Eine Tatarin namens Aida Die Sopranistin Garifullina gastierte am Freitag beim Semperopernball. Auf ihrer starken Debüt-CD zeigt die junge Diva Feuer und Seelentiefe.

Schöne Frau mit großer Stimme: die Sopranistin Aida Garifullina. Mancher kennt sie als Gesangsstar aus dem britischen Kinofilm „Florence Foster Jenkins“ an der Seite von Meryl Streep. © Decca

Beim Semperopernball stand Freitagnacht eine Sopranistin auf der Bühne, die wie die berühmte Königstochter aus dem Norden Afrikas heißt, deren Geschichte Giuseppe Verdi vertont hat: Aida. Toller Name für eine Opernsängerin, oder? Hinzu kommt, dass diese Aida eine Tatarin ist, geboren 1987 in der Wolgametropole Kasan, heute Hauptstadt der zu Russland gehörenden Republik Tatarstan.

Wer sie nicht live erlebt hat, kann sich dank ihrer soeben erschienenen Debüt-CD vergewissern – Aida Garifullina trägt nicht nur einen dramatischen Namen, sie hat auch eine prachtvolle Stimme und offenbart erstaunliche gestalterische Reife.

Die äthiopische Prinzessin Aida, die an den Pharaonenhof verschleppt wird, wo sich ein ägyptischer Heerführer in sie verliebt, was wiederum der Pharaonentochter nicht passt, ist seit der Uraufführung des Vierakters 1871 in Kairo Sinnbild exotischer Operndramatik. Wenn Eltern ihre Tochter Aida nennen, schwingen verborgene Wünsche mit. In diesem Falle soll es angeblich gar nicht so sehr um Verdi gegangen sein, sondern um die Bedeutung des Namens – im Arabischen steht „A’idah“ sinngemäß für „Gast“, für „eine, die wiederkehrt“, oder, „Adiya“ gesprochen, für „Geschenk“. Doch erstens sprechen die Tataren Kasans nicht Arabisch, sondern Russisch und Tatarisch. Und zweitens, wer „Aida“ hört, holt sich kein Wörterbuch, sondern sagt: Ah, Verdi. Aha. Drittens macht ein Name noch keine Opernsängerin.

Aber es war ein guter Anfang. Mutter Garifullina leitete einen großen Chor, die Familie war klassischer Musik sehr verbunden. Darum wurden die außerordentlichen Talente des Kindes früh erkannt und zielstrebig gefördert. Zunächst besuchte Aida das Konservatorium ihrer Heimatstadt, dann studierte sie in Nürnberg und Wien. Schon mit Mitte zwanzig schlug sie einen überaus erfolgreichen Weg ein, auf dem sie mit Stars wie Juan Diego Flórez und Plácido Domingo auftrat. Mit Publikumsliebling Andrea Bocelli, ihr Gesangspartner auch Freitagnacht beim Dresdner Ball, tourte sie durch die USA. 2016 spielte sie in dem britischen Kinofilm „Florence Foster Jenkins“, neben Meryl Streep und Hugh Grant, eine attraktive Nebenrolle als Opernsängerin Lily Pons. Aida Garifullina hat derzeit wirklich einen Lauf.

Auf der CD singt sie, vom Wiener Radio-Symphonieorchester unter der Leitung von Cornelius Meister feinfühlig begleitet, französische und russische Stücke. Von besonderem Reiz ist die zauberhafte Glöckchen-Arie „Où va la jeune Indoue“ aus Léo Delibes‘ Oper „Lakmé“, die sie auch in dem erwähnten Film sang, in der Rolle der Französin Lily Pons, die ihre große Zeit in den 30er-Jahren hatte. Heldin Lakmé war wie Aida eine Prinzessin, eine indische allerdings, und die Partie gehört zu den schönsten Koloratur-Arien überhaupt. Garifullina verleiht der Figur, die man verträumter interpretieren kann, etwas Feuriges. Ihre Stimme, obgleich vom Charakter her eher ein lyrischer Sopran, zeigt hier dramatische Klangfarben.

Behutsamer singt sie die Arie des Schneeflöckchen aus Nikolai Rimski-Korsakows gleichnamiger Oper. Dazu erklingen weitere Partien von ihm und seinen russischen Landsleuten Tschaikowsky und Rachmaninow. Dessen Vocalise ist besonders bekannt, wird hier aber in der sinnlichen Wirkung übertroffen vom Kosakenlied „Ticho smotrit“ und dem tatarischen „Allüki“, was Wiegenlied bedeutet.

Ein Höhepunkt des feinen Programms ist Rimski-Korsakows „Orientalische Romanze“, ein Stück, das Aida Garifullina besonders liegt. Hier verschmilzt sie morgenländisches Flair mit russischer Traurigkeit und Seelentiefe. Eine lohnenswerte CD. Eine Stimme mit Potenzial. Und ein Vorname, der besagt: Diese Frau ist ein gern gesehener Gast. Eine, die gewiss wiederkommt.

Die CD: Aida Garifullina (Decca/Universal)

