Kolumne: Zelluloid-Erinnerungen Ein Wiener in Dresden Carl Günther hat sich bewährt als Darsteller von Edelmenschen und Finsterlingen. Der Frack stand ihm besonders gut.

Carl Günther in „Romanze in Moll“ (1943). © Archiv Arndt Berger

Männer in den besten Jahren, wie hat man sie sich eigentlich vorzustellen? Oft genug wird in diesem Zusammenhang Carl Günther genannt. Das ist durchaus ein Vorschlag, den man ohne Abstriche akzeptieren kann. Der gebürtige Wiener hat etwas Zeitloses an sich. Wie er es fertigbringt, Anfang der 30er-Jahre ebenso auszusehen wie kurz vor Kriegsende, das wird vermutlich sein Geheimnis bleiben. Sein fremdländisch-interessantes Gesicht mit dem im Privaten nie beiseitegelegten Monokel und seine noble Erscheinung stempeln ihn zu einer Persönlichkeit, die man nicht übersehen kann.

Günther hat in 70 Filmen vieles gespielt, vom distinguierten Lebemann bis zum Finsterling, der sich perfekt auf Lug und Trug versteht. Eine Hauptrolle findet sich freilich nicht in seinem Kinorepertoire. Theo Lingen lernt Günther in den 20er-Jahren kennen und hält den Wiener als Bonvivant für schlechthin vollendet. „Er beherrscht, gleich ob Edelmann oder Bösewicht, unaufdringlich jede Szene. Ein ganz wichtiger Schauspieler.“

WG mit Heinz Rühmann

Prominente legen Wert auf Günthers Partnerschaft. Er geht mit der Tragödin Agnes Straub und dem Erzkomödianten Curt Goetz auf Tournee. Dem schon zur Elite zählenden Heinz Rühmann wird der Mime – allgemein Cacci genannt – zu einem wahren Freund. 1930 beziehen beide in Berlin-Halensee eine Junggesellen-Wohnung.

Der Schauspieler, ein Mann des Jahrgangs 1885, gibt an renommierten Bühnen in Berlin, Hamburg und München seine künstlerische Visitenkarte ab. 1940 ruft das Dresdner Staatsschauspiel. Sein Einstand in der Titelrolle von Selma Lagerlöfs selten gespieltem Bühnenwerk „Onkel Theodor“ wird von Presse und Publikum überaus zustimmend aufgenommen. Er überzeugt unter anderem in Ibsens „Nora“ und Raimunds „Verschwender“. Mit seinem nie versiegenden Charme verhilft er einer Reihe von Konversationsstücken zum Erfolg.

Cacci fühlt sich in Dresden gut aufgehoben. Er gilt als elegantester Frackträger der Elbmetropole. Regelmäßig hat der Künstler außerhalb der Stadt zu tun. Er filmt in Berlin, München, Prag und Rom. Sein erster Film stammt aus dem Jahre 1931: „Das gelbe Haus des King-Fu“, eine flimmernde Schaurigkeit. Nur einige seiner Filme bis Kriegsende: Man sieht ihn als Partner der Tschechowa in Willi Forsts „Burgtheater“, in den Rühmann-Produktionen „13 Stühle“ und „Die Umwege des schönen Karl“ und in Paul Verhoevens Kriminalkomödie „Herr Sanders lebt gefährlich“, die 1944 im Dresdner UT, Waisenhausstraße, zur Uraufführung kommt. Eindrucksvoll sein windig-durchtriebener Juwelier in Helmut Käutners „Romanze in Moll“.

Tod beim Frühstück

Der Schauspieler ist auch während der Kriegsjahre den Freuden des Alltags zugetan, was sich freilich oft genug als schwierig erweist. Er wohnt in Elbflorenz, möbliert im Grundstück Lockwitzstraße 14. Mit Schließung der Theater zieht sich Günther in seine Vaterstadt Wien zurück, wo er schon bald wieder im Rampenlicht führender einheimischer Bühnen steht. Die Filmerei gibt er nicht auf. Er ist in weiteren 14 Produktionen präsent – mal im historischen Gewand, mal als Seelentröster in Sachen Liebeskummer, mal in Krimis als Drahtzieher im Hintergrund. Der Tod ereilt Carl Günther am 27. Juni 1951 beim Frühstück im Bett. Ein Ende, das zum bewegten Dasein des Bühnen-, Kino- und Lebenskünstlers passt.

