Eine Chefin fürs Festspielhaus Ab 2018 will Carena Schlewitt in Dresden-Hellerau ein Künstlerdorf errichten und den sozialistischen Realismus neu betrachten.

Mit Carena Schlewitt soll erstmals eine Frau das gut 100 Jahre alte Festspielhaus leiten. © dpa

Ob das mal gut geht? Noch ist Carena Schlewitt als Intendantin des Festspielhauses Dresden-Hellerau nicht vom selten progressiven Stadtrat bestätigt, da platzt sie schon mit streitbaren Plänen heraus. Für das Festspielhaus als einem produzierenden Labor der Moderne hat sie „den Traum von einem Künstlerdorf, wo sich das Publikum stark einbringen soll“. Zudem will sie auch den „sozialistischen Realismus im Rückblick“ neu befragen. Für manchen Kommunalpolitiker dürfte das ein rotes Tuch sein, wenn Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch in den nächsten Tagen die Kandidatin für eine fünfjährige Amtszeit in Hellerau ab 2018 vorschlagen wird.

Keine Schwimmerin in Geld

Am Freitag stellte sich Carena Schlewitt in Dresden ihrem eventuell neuen Team und der Presse vor. Eine Findungskommission hatte sie unter 23 Bewerbern einstimmig ausgewählt. Kulturbürgermeisterin Klepsch sprach von der „Freude, nicht nur eine erfahrene Theaterfrau mit Leipziger Wurzeln für Dresden zu gewinnen, sondern auch eine Intendantin, die eine besondere Expertise und Affinität für Künstler in Osteuropa mitbringt“. Das sei die Chance, das Festspielhaus noch stärker an der Schnittstelle von kommunaler und internationaler Wahrnehmung sowie als Ort des Tanzes, der Performing Arts und der Neuen Musik zu positionieren.

Carena Schlewitt, Jahrgang 1961, kennt Hellerau von Stippvisiten und ein paar Kooperationen ihrer derzeitigen Projekte. Die Theaterwissenschaftlerin, die an der Akademie der Künste in Ost-Berlin sowie für Kinder- und Freie-Szene-Foren gearbeitet hat, mischt seit 2008 die Schweizer Szene auf. Sie leitet in Basel das Zentrum für Performing Arts und populäre Musik sowie ein von ihr wiederbelebtes Theaterfestival. Trotz Reichtum der Eidgenossen würde sie in Basel nicht in Geld schwimmen, sagte sie. Gut 35 Prozent des Etats müssten ihre Institute über Dritt- und Eigenmittel selbst erwirtschaften. Diese Erfahrung wird sie in Hellerau brauchen, denn die öffentlichen Gelder von 1,8 Millionen Euro für die Kunst pro Jahr sind knapp fürs ambitionierte Programm. Aktuell holt das Festspielhaus fast 45 Prozent Drittmittel ran.

Die avisierte Nachfolgerin von Dieter Jaenicke wollte und konnte noch keine Konzepte vorlegen, aber sie präsentierte Ideen. Der vom Vorgänger gesetzte Schwerpunkt Tanz soll bleiben. Es wird aber „mehr Sprünge vom Tanz zu anderen Künsten hin“ geben. Erhalten und ausbauen will die künftige Chefin „die künstlerische Vielfalt, die Verbindung zur regionalen und lokalen Szene sowie die Verankerung in Richtung Tschechische Republik, Polen und Osteuropa“. Ihr Vorgänger Jaenicke war da eher in Asien und Šüdamerika unterwegs.

Und Carena Schlewitt geht – wohl eher unwissend – ein Wagnis ein. Sie möchte wieder Sommerfestivals ausrichten. Mit denen war das Festspielhaus vor gut 100 Jahren gestartet und hatte international für Furore gesorgt. Das Problem ist nur, dass es erfahrungsgemäß im Sommer kein Theaterpublikum in der Stadt gibt.

