Ein widerständiger Ort Das Theater wird Rassismus und Populismus kein Podium bieten, doch Gespräch und Debatte nicht scheuen. Ein Gastbeitrag des Intendanten des Staatsschauspiels Dresden.

Joachim Klement, 1961 in Düsseldorf geboren, ist seit der Spielzeit 2017/2018 Intendant des Staatsschauspiels Dresden. Er studierte in Köln und München. Nach Stationen in Graz, Hamburg, Mannheim, Bremen und Düsseldorf war er zuletzt Generalintendant am Staatstheater Braunschweig. © ronaldbonss.com

Als Jugendlicher bin ich im Rheinland zur Schule gegangen. Damals gab es Schüler, die immer, wenn der Begriff DDR an die Tafel geschrieben wurde, nach vorne gingen, um ihn in Anführungszeichen zu setzen. Dahinter verbarg sich eine rechts-konservative Grundhaltung, die den anderen deutschen Staat auf keinen Fall anerkennen wollte und einen Alleinvertretungsanspruch geltend machte. Ich gehörte zu denen, die diese Anführungszeichen jedesmal wieder weggewischt haben.

Ich habe damals wie heute keiner Partei angehört, aber ich war zutiefst davon überzeugt, dass die Grundannahme der Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr richtig war: dass man sich auf Augenhöhe begegnen muss, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Dieser Ansatz war eine der Grundvoraussetzungen, die die Annäherung der beiden deutschen Staaten und schließlich die Wiedervereinigung möglich gemacht haben. Den Mauerfall habe ich als große Befreiung erlebt. Ich kann mich genau daran erinnern, dass in Dresden aus „Wir sind das Volk“ sehr zügig die Parole „Wir sind ein Volk“ wurde. Das hat den Wiedervereinigungsprozess nicht unwesentlich beschleunigt. Heute hat man rückblickend den Eindruck, mehr Zeit hätte der Sache gutgetan.

Während meiner Vorbereitung auf die Arbeit in Dresden, das in dieser Zeit zur „Pegida-Hauptstadt“ geworden ist, wurde schnell deutlich, dass Misstrauen in die Demokratie und Abstand zur Politik im Allgemeinen in Sachsen besonders groß zu sein scheinen. Die jüngste Umfrage der Sächsischen Zeitung und der Sachsenmonitor sprechen da ja eine sehr eindeutige Sprache. In diesem Zusammenhang spielt die Beurteilung der Nachwendezeit eine entscheidende Rolle.

Es gab eben nicht nur Fortschritt, wie suggeriert wurde, sondern viele Menschen haben durch die Treuhand und den Abbau der zum Teil desolaten DDR-Industrie ihre Arbeit und mit ihr auch einen Teil ihrer Identität verloren; eine entsprechend geringe Rente war für viele die Folge.

„Und ja, nach meiner Einschätzung wurde auch das zarte Pflänzchen demokratischer Beteiligung nach 1990 in Sachsen bewusst und unbewusst am Wachsen gehindert“, so hat das die Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping zum politischen Reformationstag am 31. Oktober 2016 in Leipzig in einer bemerkenswerten Rede festgestellt: „Viele hatten die ‚Runden Tische‘ am Ende der DDR als eine basisdemokratische Sternstunde erlebt. Überall wurde über Politik und Demokratie geredet. Doch diese neue Bürgergesellschaft wurde nach 1990 ignoriert (…) diese Ignoranz gegenüber der demokratischen Bewegung von 1990 für Demokratie und Freiheit hat viele Oppositionelle gekränkt.“

Wo immer man genauer hinschaut, begegnen einem Gefühle von Kränkung, Demütigung und Wut, die sich seit mehr als 27 Jahren nicht artikuliert haben. Es wird Zeit, dass die Sprachlosigkeit ein Ende hat. Denn diese Gefühle scheinen nicht verloren zu gehen, im Gegenteil, sie werden offenbar an die nächste Generation weitergegeben. Mehr als ein Viertel der 18- bis 29-Jährigen sagen, ohne die DDR selbst je erlebt zu haben, dass die Nachteile der Wendezeit überwiegen. Erschreckend. Auf jeden Fall macht die im Zusammenhang mit der Wende erlebte oder tradierte Ungerechtigkeit anfällig für Misstrauen. Ein Misstrauen, das von Pegida, aber auch von Parteien wie der AfD geschürt und mit nationalistischen Inhalten aufgeladen wird.

Bei allem Respekt vor Protest, der sich auch in einer Wahl ausdrücken kann: Wird nicht über der Klage auch vergessen, was geleistet worden ist? Und: Ist man nicht als Wähler auch verantwortlich für das, wofür man sich entschieden hat? Kann man Rassismus und Ausgrenzung billigend in Kauf nehmen? Ich finde das inakzeptabel.

