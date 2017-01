Ekelhafter Sex und schonungslose Gewalt Ein Festival wird volljährig: Am Donnerstag beginnen Dresdens Schmalfilmtage zum 18. Mal.

Oscar Micheaux (r.) war der erste schwarze Filmemacher der USA. Das Filmfest zeigt ein ganzes Programm mit „Black Pioneers“ wie ihm. © Kino Lorber

Sie hießen Richard E. Norman, Oscar Micheaux, Richard Kahn oder Zora Neale Hurston. Sie waren US-Regisseure während der Goldenen Ära Hollywoods von den Zwanzigern bis in die Vierziger. Und sie waren schwarz. Genauer: die ersten afro-amerikanischen Filmemacher. Das New Yorker Kino Lorber hat aus einigen neu vertonten und aufwendig restaurierten Werken im vergangenen Jahr ein außergewöhnliches Programm zusammengestellt – jetzt wird dieser cineastische Leckerbissen in Dresden serviert: „Pioneers of African-American Cinema“ ist ein packender Bestandteil der 18. Dresdner Schmalfilmtage, die von Donnerstag bis Sonntag in der Friedrichstädter Motorenhalle stattfinden.

Zur Volljährigkeit des Festivals – die eigentlich erst 2018 erreicht wird, aber egal – versprechen die Veranstalter jede Menge Besonderheiten. „Waren Eigeninitiative, Unabhängigkeit und Kunstfreiheit seit Beginn der Dresdner Schmalfilmtage tragende Säulen der Programm- und Festivalarbeit, wird der Jahrgang 2017 spezielle, zeitgenössische Facetten dieser Aspekte nun explizit beleuchten“, lautet die etwas verklausulierte Verheißung. Etwas konkreter wird es darum gehen, „wie man sich emanzipiert, ob von den Eltern, von dominierenden Geschlechterverhältnissen, von der Geschichte oder der Dominanz des Digitalen, und wie man Verantwortung übernimmt“. Das sollen Workshops thematisieren ebenso wie Programme.

Weitere Schwerpunkte neben den Black Pioneers sind etwa die Werke von Nino Pezzella, der über zehn Jahre lang die letzten hermaphroditischen „Femminielli“ Neapels begleitet hat. Porträts des legendären britischen „Menschenfilmers“ Ben Rivers sind ebenso im Angebot wie der längst obligatorische, aber immer wieder extrem anziehende Internationale Wettbewerb mit Super8- und Super16-Filmen.

Und wer wollte dem Festival verübeln, dass die Macher es zum „18.“ mal richtig krachen lassen und am späten Sonnabend als Endlich-Jugendfrei-Exzess-Filme zeigen „mit expliziter Sprache, Darstellung ekelerregender sexueller Handlungen und schonungsloser Gewalt“?

Die 18. Dresdner Schmalfilmtage finden statt vom 19. bis 22. Februar in der Motorenhalle, Wachsbleichstraße 4a, Dresden-Friedrichstadt

