Eine Arie auf „Tschick“ Den Publikumsrenner von Wolfgang Herrndorf gibt es jetzt als Oper an den Landesbühnen.

Sie zeigt ihm, wie man Benzin klaut und wie man küsst: Szene mit Isa (Kirsten Labonte) und Maik (Johannes Leuschner). © Matthias Rietschel

Wenn zwei vierzehnjährige Jungen im geklauten Auto gen Süden fahren, raus aus Berlin, wo sie keiner sieht und will, dann sitzen im Auto bestimmt Maik und am Steuer Tschick. Das ist der Titelheld des Bestsellers von Wolfgang Herrndorf, des Road-Movies von Fatih Akin, das unzählige Zuschauer auch als Schauspiel begeisterte. Und jetzt drehen die beiden Ausreißer und Weltentdecker ihre Runden in Radebeul. Das Ganze erklingt seit Freitag als Musiktheater. Nicht, wie man vielleicht erwarten würde, als peppiges Musical, sondern als ausgewachsene Oper, Ludger Vollmers Road-Opera „Tschick“.

Was Regisseur, Ausstatter und Lichtdesigner Sebastian Ritschel auf die Landesbühnen bringt, ist eine ziemlich originelle Nacherzählung und Illustration der vielen bekannten Handlung in 29 Szenen. Aber es ist auch etwas ganz Eigenes, das es zu entdecken gilt. Beispiel: der geklaute Lada. Auf der Minibühne in Radebeul, rundum mit graffitibesprühten Wänden abgeschlossen, ist der zweisitzige Skooter vom Rummelplatz ein origineller Ersatz. Den echten Lada, von dem immer geredet wird, für den man auch auf Benzinklau geht, kann man sich denken. Muss man aber nicht. Wenn die beiden fahren, die Lichter rundum blinken, die Lichtstreifen am Boden nach hinten laufen und ein videoprojizierter Strudel das ganze Bild umkreist, kann die Zuschauerfantasie die Fahrt erleben. Aber findet sie für Tschick und Maik vielleicht auch „nur“ in ihrer Fantasie statt?

Da steigt die herrlich überzogene Familie Friedemann aus einem Guckkastentheater in der Rückwand. Horst Fricke mit Wehrmachtshelm, langem Ledermantel und Flinte klettert aus dieser Puppenbühne, outet sich als „Ultrakommunist“, der „die Iwans“ abgeknallt hat wie die Kaninchen. Da sieht man auch die Krankenschwestern im weißen Lackleder und den schweinemaskierten Lasterfahrer, mit dem es zur finalen Kollision kommt.

Dann sind da noch die Szenen mit Chor und dem Jugendchor des Gymnasiums Coswig. Ob im schwarzen Einheitskostüm, als blassbraune Rentner oder grünbejackte Umweltaktivisten, Ritschel führt den Chor zu punktgenauer Präsenz, exakten Choreografien, aussagekräftigen Bildern. Das sind abgedrehte Geschichten, surreal wie dem Traum eines Pubertierenden entsprungen. Nur Isa ist ganz real, die andere Ausreißerin. Sie drängt sich mit in den engen Wagen. Haut an Haut weckt sie in Maik Gefühle, ganz andere als sein Traumbild Tatjana. Zum Schluss, nach Heimkehr und Gerichtsprozess mit mildem, fast weisem Urteil, gibt’s ein Gruppenbild mit Tschick. Isa hat einen wunderbaren Brief geschrieben. Der Traum vom Sommer geht weiter, den Maik ohne Tschick nie erlebt hätte.

Ritschel gelingen zu solch hintergründigen Bildern zwei Dinge: Figuren zu führen, dass sie überzeugen, und Szenen zu arrangieren, die mit der Musik eine Einheit bilden. Johannes Leuschner, Michael Zehe und Kirsten Labonte als Ausreißertrio müssen nicht so tun, als wären sie 14. Ihre Figuren verhalten sich wie Vierzehnjährige, und indem sie das authentisch spielen, funktioniert das Stück.

Vollmers Musik will anspruchsvolle Oper sein. Nicht immer leuchtet ein, warum er welches Mittel wann einsetzt. Da wird der Hörer schockiert, verunsichert, gefordert. Ritschels Szenen entsprechen der Musik, spielen Handlung und musikalischen Gestus nicht gegeneinander aus. Die Musiker der Elbland Philharmonie Sachsen und die Sänger setzen sie mit Engagement um, bedienen die wechselnden Genres, die Überhöhungen und den realistischen Kern ihrer Figuren. Hans-Peter Preu am Pult hält den großen Apparat sicher zusammen. In der dynamischen Abstimmung zwischen Musik und Gesang und in der Textverständlichkeit, insbesondere der Chöre, muss man mit Abstrichen leben. Dessen ungeachtet war das Premierenpublikum begeistert.

„Tschick“ am 25. und 30. 1. sowie 2. 2. im Stammhaus Radebeul, am 16. 3. im Kulturhaus Freital, am 3. 5. im Kleinen Haus Dresden: Kartentel. 0351 8954214

