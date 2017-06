Eine Familie am Abgrund Das ARD-Drama „Wir Monster“ zeigt, wozu Eltern im Kampf für ihr Kind fähig sind.

Paul (Mehdi Nebbou) findet seine Tochter Sarah (Janina Fautz) überm Abgrund einer Talsperrenmauer und befürchtet, dass sie eben ihre Freundin in die Tiefe gestoßen hat. © dpa

Sarah durchlebt eine schwierige Phase. Sie ist in der Pubertät und macht ihren getrennt lebenden Eltern wenig Freude. Auf dem Weg ins Ferienlager zofft sie sich im Auto mit Freundin Charlie. Die war eben erst eingestiegen. Natürlich geht es um Jungs. So weit, so normal. Doch was in den nächsten Minuten passiert, stellt alles auf den Kopf. „Wir Monster“ zeigt am Dienstag im Ersten, wozu Eltern fähig sind, wenn es ums Wohlergehen ihres Kindes geht, und dass das Schicksal unberechenbar ist.

Vater Paul macht erst mal einen Zwischenstopp auf einem Waldparkplatz und vertritt sich die Beine, während die beiden Mädchen scheinbar nur kurz verschwinden. Als sie auch nach geraumer Zeit nicht wieder auftauchen, macht sich der Musiker (französischer Akzent, Dreitagebart und die Zigaretten immer in Reichweite) doch Sorgen und begibt sich auf die Suche nach den Teenagern. Seine Annahme, es handele sich um einen blöden Streich, weicht blitzschnell blankem Entsetzen, als er seine Tochter Sarah auf einer nahe gelegenen Talsperre erblickt, dem Abgrund ganz nah. Von Freundin Charlie keine Spur. Nur ihr Rucksack schwimmt unten im Stausee. Was ist passiert? Ganz offensichtlich ist die Freundin in die Tiefe gestürzt. „Ich hab sie geschubst“, gesteht Sarah dem aufgewühlten Vater, der drauf und dran war, das Unglück der Polizei zu melden. Es dauert etwas, bis er realisiert, welche Folgen eine Aussage seiner Tochter haben würde. Dann wird ihm klar: „Wir müssen uns genau absprechen.“ Er schwört sie ein: Nach außen muss es ein Unfall bleiben, niemand darf die Wahrheit erfahren. Doch die Tochter hat ganz andere Probleme: Das Handy ist nass geworden und funktioniert nicht mehr …

Regisseur Sebastian Ko erzählt in „Wir Monster“ ein wendungsreiches und spannendes Familiendrama mit Eltern und einer Tochter im Ausnahmezustand. Dabei vermeidet er den erhobenen Zeigefinger und nimmt die Zuschauer stattdessen mit auf eine filmische Achterbahnfahrt, die so manche Überraschung parat hat. (dpa)

„Wir Monster“, Dienstag, 22.45 Uhr, ARD

