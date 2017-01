Der Krimi am Sonntag Einmal Täter, immer Täter Im Rostocker „Polizeiruf“ versinken die Ermittler in einer Welt des Generalverdachts. Die Mär von der zweiten Chance.

Die Ermittler nehmen Vergewaltiger Kukulies (l.) in die Zange. Foto: © ARD

Es ist der Albtraum jedes dörflichen Idylls: Eines Tages besiedeln zwei freigelassene Straftäter das Fleckchen Erde, an dem jeder jeden kennt und Sorgen ferne Erzählungen sind. Die Angst vertreibt die Dorfromantik, Wut und Verzweiflung richten sich häuslich ein. Schickt diese Monster wieder weg, fordern die Eingeborenen.

Im Rostocker „Polizeiruf: Angst heiligt die Mittel“ lebt das Dorf Bassow den Albtraum, den kein Dorf leben will. Die neuen Nachbarn sind Ex-Knackis, die lieber hätten eingebuchtet bleiben sollen: ein Kinderschänder und ein Vergewaltiger. Dreimal versuchen die Einheimischen, die neuen Mitbürger durch Beschwerden bei der Stadt loszuwerden, Dutzende Male beschmieren sie deren Hauswände. Dann wird eine Obdachlose tot aufgefunden, vergewaltigt und mit einer Bierflasche penetriert. Wussten wir es doch, schimpfen die Dorfbewohner.

Nicht in unserer Nachbarschaft

In ihrem 15. Fall kämpfen die Ermittler Bukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) mit ihrem Team gegen die Angst. Ein mächtiger Gegner. Angst wohnt in uns allen, nicht nur in den Bürgern aus Bassow. Ihr Leiden könnte bald unseres sein. Rehabilitation ist schön und gut, eine zweite Chance soll es für jeden geben, aber bitte nicht in unserer Nachbarschaft. Wir wollen uns noch auf die Straße trauen .

Die Ermittler versinken in einer Welt des Generalverdachts. Natürlich stehen Kinderschänder Buschke und Vergewaltiger Kukulies nach dem Mord an der Obdachlosen ganz oben auf der Täterliste. Allein Katrin König recherchiert gegen ihre Emotionen. Sie pflegt die Unschuldsvermutung auch für die zweite Chance.

Wann hört ein Täter auf, Täter zu sein? Wann wird er durch die steten Beschuldigungen zum Opfer? Der Rostocker „Polizeiruf“ ist eine Philosophie über Schuld und Sühne, über Strafe und Buße. Ein wenig spannender Kriminalfall, der seinen Ausgang bereits im Titel offenbart – die Bewohner inszenieren das Verbrechen, um die Monster loszuwerden –, aber mit Tiefe glänzt, wenn Obdachlose zu Dieben werden, nur weil das Portemonnaie eines Ermittlers in ihrer Nähe verschwindet.

Doch am Ende wird der Täter wieder zum Täter, die Macher entscheiden sich, sie berauben ihren Kriminalfall seiner philosophischen Stärke. Kukulies tut, was man von einem Vergewaltiger erwartet: Er vergeht sich an Ermittlerin König. Die Einzige, die an seine zweite Chance glaubte, bekommt am eigenen Leib vorgeführt, was die Dorfbewohner längst wussten. Einmal Täter, immer Täter. Über diese Enttäuschung hilft die Rehabilitation des Kinderschänders Buschke nicht hinweg. Und erst recht nicht die herrliche Bukow’sche Butterbrot-Romantik zum Schluss.

zur Startseite