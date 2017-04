Eine rätselhafte Erscheinung Wie kam der weißliche Belag auf Silbermünzen im Dresdner Schloss? Die Ursachenforschung läuft auf Hochtouren.

Für Laien ist der hauchdünne weißliche Belag, der hier mit einem Wattestäbchen entfernt wird, kaum zu erkennen auf der 2 500 Jahre alten Drachme aus massivem Silber. Die antike Eule ziert auch die Rückseite der griechischen Ein -Euro-Münze. Würde man sie zentnerweise nach Athen tragen, wäre das den Griechen sicher recht. © Thomas Kretschel

Wattetupfer, Wasser und ein Mikroskop. Mehr braucht Restaurator Jens Dornheim nicht, um den weiß-milchigen Belag von der 2 300 Jahre alten Silbermünze zu entfernen. Ohne Mikroskop wäre es deutlich schwieriger, denn der Belag, der sich auf dieser Münze wie auf einhundert Objekten des Dresdner Münzkabinetts gebildet hat, ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen.

Dennoch machte vor einigen Tagen in Windeseile die Mär von den verschimmelten Silbermünzen die Runde. Museumsdirektor Rainer Grund sagt: „Der weißliche Belag ist kein Schimmel, sondern Silberchlorid.“ Bemerkt hatte man das Problem schon Ende vorigen Jahres, „weil wir unsere Sammlung behüten wie unsere Kinder“.

Jens Dornheim kontrolliert regelmäßig die Ausstellung und entdeckte die Veränderungen zum Glück in einem frühen Stadium. Der Belag breitete sich nicht schnell und auch nicht flächendeckend aus und ist auch nicht auf Münzen und Medaillen aus anderen Materialien zu finden. Betroffene Objekte lagen inmitten intakter Exponate. Es gibt kein Muster, keine Logik. „Wir fanden das Silberchlorid auf 2000 Jahre alten Münzen und auf welchen aus den 1950er-Jahren, auf Exponaten mit hohem und mit geringerem Silberanteil“, sagt der Restaurator. Es betrifft ausschließlich Objekte aus Silber, die eine leichte Patina haben. Sammler schätzen diese Schwarzfärbung, denn sie macht die Stücke wertvoller. Deshalb werden sie auch nicht so gern geputzt wie Großmutters Silberbesteck.

„Das schwarze Silbersulfid ist eine relativ schwache Verbindung und wird gewissermaßen durch das stärkere Silberchlorid ausgetauscht. Diese hauchdünne Schicht greift nicht das Silber an, sondern nur die Patina. Und es lässt sich leicht entfernen“, sagt der Restaurator.

Licht und Luft spielen eine Rolle

Dennoch wurde, um das Risiko zu minimieren, das Museum geschlossen. Alle 1 400 Silbermünzen und -medaillen wurden aus den Vitrinen entfernt, Kollegen aus anderen großen Münzkabinetten befragt. Sie konnten nicht helfen, sind aber hoch interessiert. Denn so einen Fall gab es noch nie. Jens Dornheim hat Fachleute aus Berlin, München und Wien im April nach Dresden eingeladen. Da der Belag nicht aus den Münzen „herauswächst“, dürfte die Ursache in der Umgebung zu finden sein. „Licht und Luft spielen dabei eine Rolle, aber es sind nicht die einzigen Faktoren“, sagt Jens Dornheim. „Wir haben ein starkes Streiflicht von oben in den Vitrinen, und nur die Randoberseiten und die Schauseiten sind betroffen. Alles, was im Schattenbereich des Vitrinenlichts liegt, ist in Ordnung.“ Wären die Textilbespannungen in den Vitrinen die Ursache, würde man auf den Rückseiten der Münzen Veränderungen erkennen.

Wenn Schadstoffe sich in Vitrinen anreichern, kann es zu Schäden an den Kunstwerken kommen. Das ist spätestens bekannt, seit vor vielen Jahren das Email an einem Elefanten aus dem Hofstaat des Großmoguls Aureng Zeb im Grünen Gewölbe abplatzte. Vor allem bei organischen Materialien wie Papier, Holz und Textilien wird das Mikroklima in den Museumsvitrinen permanent überwacht. Aber auch im Münzkabinett reinigt eine Klimaanlage die Vitrinenluft. Und auch in diesem Museum wurde eine Schadstoffmessung vorgenommen, ehe man sie bestückte.

Kommt das Chlor aus einem Material, das im Raum verbaut wurde? Und wenn ja, wie kommt es in die Vitrine? „Das werden wir herausfinden“, sagt Michael John. „Der Standard in unseren Museen ist sehr hoch. Der Freistaat und das Sächsische Immobilien- und Baumanagement unterstützen diese Haltung“, sagt der Leiter der Abteilung Bau, Technik und Sicherheit der SKD.

Die Schließung des Museums ist eine radikale Maßnahme, zumal das Münzkabinett erst im Juni 2015 nach zehnjährigem Interimsdasein seine Dauerausstellung im Georgenbau eröffnet hatte. Die Ausstellung zeigt 3 300 Objekte von 300 000, die zur Sammlung gehören. Das Interesse der Besucher ist überraschend groß. 125 000 Gäste kamen im vorigen Jahr.

Michael John verteidigt die Schließung: „Alles andere wäre fahrlässig. Wir haben einen Generationenauftrag zur Bewahrung der Kunstschätze. Schadensabwehr ist oberstes Gebot. So schnell wie möglich, aber unter maximaler Verantwortung, werden wir die nötigen Veränderungen herbeiführen. Wir denken, dass im Sommer das Kabinett wieder öffnet.“ Museumschef Grund sucht außerdem nach temporären Ausstellungsorten.

Einer dieser Orte war schon gefunden, als die Schließung noch gar nicht zur Debatte stand: Ab Anfang Mai präsentiert das Münzkabinett in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Archäologie den Münzschatz, der vor einem Jahr in einer Felsspalte der Sächsischen Schweiz entdeckt wurde. „Auf der hohen Kante – 20 Pfund Silbermünzen aus der Sächsischen Schweiz“ heißt die Schau, die im Lichthof des Finanzministeriums zu sehen ist – allerdings nur werktags zu den Arbeitszeiten des Ministeriums.

