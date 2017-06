Eine KZ-Aufseherin als Heldin Die Semperoper spielt „Die Passagierin“, ein ungeheuerliches Holocaust-Stück: Eine Auschwitz-Überlebende liefert die Vorlage – und vergibt den Tätern.

Aufseherin Lisa ist fasziniert von den Starken unter den Gefangenen, zugleich ängstigt sie deren Hass – Szene mit Christina Bock und Markus Butter. Erstmals und eindrücklich ist der Holocaust direkt Thema einer Semperoper-Produktion. © Jochen Quast

Gut, dass diese schon ewig geschriebene Oper erst jetzt zu erleben ist. Ihr Thema ist so ungeheuerlich – vor Jahren noch hätte diese Sichtweise wohl kaum einer verstanden. Die Oper „Die Passagierin“ hat eine KZ-Aufseherin als Heldin, deren Weg von der Versuchung der Macht über den Machtmissbrauch zur Gewalt und späteren absoluten Verdrängung führt, die aber trotzdem menschliche Züge hat. Am Sonnabend hat das Werk in der Semperoper Premiere, als Übernahme einer fesselnden Inszenierung der Oper Frankfurt von 2015.

Das Erstaunliche ist: Die polnische Auschwitz-Überlebende Zofia Posmysz hat die Vorlage zur Oper nach ihrem eigenen Schicksal geliefert. Sie schrieb in den 60er-Jahren ein Hörspiel, später einen Roman über ein fiktives Wiedertreffen der KZ-Aufseherin Lisa mit einer Gefangenen, die sie eigentlich in den Tod geschickt hatte. Diese Begegnung, 15 Jahre nach dem Krieg, bringt die verdrängten KZ-Bilder zurück. Lisa taumelt zwischen hilflosen Erklärungsversuchen und Schuldzurückweisung, zwischen ihrer Faszination für jene Martha und der Angst vor deren Hass. Sie ist per se keine Bestie. Es gibt auch keinen Prozess am Ende. Lisa lebt – irgendwo. „Es gab einen Funken von Menschlichkeit auch auf der Seite des Bösen“, sagt die heute 94-jährige Autorin. „Man darf nie vergessen, aber man muss vergeben.“

Ebenso erstaunlich ist: Ausgerechnet ein jüdischer Komponist, der seine Familie im KZ verloren hatte, vertonte diese Vorlage. Mieczyslaw Weinberg, der in allen seinen Werken die Gräuel des Krieges verarbeitet und an diesem Wochenende auch im Zentrum der Schostakowitsch-Tage in Gohrisch steht, vollendete sie 1968. Doch trotz Fürsprache seines Freundes Dmitri Schostakowitsch kam es zu keiner Aufführung. Die Szenen finden abwechselnd auf dem Schiff, wo Lisa glaubt, Martha wiederzuerkennen, und in Auschwitz statt. Wohl fürchtete man daher in der Sowjetunion Assoziationen zwischen einem KZ und dem Gulag. Offiziell wurde dem Werk ein „abstrakter Humanismus“ vorgeworfen, weil deutsche Nazis keine – und seien es widersprüchliche – Helden eines Stücks sein sollten. Erst 2006 gab es in Moskau eine konzertante Uraufführung, die erste szenische fand 2010 in Bregenz statt.

Natürlich gibt es die Aussage Theodor W. Adornos von 1947, dass über Auschwitz ein Gedicht zu schreiben oder anders in der Kunst widerzuspiegeln, „barbarisch“ sei. Die „Passagierin“ in dieser Inszenierung ist ein Beispiel, dass eine künstlerische Überhöhung dieses Grauens möglich ist und zu fesseln versteht: nicht durch vordergründig brutale Szenen und Leid, sondern durch Zeichnung von einzelnen Schicksalen, durch eine subtile Figurenführung.

Diese Bewältigungsarbeit gelingt auch deshalb so gut, weil Weinberg auf schmerzhaft-grellen Expressionismus, wie ihn beispielsweise Schostakowitsch gern pflegte, verzichtete. Wohl gibt es Zwölftonmusik, aber auch viele Zitate aus der Volksmusik, statt pathetische Muskelspiele eine von der jüdischen Herkunft geprägte emotionsreiche Musik. Diese Vielfarbigkeit wird auch dadurch erreicht, weil polnisch, deutsch, russisch, englisch, tschechisch, hebräisch und französisch gesungen wird.

Und Weinberg setzt gerade in den schmerzhaftesten Szenen auf Ruhe statt Naturalismus. Er zitiert Humanisten wie Bach, lässt einzelne Instrumentengruppen agieren. So entstehen eindringliche Momente, traurig und schön zugleich, in Worte kaum zu fassen. Schade, dass die „Passagierin“ vorerst nur viermal zu erleben ist.

„Die Passagierin“ am 24. und 30. Juni, 5. und 9. Juli; Kartentel. 0351 4911705 // Gespräch mit Zofia Posmysz am 24. Juni, 17 Uhr im Wallpavillon (Zwinger). Kostenlose Einlasskarten sind in der Schinkelwache am Theaterplatz erhältlich.

zur Startseite