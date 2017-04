Emotionale Totalschäden Die WDR-Produktion „Über Barbarossaplatz“ ist ein Drama, in dem Therapeuten eigentlich selbst auf die Couch gehören.

Greta Chameni (Bibiana Beglau) ist Psychotherapeutin mit Praxis am Kölner Barbarossaplatz. Nach dem Suizid ihres Mannes bittet sie ihren Kollegen Benjamin Mahler (Joachim Król) um Hilfe. © WDR

Es ist kein Film, in dem am Schluss alles gut wird. Es geht um Menschen, die so verletzt sind, dass sie kaputtzugehen drohen. Drehbuchautorin Hannah Hollinger schildert sie in „Über Barbarossaplatz“ ohne Weichzeichner, Regisseur Jan Bonny setzt die Geschichte so um, dass sie nichts an Härte verliert. Kölns Barbarossaplatz ist zu fast jeder Tageszeit zu sehen, aber selten in mildem Licht. Das gilt auch für die Hauptfiguren. In der Anfangsszene steht die Psychotherapeutin Greta Chameni am Fenster. Sie schaut nachdenklich auf den Barbarossaplatz. Ihr Mann Rainer hat sich umgebracht.

Über die Menschen wird lakonisch erzählt, ziemlich kühl. Dramen gibt es in „Über Barbarossaplatz“ genug. Allein schon im Leben von Stefanie, einer von Rainers Patientinnen, mit der er ein Verhältnis hatte. Sie stolpert von einem Psychiatrieaufenthalt zum nächsten, unterbrochen nur durch zwanghafte Sexerfahrungen mit Männern. Nun verlangt sie, dass Greta die Therapie mit ihr fortsetzen soll. Dabei hat die genug andere Sorgen. Dass sie sich die Schuld am Tod ihres Mannes gibt, ist nur eine davon. Benjamin Mahler, ihr früherer Professor, ist keine große Hilfe. Nur durch Zufall findet Greta heraus, dass Benjamin nicht mehr als Therapeut arbeitet und mindestens so tief in einer Lebenskrise steckt wie sie. Joachim Król nuschelt sich durch diese Rolle. Für den melancholischen Therapeuten ist er eine Idealbesetzung. Doch die Frauenfiguren sind die interessanteren. Franziska Hartmann spielt die gestörte, verzweifelte Stefanie so glaubwürdig wie eindrucksvoll.

Bibiana Beglau als Therapeutin, die selbst eine Therapie bräuchte, gibt ihrer Rolle Tiefe und Traurigkeit. „Wir erleben eine Person, die einen emotionalen Kollateralschaden erfährt und trotzdem weiter macht“, sagt Beglau.

Ein Buch für die zweite Folge ist bereits in Arbeit. Man darf gespannt sein, ob der WDR „Über Barbarossaplatz“ zu einer Serie entwickelt. (dpa)

„Über Barbarossaplatz“, Di 22.45 Uhr, ARD

