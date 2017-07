Eine Residenz für Helleraus Künstler Neben dem Festspielhaus steht eine Ruine. Die soll schon seit Jahren saniert werden, dann könnten dort Gäste wohnen.

Der Ostflügel auf dem Festspielhausgelände des Festspielhauses Hellerau soll schon lange saniert werden. Jetzt könnte es mit den Fördermitteln klappen. © Sven Ellger

Sie wurde schon mehrfach angekündigt und immer wieder verschoben – jetzt rückt die Sanierung des denkmalgeschützten Ostflügels am Festspielhaus Hellerau erneut in greifbare Nähe. Um den Umfang des Baus festzustellen, hat die Stadt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese ist nun aktualisiert und im Klotzscher Ortsbeirat vorgestellt worden. Demnach würde die Sanierung 9,2 Millionen Euro kosten und bis 2021 dauern.

Das Festspielhaus Hellerau und die Nebengebäude wurden seit ihrer Errichtung 1911 immer wieder neu genutzt und umgebaut. In den 1930er-Jahren hatten die Nationalsozialisten die Häuser zu einer Polizeischule umgebaut. Von 1945 bis 1993 nutze die Rote Armee das Gelände. In dieser Zeit wurden West- und Ostflügel als Kasernen gebaut. An ihrer Stelle standen ursprünglich je zwei kleinere Gebäude. In den eingeschossigen Häusern wohnten die Schüler. Durch den Bau des geschlossenen dreigeschossigen Ostflügels wurde auch der Durchgang zum heutigen Heinrich-Tessenow-Weg in die Gartenstadt verbaut. Mit der Sanierung soll er wieder zugänglich gemacht werden.

Die Studie schlägt dafür mehrere Varianten vor, bis hin zum Abbruch des mittleren Gebäudeteils. Doch der Denkmalschutz fordert den Erhalt des gesamten Riegels. Dann könnte ein Durchgang durchs Erdgeschoss zur Gartenstadt führen. Das Europäische Zentrum der Künste würde das Gebäude gerne als Probenzentrum mit mehreren Studios, Ateliers und Räumen für die künstlerische Produktion nutzen. Zudem sollen Wohnungen für Künstler entstehen, die zu Gast am Festspielhaus sind und für manche Produktionen mehrere Wochen in Hellerau bleiben. Im Erdgeschoss ist ein öffentliches Restaurant geplant. Es könnte gleichzeitig als Kantine für die Mitarbeiter und Künstler des Festspielhauses genutzt werden.

Im aktuellen Haushalt sind 5,5 Millionen Euro für die Sanierung eingeplant. Die restliche Summe soll über ein Fördermittelprogramm zum städtebaulichen Denkmalschutz kommen. Der Antrag beim Freistaat ist eingereicht und soll im zweiten Halbjahr 2017 bearbeitet werden. Die Stadt hofft auf eine Zusage und bereitet bereits die weiteren Planungen vor. Am Ende muss der Stadtrat über das Projekt entscheiden. Die erforderlichen Vorbereitungen würden dann voraussichtlich bis März 2019 dauern, dann könnte gebaut werden.

