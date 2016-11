Eine Minute für Angela Merkels Mundwinkel Karikaturenpreis-Gewinner Klaus Stuttmann setzt auf Tempo und den Tablet-Computer.

Es gibt da diese zugleich faszinierende und beklemmende Karikatur zur US-Wahl, mit der Klaus Stuttmann pointiert die Zerrissenheit der Nation visualisiert. „Ich wähle Clinton“, ruft der Kopf einer bis zum Zylinder in Stars und Stripes gewandeten Figur, die nur aus Oberkörper besteht und sich rasant zum linken Bildrand zu bewegen scheint. „Ich Trump“, entgegnet der zugehörige und doch abgetrennte Unterkörper, der in die entgegengesetzte Richtung läuft. Die Drohung, die hinter dieser Allegorie steht, ist durch das Wahlergebnis nicht entkräftet worden, sondern hat an Brisanz gewonnen: Klaus Stuttmanns kluge Karikatur symbolisiert eine verheerende Form der Abspaltung, die den psychodynamischen Prozess der Vereinigten Staaten von Amerika noch lange prägen dürfte. Und keine Hoffnung, nirgends.

Der Gleichklang seines Namens mit der Weltgegend seiner Primärsozialisation lässt zunächst stutzen: Stuttmann, im Jahr 1949 in Frankfurt/Main geboren, wuchs in der Umgebung von Stuttgart auf. Ein Studium der Kunstgeschichte begann er in Tübingen; 1970 wechselte er ins weltläufigere Berlin, wo er sechs Jahre später an der Technischen Universität zum Magister in Kunstgeschichte und Geschichte avancierte. Weil schöne, gute und wahre Fakultäten aber noch nicht automatisch zum Karikaturisten befähigen, bildete sich der politische Kopf autodidaktisch fort. Und weil sardonische Zeichnungen nicht immer sättigen, verdingte er sich zudem zusätzlich als Layouter, Illustrator und Plakatemacher.

Bis zum Wendejahr, in dem Stuttmann beschloss, nur noch als tagespolitischer Karikaturist zu arbeiten, erschienen seine vorzüglichen Werke vorzugsweise in Die Wahrheit, der Tageszeitung der Sozialistischen Einheitszeitung Westberlins. Dieser Tage beliefert Stuttmann neben Weser-Kurier und Sächsische Zeitung das Satiremagazin Eulenspiegel, die Wochenzeitung Freitag, die taz, den Tagesspiegel sowie etliche weitere Regionalzeitungen. Frisch und frech, bisweilen sogar unverhohlen frivol sind seine täglichen Interventionen, die er in der Regel um halb zwei Uhr mittags in Angriff nimmt, um sie gegen halb fünf zu vollenden. Bei Angela-Merkel-Karikaturen kann es schon mal schneller gehen; sie und ihre prägnanten Mundwinkel zeichne er mittlerweile binnen einer Minute, gibt er zu Protokoll. Die Pointen seiner Werke erschließen sich dem geneigten Betrachter ähnlich rasch; gleichwohl bergen sie oft eine tiefere kritische Absicht, die erst auf den zweiten Blick verfängt. Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an den Beginn der Pegida-Proteste in Dresden. Damals komponierte Klaus Stuttmann eine Zeichnung, auf der ein Demonstrationszug zu sehen ist. Neben etlichen Transparenten, auf denen „Pegida“ prangt, recken Kundgebungsteilnehmer Banner in den Himmel über Dresden, auf denen weitere Akronyme wie „Hogida“, „Düdida“ und „Aefde“ stehen. Einen Passanten auf Klaus Stuttmanns maliziöser Zeichnung bewegt dieser kryptische Jargon zu der Frage: „Das soll Deutsch sein?“

Etliche Preise sind Stuttmann in den vergangenen Jahren zugesprochen worden, darunter 2007 der Publikumspreis bei deutschen Karikaturenpreis und 2010 im italienischen Forte dei Marmi der Premio Satira Politica. Auch bei der Branchen-Auszeichnung „Rückblende“ wird er regelmäßig bedacht. Seine Inspiration bezieht der technisch versierte Künstler übrigens vorwiegend aus dem Internet. Eine Zeitnähe des persiflierten Ereignisses zu seinem Werk ist ihm wichtig. Und statt mit Papier und Stift zeichnet Klaus Stuttmann mit dem Tablet. So geht Karikieren heute.

Die Ausstellung zum Karikaturenpreis

- Bei einer Gala wurde am Sonntag erstmals im Theater Bremen der Deutsche Karikaturenpreis vergeben. Sieger ist der Berliner Klaus Stuttmann mit seiner Karikatur „Das Elend dieser Welt …“. Zudem wurden ein zweiter Preis und zwei dritte Preise vergeben. George Riemann erhielt mit seiner Karikatur „Aussitzen” den mit 1 000 Euro dotierten Preis des Publikumslieblings.

Links zum Thema Klaus Stuttmann gewinnt Karikaturenpreis

- Die Sächsische Zeitung verleiht seit 16 Jahren den Deutschen Karikaturenpreis, eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Karikaturisten im deutschsprachigen Raum. Seit 2016 ist der Bremer Weser-Kurier mit dabei, seither findet die Preisverleihung im jährlichen Wechsel in Dresden und Bremen statt.

- Die Ausstellung zum Deutschen Karikaturenpreis gibt es ab 16. November im Haus der Presse, Ostra-Allee 20 in Dresden, sowie in der Galerie Komische Meister in der Passage an der Frauenkirche, direkt neben der Dresden-Information.

- Der Katalog zum Wettbewerb ist zum Preis von 17,90 Euro in den Ausstellungen, in den SZ-Treffpunkten oder bei der Edition Sächsische Zeitung sowie im Buchhandel erhältlich.

Mehr unter www.deutscherkarikaturenpreis.de