Die Theater werden auch in Zukunft Rassismus und Populismus kein Podium bieten. Wir werden aber, anders als das zum Beispiel der Intendant des Friedrichstadtpalastes in Berlin zwischenzeitlich für sein Haus geplant hatte, am Staatsschauspiel in Dresden den Anhängern der AfD nicht das Haus verbieten. Denn man wird in allen Bereichen der Gesellschaft, also auch in Kunst und Kultur, um Debatten und Gespräch nicht herumkommen. Die AfD klagt eine Orientierung am Wertekanon ein. Aber offensichtlich gibt es unterschiedliche Vorstellungen von dem, was mit Kanon gemeint ist. Der Kanon der Werte, auf die sich die künstlerische Arbeit in Deutschland heute bezieht, hat mit den Erfahrungen des Nationalsozialismus zu tun, mit seiner Überwindung und einer sich daraus ergebenden Erinnerungskultur. Er orientiert sich an einem Solidaritätsbegriff, der sich auf die Charta der Menschenrechte beruft und durchaus auch auf das Gebot der Nächstenliebe.

Theater hat noch nie einfache Antworten gegeben. Es besteht auf Differenzierung, weil es nur so der Wahrheit zu ihrem Recht verhelfen kann. Es ist – nach wie vor – ein Ort der Aufklärung und damit auch ein widerständiger Ort. Wie sonst könnte das Theater unabhängig sein, ein Labor sozialer Fantasie, das alle Mitglieder der Stadtgesellschaft einlädt zur Auseinandersetzung, ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu artikulieren, zu reiben und ins Gespräch zu kommen. Überhaupt bekundet die Kunst, wie es in einer jüngsten Projektbeschreibung der Initiative weltoffenes Dresden (WOD) heißt, zu der auch das Staatsschauspiel gehört, in ihren zahllosen Gestalten die Vielfalt, die durch eine Freiheit des Ausdrucks in Gesellschaften möglich wird: „In ihrer Fülle spiegelt sie die Eigenheit und Eigenwilligkeit der Menschen, die sie herstellen, und eröffnet denjenigen, die sie hören, sehen, fühlen, oft ganz neue Perspektiven auf die Welt.“

Kunst könne, so die Initiative WOD, Gemeinschaften und Identitäten prägen und deren lebendigen Wandel begleiten. Kunst könne, genau wie die Wissenschaft, daran beteiligt sein, durch kritische Haltungen und Diskussionen einen selbstreflexiven gesellschaftlichen Diskurs immer wieder neu zu aktivieren und zu pflegen. Weiter heißt es: „Die kulturelle Lebendigkeit Dresdens und das reiche künstlerische Schaffen machen für viele heute den Geist der Stadt aus. Die Freiheit, die dies ermöglicht, muss hier weiterhin bewahrt werden, und es braucht gerade dann, wenn Bedrohungen laut werden, Menschen, die für freiheitliche Werte und eine Atmosphäre des Miteinanders eintreten.“

Deshalb lädt die Initiative WOD vom 10. bis zum 19. Februar zu „Erinnern & Vergessen – #WOD Kulturfestival in Containern“ ein. Zehn Tage lang stehen gelbe Container auf dem Theaterplatz, Postplatz, Altmarkt und Neumarkt in Dresden. Aus Anlass des Gedenkens an die Zerstörung Dresdens 1945 geht es unter dem gemeinsamen Motto „Erinnern & Vergessen“ um das Verhältnis von Geschichte, Gegenwart und Zukunft, um Veränderungen des Gedenkens und die Möglichkeit, Freiheit, Identitäten und Diversität in Vergangenheit und Gegenwart zu reflektieren und diese wichtigen Plätze der Stadt als Orte des Dialogs zu erleben.

Beteiligt sind das Staatsschauspiel Dresden, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Semperoper, Kunsthaus Dresden, Technische Sammlungen Dresden, Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste, das Filmfest Dresden, Ostrale, Goethe-Institut Dresden, Literaturhaus Villa Augustin, Erich Kästner Museum, Hochschule für bildende Künste Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, das Theater Junge Generation, Riesa efau. Kultur Forum Dresden, Dresden Frankfurt Dance Company, das Literaturforum Dresden, ColoRadio, Cellex Stiftung und viele weitere Partner. Unterstützt wird das Projekt vom Kulturhauptstadtbüro 2025 und der Landeshauptstadt Dresden, es steht unter der Schirmherrschaft der Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Dr. Eva-Maria Stange, und des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Dresden, Dirk Hilbert. Seien Sie dabei, wenn vor dem Hintergrund von Geschichte Zukunft gestaltet wird!

Unter dem Titel Perspektiven veröffentlicht die SZ kontroverse Texte, die Denkanstöße geben und zur Diskussion anregen sollen.

