Eine bewegende Chance

Starker Ausdruck: Mary Wigman tanzt 1934 in Berlin. © AP

Wie lässt sich ein wertvolles Haus aus dem Dornröschenschlaf wecken? Man kann es zum Beispiel mit Kunst und Gesprächen beleben und alle Neugierigen hineinlotsen. Doch diese Möglichkeit bleibt einer Gruppe von freien Dresdner Tänzern versagt. Sie wollen jene Villa retten, in der Mary Wigman, international gefeierte Pionierin des Ausdruckstanzes, bis 1942 wohnte und eine Tanzschule betrieb. Zuletzt nutzte das Semperoper-Ballett die „Kleine Szene“ als Probestätte. Danach wurde das Gebäude stillgelegt. Nur für ein Wochenende hinein? Das ist verboten.

Die Tänzer aus der freien Szene lassen sich davon nicht entmutigen. Sie weichen auf andere Räume aus, wenn sie an diesem Wochenende die erste Stufe eines dreiteiligen Programms zünden. Das dient dazu, den Namen Wigman und das Haus an der Bautzner Straße 107 stärker ins Bewusstsein zu rücken. Gemeinsam mit Forschern und Studenten aus Leipzig und Frankfurt am Main setzen sie sich am Samstag mit jener expressiven Ästhetik auseinander, die den modernen Tanz beeinflusst hat. Am Abend gibt es den Vortrag der Kölner Wigman-Biografin Hedwig Müller, der die Dresdner Wirkungsstätte als Zentrum der tänzerischen Moderne beleuchtet. Und nächste Woche sind zwei Tänzerinnen zu Gast, die selbst noch bei Wigman gelernt haben. Die international tätige Choreografin Susanne Linke und Pädagogin Irene Sieben geben in Kursen ihr Können an junge Tänzer weiter.

Davon könnte später auch das Publikum profitieren. Im Spätsommer wollen vier Dresdner Choreografen ihr eigenes, von Wigman inspiriertes Tanzstück zur Premiere bringen – und im Frühjahr sogar den Stadtraum besetzen. Dann hat sich womöglich schon entschieden, wie es mit der von ihnen begehrten Immobilie weitergeht. Sie würden die gern als Produktions- und Probenhaus nutzen. Platz, den die freie Szene in Dresden seit Jahren sehnlichst herbeiwünscht.

Da passt es gut, dass der Freistaat das Haus im Villenviertel Radeberger Vorstadt verkaufen will, bevorzugt an die Stadt. Sie könnte das Gebäude später an die Künstler verpachten. Noch ist offen, ob Dresden sich das leisten will. Immerhin wurden mit Kulturkraftwerk und Kulturpalast gerade zwei Prestigeprojekte fertig. Doch in der Verwaltung wirbt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch für den Erwerb, denn: „Es geht nicht um eine neue Spielstätte“, sondern um Arbeitsräume. Das Land will für einen niedrigen sechsstelligen Betrag verkaufen, „eine überschaubare Summe“, sagt Klepsch. Vor allem aber gehe es darum, ein einmaliges Stück Dresdner Geschichte zu würdigen. „Diese Chance ist nur jetzt da.“

