Eine Hauptrolle, die keiner spielen wollte Vor 80 Jahren beginnt Ferdinand Marians Kinokarriere, zwei Jahrzehnte mit viel Glanz und dem Makel Jud Süß.

Ferdinand Marian und Pola Negri in der Verfilmung von Flauberts „Madam Bovary“ (1937). © Archiv: Fiedler

Er zählt zu den interessantesten Charakterdarstellern der 30er- und 40er-Jahre. Doch noch immer haftet dem Star ein Makel an. Von den Besatzungsmächten wegen der von ihm verkörperten Titelrolle in dem vom Reichspropagandaministerium 1940 in Auftrag gegebenen antisemitischen Hetzfilm „Jud Süß“ wird Ferdinand Marian mit einem Auftrittsverbot belegt. Der sensible, eigenwillige Mime fühlt sich in den letzten sechs Jahren seines kurzen Lebens am Elend und Tod jüdischer Menschen mitschuldig. Am 7. August 1946 rast er mit seinem Auto bei Freisingen gegen einen Baum. Wahrscheinlich ein selbst gewähltes Ende.

Der Schauspieler hat die Rolle des Süß-Oppenheimers nicht gewollt. Doch seine Gegenwehr war wohl nicht klug und konsequent genug, um den Fängen des übermächtigen Ministeriums zu entrinnen. Ursprünglich sollte die Titelfigur mit Jannings, René Deltgen, Paul Dahlke, Willi Forst oder Rudolf Fernau besetzt werden. Sie alle verhielten sich ablehnend, beriefen sich auf scheinbar triftige Gründe und kamen davon.

Erotischer Auftakt

Schon vor der unrühmlichen Süß-Rolle erweist sich der Mime mit dem Hollywoodgesicht als ein Darsteller von seltener Ausstrahlung. Seine bis ins Letzte ausgefeilte Sprechtechnik, die Eleganz seines Auftretens sichern ihm die Gunst des Publikums. Sein Weg zur Bühne weicht insofern vom üblichen Klischee ab, als der am 14. August 1902 in Wien geborene Ferdinand Haschkowetz (so sein bürgerlicher Name) vom Elternhaus zum Theaterberuf geradezu gedrängt wird. Der Vater, Hofopernsänger in Wien, die Mutter Soubrette in Budapest, möchten ihren „Ferdl“ unbedingt auf der Bühne sehen. Indes, der Junge zeigt wenig Neigung. So oft er den Vater hinter den Kulissen besucht, jagen ihm die grell geschminkten Gesichter der Schauspieler Angst und Abscheu ein.

Ferdl entscheidet sich für ein Ingenieurstudium, was er vorzeitig abbricht. Er wird es nun doch mit der Bühne versuchen. Papa vermittelt dem Sohn 1924 ein Engagement am Stadttheater Graz. Nach kurzer Ausbildung geht’s über Trier, Dresden, Hamburg und München steil aufwärts an das Deutsche Theater Berlin, wo er in Klassikerrollen und in Boulevardstücken zu den Größen der Hauptstadt aufrückt.

Vor 80 Jahren setzt sich Marian als Frauenheld Rodolphe Boulanger in der von Gerhard Lamprecht inszenierten Verfilmung von Gustave Flauberts Meisterroman „Madame Bovary“ auch in der Filmwelt durch. Seine Partnerin ist die skandalumwitterte polnische Diva Pola Negri. Die Presse urteilt: „Erotische Szenen von diesem Kaliber hat man bislang noch nicht auf deutschen Kinoleinwänden gesehen.“ Ebenfalls 1937 darf der Künstler an der Seite von Zarah Leander in „La Habanera“ despotisch sein. Mit eindringlichen Charakterstudien ist der mit der Schauspielerin Maria Byk verheiratete Star u. a. in dem Krimi „Der Vierte kommt nicht“ sowie in Erfolgsproduktionen wie „Reise in die Vergangenheit“, „Romanze in Moll“, „Tonelli“ und „In flagranti“ die Nummer eins. In dem Ufa-Jubiläumsfilm „Münchhausen“ spielt er als Magier Cagliostro Titelheld Hans Albers fast an die Wand. Seine letzten Filme „Dreimal Komödie“, „Das Gesetz der Liebe“, „Die Nacht der Zwölf“ kommen erst drei Jahre nach seinem Tod zur Uraufführung.

Ob er als Held oder Halunke auftrat, das Publikum mochte ihn. Was nichts daran ändert, dass ihm der Süß-Makel zu einem Künstler im Zwielicht stempelt.

Unser Kolumnist Heinz Fiedler schreibt seit 1948 für die SZ und ist Zeitzeuge verflossener Kinojahrzehnte.

