Einmal Klapse, immer verrückt Im „Polizeiruf" aus München wird Kommissar Hanns von Meuffels fast wahnsinnig. Aber eben nur fast, auch dank Marlene.

Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) fühlt sich nicht nur zu Hause, sondern auch im Hotelzimmer beobachtet. Über seine Tonalität macht er sich keine Gedanken – zu Recht. © ARD

Da muss diese Frau schon sterben, damit ihr endlich jemand glaubt. Aber wer glaubt schon einer Frau, die fünf Jahre in der Psychiatrie saß. Die behauptet, eine Liste mit 50 Steuersündern aus Politik und Wirtschaft zu haben. Wenige Stunden vor ihrem Tod hatte sich Julia Wendt noch Kommissar Hanns von Meuffels offenbart. Sie würde überwacht. Man beobachte sie, um an diese Liste zu kommen. Und sie hatte Todesangst. „Die bringen mich um“, sagt Julia Wendt im Dönerrestaurant zum Kommissar. „Nein, die Sorge kann ich Ihnen nehmen“, antwortete er und riet ihr, zur Polizei zu gehen. Wenig später wird sie vor seinen Augen überfahren und stirbt in seinen Armen. Mit dem letzten Atem haucht sie ihm noch einen Hinweis ins Ohr.

Im Polizeiruf „Sumpfgebiete“ wird Julia Wendt auch als „Irre“ oder Frau mit einem „Dachschaden“ bezeichnet. Stempel drauf und fertig. Einmal Klapse, immer verrückt. Es erinnert doch vieles an den realen Fall des Gustl Mollath. Der Mann saß jahrelang zu Unrecht in der Psychiatrie. Wie Julia Wendt sprach er von Bankkunden und deren Steuerhinterziehungen – durch die Hilfe seiner Frau, einer Bankangestellten. Nun ist Gustl Mollath am Leben und wurde nicht von einem Auto überfahren. Aber auch er ist dank eines Gerichtsurteils aus dem Maßregelvollzug entlassen worden. Auch seine Anschuldigungen gegen vermeintliche Steuersünder haben sich, wenigstens teilweise, als richtig erwiesen. Es ist nicht der einzige, aber der wohl bekannteste deutsche Fall, in dem ein Mensch zu Unrecht zwangseingewiesen wird oder als psychisch kranker Täter im Maßregelvollzug landet. Eine Diagnose wurde bei Mollath (schizophrene Wahnstörung) zwar noch vor der Unterbringung gestellt, ist aber nicht notwendig. Da findet sich auch später noch was. Die Schlagworte lauten: erhebliche Selbst- und/oder Fremdgefährdung. Nicht nur die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde kritisierte die steigende Zahl der Zwangseinweisungen in Deutschland.

Dass diesen „kranken“ Menschen niemand glaubt. ist sicher ein Grund dafür. Immerhin beginnt von Meuffels, der Toten zu glauben und wird dafür belohnt. Weil er dank Marlene die Beweise findet. So kann er auch die entscheidende Frage von Julia Wendt mit Nein beantworten: „Sind Sie zu feige für die Wahrheit?“

