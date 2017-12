Eine „Sensation“ für Neo

Man kann und sollte über Kunst denken, was man will und soll. Nur Kunst in ihrem Selbstverständnis ist nicht gleich Kunst und vor Überhöhungen und Schleimerei nicht gefeit. Was wurde und wird über DDR- Kunst nicht ALLES geplappert. Zumeist in die Ecke der Dikatur verramscht und mit wenig Stil, Ausdruck und Können verachtet. So war es am Enfachsten sich dieser zu entledigen und die Befassungsschwierigkeiten unserer "Brüder und Schwestern" im Westen anzuerkennen. Manche denken heute noch in diesen Kathegorien der Einfältigkeit der "Ostzone". Dabei sind gerade hier, in diesem Zwiespalt besondere Werke entstanden. Wenn man sich die großflächigen, photohaften Gestaltungsimperien von N.R. so ansieht, so kommt eines, wie das andere als Flächenbemalung her. Die Kompositionen sind marginal und die Sinnhaftigkeit erschließt sich wohl nur dem Neo- Realistiker westlicher Prägung. Einfallslos und dazu noch stupide. Wahrhaft schade, das dafür Geld verplempert wird. Wer waren nochmal die Mäzene..?!