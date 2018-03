Einmal Popstar und zurück Felix Räuber, einst Sänger von Polarkeis 18, erfindet sich neu. Und arbeitet jetzt mit Klassikstar Daniel Hope zusammen.

Felix Räuber startet mit einem neuen Solo-Projekt. Das Video zum ersten Song nahm er im Dresdner Lipsiusbau auf. © Robert Michael

Aus dem War könnte bald ein Ist werden, die Chancen stehen gut. Der Wikipedia-Eintrag über die Dresdner Band Polarkreis 18 bedient sich durchgängig der Vergangenheitsform. Noch.

Felix Räuber, einst Sänger des Sextetts, präsentiert zwar gerade sein neues Soloprojekt, glaubt aber an die Zukunft seiner alten Combo. „Wir haben einen guten Draht zueinander und können uns vorstellen, wieder etwas gemeinsam zu machen“, erklärt er, schiebt eine Haarsträhne aus dem akkuraten Scheitel und wieder zurück. „Es gibt keinen festen Zeitplan und keinen Druck, nur die Gewissheit, dass wir nicht mit einem Best-of-Comeback-Programm antreten. Wenn, dann unter altem Namen, aber mit völlig neuer Musik.“ Schließlich seien sie ja nicht nur älter geworden, sondern hätten sich seit der eigentlich nur inoffiziell erfolgten Bandauflösung vor acht Jahren auf unterschiedlichsten Ebenen verändert.

Felix Räuber, jetzt 33, ist schon optisch ein ganz anderer Typ als der leicht hibbelige Lockenkopf, der vor reichlich zehn Jahren als erster und bislang einziger Dresdner Popstar des Jahrhunderts Schlagzeilen machte. Ein bisschen androgyn inszeniert, auf Kopfstimme und Klangbombast setzend, polarisierte er ordentlich. Vor allem aber landete er mit seiner Band aus alten Kumpels einen Hit, den 2008 halb Europa und viele Menschen in Übersee mitträllern konnten: „Allein, Allein“ hielt sich hartnäckig in den Top Ten, das Album „The Colour of Snow“ brachte ihnen Gold ein, beim Bundesvision Song Contest 2009 mussten sich Polarkreis 18 nur dem favorisierten Wettbewerbssieger Peter Fox geschlagen geben.

Hoffnung nach dem Sturz

Nachdem das 2010 veröffentlichte Album „Frei“ kommerziell hinter den Erwartungen der Musiker und vor allem der Plattenfirma zurückblieb, lief das Ganze langsam aus. 2012 war Schluss. Während Räuber als Solist sein Glück versuchte, legten die Instrumentalisten, nun mit dem Schauspieler Christian Friedel als Frontmann, einen Neustart hin. Ihre Band Woods of Birnam veröffentlichte bisher zwei Alben und machte vor allem die Dresdner „Hamlet“-Inszenierung zu einem Publikumsrenner.

Der Felix Räuber, der jetzt wie ein englischer Landlord im Dresdner Lipsiusbau steht, denkt nicht in Hit-Kategorien. Er hat vor Wochen in den hohen Ausstellungshallen an der Brühlschen Terrasse das Video zu seinem Song „Wall“ gedreht. Mit dieser Nummer stellt er zugleich die eigene Karriere auf null. Die neue Marke heißt schlicht Felix Räuber, steht für Cinematic Pop, wie er es nennt, und bescheidene Erfolgserwartungen. „Verkaufte sich das nur annähernd so wie die dritte Polarkreis-Platte, wäre ich begeistert.“ Räuber, ein durchgestylter Bartmann im schnieken Wollmantel, klatscht sich die Merlot-roten Lederhandschuhe auf die linke Handfläche. Er lacht laut, redet schnörkelfrei und kneift nicht – selbstsicher, aber kein bisschen arrogant; geerdet, aber mit einer künstlerischen Idee, die er zielstrebig umsetzt. Das sah vor acht Jahren noch ganz anders aus.

Er sagt, er habe lange gebraucht, um aus dem Loch zu kommen, in das ihn das Ende der Band stürzte. „Die Frage war für mich ja auch, ob es überhaupt weiter Musik sein musste.“ Die Antworten variierten zwar fast wöchentlich, letztlich blieb ein klares Ja stehen. Räumlicher Abstand hatte dabei geholfen: Vor fünf Jahren zog Felix Räuber nach Berlin, richtete sich ein Studio ein, frickelte an neuen Ausdrucksformen für sich selbst, produzierte zudem die Musik von Kollegen. Und er reiste durch die Welt. „In dem Alter, in dem andere auf Work-and-travel-Tour gehen, steckten wir in der Popstar-Mühle“, sagt er. „Es war gut für mich, das nachzuholen und mir mal was anderes anzugucken.“

Räuber tingelte durch Thailand, durch Israel und den Nahen Osten. Ganz alleine, immer ohne das übliche Touristenprogramm, dafür mit direktem Kontakt zu den Einheimischen. So blieb er anderthalb Monate im Iran hängen. „Dort habe ich mir richtig die Hände dreckig gemacht und tagelang auf einer Farm irgendwelche Wurzeln ausgebuddelt. Eine tolle Erfahrung.“

Als hätten der Hit „Allein, Allein“ und das Alleinereisen nachhaltige Wirkung, agiert Räuber jetzt bevorzugt allein oder nur mit minimalem Personal. Mit seinem Manager gründete er das Label, das die neue Musik – nach der am Freitag erscheinenden Single ist für Mai zunächst eine EP geplant – verlegt. Er kümmert sich um alles Musikalische, um die Arrangements, die Produktion, die Präsentation. Neben Nora Otte war er auch Ko-Regisseur des Videos zu „Wall“. Für die im Frühjahr folgenden Konzerte brauche er dann aber doch ein paar Begleitmusiker. „Wie ich alles mit denen umsetze, muss ich allerdings noch durchplanen“, erklärt er.

Pop-Duo für zwischendurch

So gelassen, wie er den Neustart angeht, so ohne erkennbaren Erfolgsdruck, stellt sich doch die Frage, wie er finanziell über die Runden kam und kommt. Weiterhin völlig gelassen, erklärt Räuber, er könne immerhin von der Musik leben und müsse keine Jobs nebenher machen. Zum einen fließe über die Tantiemen einiges rein. „Man glaubt gar nicht, aus welchen Ländern manchmal noch Geld für alte Polarkeis-18-Songs kommt.“ Zudem gebe er an verschiedenen Hochschulen Kurse zur musikalisch-künstlerischen Profilierung. Und zwischenrein war er zusammen mit der Sängerin Eva Croissant unterwegs. Als Pop-Duo Zwei von Millionen veröffentlichten sie im September 2017 ihr Debütalbum und tourten unter anderem mit Mark Forster.

Für sein neues, sein ureigenes Projekt, an dem er bereits seit über zwei Jahren feilt, holte er sich nun aber völlig genrefremde Hilfe. Mit Stargeiger Daniel Hope nahm er einen Song auf, der zugleich die fruchtbare Basis für weitere Kooperationen sein könnte. „Ihn zu gewinnen, war so unfassbar einfach“, schwärmt Räuber. „Ich habe ihn via Facebook angefragt – und er sagte sofort zu.“ Seinerseits als Countertenor zur Klassik zu wechseln, kann er sich nicht vorstellen. „Ich glaube, das ist noch ein schlimmeres Haifischbecken als das Popgeschäft. Und damit habe ich ja nun immerhin Erfahrung.“

Das Dresden-Konzert: 29.5., Societaetstheater

