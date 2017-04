Der Krimi am Sonntag Eine Blauhaarige auf Vatersuche Wie viele Handlungsstränge verträgt ein „Tatort“? Der aus Münster zeigt, was noch geht, um den Durchblick zu behalten.

Kommissar Thiel stellt seinem rechtsmedizinisch beschlagenen Partner und Wohnungsnachbarn Boerne Leila vor, seine vermeintliche Tochter, die es am Ende aber doch nicht ist. © ARD

Da ist ein Enthüllungsjournalist, der schuld am Tod einer jungen Frau sein soll, aber freigesprochen wird. Der Vater des Opfers will das nicht akzeptierten und gerät bald in Verdacht, als der Journalist tot in seiner Wohnung liegt.

Minuten später stürzt ein junger IT-Experte aus dem fünften Stock eines Mehrfamilienhauses und ist ebenfalls tot. Hier gerät zunächst ein Futtermittelbetrieb in den Fokus der Ermittlungen.

Doch für Ermittlungen haben die Protagonisten eigentlich gar keine Zeit. Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne paukt für den Jagdschein und fürchtet um sein schütter werdendes Haupthaar. Die Chefin einer Chemiefirma soll ihm helfen, beide Probleme zu meistern, sie ist in der Prüfungskommission des Jagdvereins und hat ein angeblich revolutionäres Haarwuchselixier entwickelt. Bei Kommissar Frank Thiel steht ein blauhaariges Mädchen vor der Tür und behauptet, seine Tochter zu sein.

Mehr Durcheinander geht kaum. Schauplätze und Szenen jagen einander, entfachen ein Verwirrspiel und verleiten alsbald zur Frage: Wie viele Storys und Handlungsstränge verträgt eigentlich so ein 90-Minuten-Krimi? Die Antwort: Mehr als im neuen „Tatort“ sollten es keinesfalls sein. In der 31. Folge aus Münster „Fangschuss“ lotet das kriminalistische Dream-Team Jan Josef Liefers und Axel Prahl in dieser Hinsicht Grenzen aus. Mit spritzig pointierten Dialogen versprühen sie wie immer beste Unterhaltung, hecheln aber ansonsten vor allem ihren eigenen Sorgen hinterher. Ermittlungen finden quasi am Rande statt.

Drehbuch und Regie schaukeln es hin, dass Privates doch noch zum Dienstlichen findet. Boernes „Jagdgöttin“ entpuppt sich als skrupellose Geschäftsfrau, deren Wundermittel fürs Haar verheerende Nebenwirkungen hat. Leila, das blauhaarige Mädchen, hängt mittendrin in dem Fall, weil außer Thiel auch der tote Journalist ihr Vater sein könnte. Deshalb hat sie einen Auftragskiller an den Fersen. Doch der läuft in ein Auto, wacht vor Filmende nicht auf und ist schnell weg von der Bildfläche.

Offen bleibt auch, ob der IT-Experte freiwillig aus dem Fenster sprang oder gestoßen wurde. Kein Wunder, wenn die Ermittler dermaßen von Jagdfieber, Eitelkeit und Vatersorgen geplagt sind.

Wie immer aus Münster: Krimiulk vom Feinsten, aber knapp vorm Fangschuss.

