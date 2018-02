Eine Zeitung gegen den Präsidenten Kurz vor Watergate: Steven Spielbergs „Die Verlegerin“ ist ein exzellent gespieltes und zeitlos brisantes Drama.

Verlegerin Katherine Graham (Meryl Streep) und ihr Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) legen sich mit dem mächtigsten Mann der Welt an. © Universal Pictures

Als die wuchtigen Druckmaschinen im Erdgeschoss zu arbeiten beginnen, fühlt es sich im Stockwerk darüber an wie ein Erdbeben. Alles zittert, wackelt, dazu ist die Luft zum Schneiden dick. Extreme Spannungslage. Und es fühlt sich nicht nur so an, es ist wirklich ein Erdbeben, das die Washington Post in dieser Juninacht 1971 gleichermaßen erlebt wie auslöst. Die Zeitung wird am Morgen danach Teile der sogenannten Pentagon-Papiere bringen, geheime Akten aus US-Regierungskreisen, die eklatante Lügen und Geheimnisse über den Krieg in Vietnam bündeln und vier Präsidentschaftszeiten betreffen.

Die Times war eher dran. Das einflussreiche Konkurrenzblatt aber wurde de jure gestoppt. Im Weißen Haus war man blutrot angelaufen, Richard Nixon kannte nix und tönte aggressiv von „Landesverrat“ und „gefährdeter innerer Sicherheit“. Das Bundesgericht folgte den Phobien und verhängte ein Veröffentlichungsverbot. Für die Mitarbeiter der Post war dieser Umstand weniger gefundenes Fressen als Signal, die eigenen berufsethischen Ansprüche zu hinterfragen – journalistisch und verlegerisch. Als man auch ihnen Tausende kopierte Seiten des heiklen wie brisanten Materials anbietet, schlägt die Stunde besonders für eine Frau: Katherine Graham, Vorstandsvorsitzende, Mitte Fünfzig, verwitwete Mutter von vier Kindern.

„Die Verlegerin“ ist also ein guter Filmtitel? Nein, ist er nicht! Weil er in die Irre führt. Regisseur Steven Spielberg erschafft hier kein Solo-Porträt dieser dereinst ersten als einflussreich gelisteten Frau in Führungsposition, er schenkt ihr nur alle verdiente Aufmerksamkeit. Einen geschärften Fokus. Intensive Momente. Ansonsten ist sein dynamisch geschnittenes, exzellent gespieltes und in zentraler Aussage zeitlos brisantes Drama ein Ensemblefilm. Deshalb heißt er im Original ja auch „The Post“.

„Ich brauche zwei Tickets“, sagt Reporter Ben Bagdikan, sichtlich erregt, am Münztelefon. In einem fernen Motel hat ihm der ehemalige Ministeriumsangestellte und jetzige Whistleblower Daniel Ellsberg die kopierten Akten offeriert und schließlich übergeben. Auf dem Heimflug nach Washington D.C. bekommen die Kisten einen Fensterplatz, angeschnallt wie mitreisende Kinder.

„Die Verlegerin“ erlebt knapp danach die brisanteste Phase: Unsortierte Blätterberge werden in der Privatwohnung des Post-Chefredakteurs Ben Bradlee von einem ausgewählten Kreis gesichtet, bewertet, in Reihe gebracht, fürs Publizieren vorbereitet. Miss Bradlee reicht dazu Schnittchen, es wird geraucht. Viel geraucht. Die gravierendste Entscheidung aber hat Katherine Graham zu fällen, die den Verlag bislang eher defensiv und aus Verneigung vor der Familientradition führte. Ihr Vater ersteigerte 1933 die Washington Post, Katherines Mann Philip übernahm sie später und sich gleich mit – Selbstmord.

Womit Meryl Streep ins Spiel kommt. Sie ist hier und also ein weiteres Mal atemberaubend gut, im Innern zerpflückt, vibrierend und voller Fragezeichen, nach außen nie gekünstelt stark, mit einer feinsinnigen Ader für Humor. Wie die große Streep ihre gleichsam wachen Partner wie Tom Hanks oder Bruce Greenwood mitnimmt, statt sie an die Wand zu spielen, ist edelste und zugleich vornehmste Kunst. Wobei ihr nicht nur Steven Spielbergs Inszenierung, sondern vor allem das punktgenaue Drehbuch zur Seite steht.

„Die Verlegerin“ hat noch immer „Die Unbestechlichen“ von 1976 vor Augen, konzentriert sich auf Menschengruppen inner- und außerhalb von Redaktionen und Privaträumen, also auf deren Chemie, Energie, aufs Ringen mit Ehrgeiz, Zweifel, Kompromiss und Sensation. Dass er als Politthriller dabei niemals so nüchtern ausfallen kann wie die zuletzt gesehenen „Spotlight“ oder „Der große Crash“, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Spielberg braucht eben die vermeidbare Eingangssequenz von der Vietnamfront, um Ellsbergs Motivation für den folgenden „Verrat“ zu erklären. Er braucht John Williams am Orchesterpult und die ganz großen Gesten nach Siegen vor Gericht oder über den eigenen Schweinehund.

Da diese zwei Stunden aber im guten Sinne ziehen, in keiner Phase an Tempo verlieren und von vielen beiläufigen Sequenzen leben, gibt sich dieses erste von zwei 2018er Spielberg-Werken ein eigenes Gewicht.

