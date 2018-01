Eine Königin aus Guantanamo Die fiebrige „Maria Stuart“ in Dresden übertrifft durch zwei grandiose Hauptdarstellerinnen jeden Netflix-Abend.

Cousinen, Gegnerinnen: In Dresden haben Fanny Staffa (oben) als Elisabeth I. und Anja Laïs als Maria Stuart einen starken Auftritt. © Sebastian Hoppe

Sie ist zum Stillhalten verdammt. Maria Stuart steckt im Kerker fest, und das seit 19 Jahren. So lange bereits wird die Königin von Schottland festgehalten von ihrer eigenen Cousine, Elisabeth I.. Zu groß ist die Gefahr, Maria könnte das Volk aufrühren und selbst Anspruch auf den englischen Thron erheben. Die Jahre haben Spuren hinterlassen: Marias Bewegungen wirken autistisch, Worte presst sie wie lang zurückgehalten hervor. Keinen Schritt tut sie.

Selbst die angekündigten, schon heftig heruntergekürzten zwei Stunden Spieldauer schafft die Premiere von Schillers „Maria Stuart“ am Staatsschauspiel Dresden am Freitagabend zu unterschreiten. So sehr rast die Inszenierung von Regisseur Thomas Dannemann dahin. Es ist ein Abend, den man getrost einer Netflix-Serie vorziehen kann oder einem Thrillerabend: Gefesselt bleibt man bis zum Schluss. Ein dumpfes Bummern liegt über weite Strecken unter den Szenen. Schiller zeigt sich hier in einer fiebrigen, hochpolitischen Version, ohne je erkennbar zu aktualisieren.

Wie regieren in einer Männerwelt?

Diese „Maria Stuart“ ist die Showtreppe für zwei großartige Darstellerinnen. Anja Laïs spielt Maria Stuart, Fanny Staffa die Elisabeth I. Beide sind Neuzugänge am Ensemble und bekommen hier ihren ersten großen Auftritt. Allein, um Anja Laïs zuzusehen, lohnt sich der Besuch. Sie spielt eine Maria, der 19 Jahre Kerker den königlichen Stolz nicht nehmen konnten. Vom Hals abwärts sieht sie mit einem unförmigen orangefarbenen Overall aus wie eine Gefangene aus Guantanamo. Frisur und Halskrause jedoch erinnern an früher, als die Königin von Schottland frei war. Bis heute bebt in ihr der Wunsch, „zwei edle Nationen zu vereinen“, noch immer hebt sie die Hand zur verkümmerten königlichen Geste, auch wenn der Rest des Körpers der einer Gefangenen ist. Der Versuch, sie kleinzukriegen, ist bislang kläglich gescheitert.

Auf der anderen Seite steht Elisabeth I., Fanny Staffa spielt sie als harte, ikonenhaft auftretende Königin von England. Ihr glitzerndes Kostüm wirkt einschüchternd wie ein lebendiges Zepter. Sie ist umringt von männlichen Beratern: Ahmad Mesgarha, Hans-Werner Leupelt und Torsten Ranft spielen die Herren der verschiedenen politischen Lager, ihren Ratschlägen, Intrigen und ihrem Druck ist die Herrscherin ausgesetzt. Man versucht sie zu verführen und zu manipulieren, doch Elisabeth bleibt hart: „Ich will in meinem Beisein nichts über die Schwäche der Geschlechter hören!“, keift sie, die Berater verstummen, das Gespräch ist beendet. Fanny Staffa ist eine kühl taktierende Elisabeth, aus deren Tiefe jedoch immer Hadern und Zweifel durchscheinen. Mit großer Anstrengung hält sie Gefühle in Schach. Manchmal schwindet die Kraft, sie will kapitulieren vor der Entscheidung, ob sie Maria Stuart hinrichten lässt oder nicht. Dann zittert Fanny Staffas Elisabeth, will zusammensacken. Sie fängt sich immer. Wie regiert man als Frau in einer Männerwelt, diese Frage hat sich zwischen Elisabeth I. und Angela Merkel kaum verändert. Regisseur Thomas Dannemann muss für diese Assoziation niemanden eine Raute machen lassen. „So steh ich kämpfend gegen eine Welt. Ein Weib!“, keucht Fanny Staffa. Mehr braucht es nicht als diesen Satz.

Atemberaubende Effekte

Nun, offenbar brauchte der Regisseur noch einen dritten Star: die Bühne. Deutschlands umtriebigster Bühnenbildner Olaf Altmann hat zwei extreme Flächen entworfen, eine lässt sich in den Boden abkippen, die andere senkt sich drückend von oben auf die Spieler hinab. Zusammen mit dem ausgeklügelten Lichtdesign von Michael Göök führt das zu atemberaubenden Effekten, zum spitz nach hinten zulaufenden Winkel oder einem weit geöffneten Maul. Vielleicht hat sich der Regisseur wohl etwas zu arg in diese kolossale Bühne verliebt, denn er lässt sie kaum aktiv nutzen. Eine so krasse Schräge fordert dazu auf, zu taumeln und zu rutschen, sich festzukrallen oder zu klettern. Doch nichts von alldem geschieht, nur ein einziges Mal fällt es Elisabeth schwer, die schiefe Ebene noch erhaben zu beschreiten. Ansonsten dient die Bühne dramatischen Auf- und Abgängen. Wer gern das Spiel von Raum und Licht genießt, wird sich hier freilich nicht beschweren.

Als die Spannung steigt und Elisabeth kurz vor der Entscheidung steht, ob sie Maria töten lässt oder nicht, wird der Sound immer lauter. Das Trommeln treibt, leider nicht unbedingt zugunsten der Verständlichkeit der ohnehin schon peitschend gesprochenen Worte. Wieder geht der Effekt vor. Der Krimi ist an seinem Höhepunkt angekommen, Elisabeth reißt sich die Perücke vom Kopf, legt die Krause ab und ist auf einmal greifbar, erkennbar – doch nur für einen Moment. Maria Stuart darf im letzten Monolog ein schwarzes Kleid tragen. Fast erleichtert scheint sie, da nun endlich eine Entscheidung gefallen ist. Auch Elisabeth atmet auf: „Jetzt endlich habe ich Raum auf dieser Erde.“

Wieder am: 22. und 28. 1. sowie am 10., 15. und 23. 2., Staatsschauspiel Dresden. Karten: 0351 4913555

