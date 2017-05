„Einen Orden tät ich nicht annehmen“ Seit Jahrzehnten gehört Gerhard Polt zu den gefragtesten Kabarettisten. Nun wird er 75.

Der Kabarettist hat keine Angst vor Fettnäpfchen. © picture alliance / dpa

Ganz klein kommt er daher, der große Polt. Zu seinem 75. Geburtstag am Sonntag hat sich der Kabarettist, Filmemacher und Autor das schönste Geschenk selbst gemacht: ein Konversationslexikon im Westentaschenformat. Von A wie Abstimmungsgesäße für „hoch dotierte Parlamentarier“ bis Z wie Zwetschgenmanderl für „kleiner, mickriger Kerl“ schreibt Polt darin gegen die „Begriffsvermummung“. Und er will den Leser dazu ermuntern, es ihm nachzumachen und „ins Fettnäpfchen zu treten sowie sein eigenes Schmähpotenzial zu erweitern“.

Interviews mag er nicht. Lieber steht er abends auf der Bühne, oft zusammen mit den drei Well-Brüdern Michael, Karli und Christoph („Stofferl“). Der vielseitig Beschäftigte wuchs – evangelisch getauft – im katholischen Altötting und in München auf. Nach dem Abitur studierte er politische Wissenschaften, Geschichte und Kunstgeschichte sowie von 1962 an in Göteborg nordische Sprachen. Er lebte vier Jahre in Schweden. Nach seiner Rückkehr arbeitete Polt als Übersetzer, Lehrer und Dolmetscher.

1976 trat er in München zum ersten Mal mit einem kabarettistischen Programm auf, anschließend erhielt er ein Engagement in Berlin. 1979 startete der ARD-Erfolgszwölfteiler „Fast wia im richtigen Leben“. Es folgten Auftritte in Dieter Hildebrandts „Scheibenwischer“. Eine bitterböse Satire zum Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals verärgerte den damaligen CSU-Chef Franz Josef Strauß.

Polt hat kein Problem damit, eine von der Bayerischen Staatsregierung verliehene Auszeichnung aus der Hand Horst Seehofers entgegenzunehmen. „Es ist ja kein Orden“, sagte Polt. „Einen Orden tät ich nicht annehmen.“ Die Auszeichnung mit dem Bayerischen Fernsehpreis sei hingegen für ihn „vollkommen in Ordnung“. Auch das BR-Fernsehen, ARD-alpha und der BR-Hörfunk ehren Polt an diesem Wochenende mit einer Reihe von Sendungen. (dpa)

