn passenden Werke auszusuchen, war legendär. Dabei fand sie stets die richtige Balance zwischen Stücken, die dem Temperament des Schülers ohnehin entsprachen, und der Notwendigkeit, auch „sperrigen“ Werken nicht auszuweichen. Es war ihr Ziel, ihre Schüler wirklich allumfassend auf das Berufsleben vorzubereiten.

Im Jahr 2005 wurde Annemarie Dietze mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ihre Schüler werden sie in großer Dankbarkeit in Erinnerung behalten.

Kammervirtuose Reinhard Krauß ist Konzertmeister 2. Violine der Staatskapelle Dresden

