Ein völlig verrücktes Unterfangen Die Landesbühnen machen bei „Samson et Dalila“ aus der Opernnot eine Tugend.

In Bestform: Silke Richter als Dalila, Christian S. Malchow als Samson © Hagen König

Von Camille Saint-Saëns kennt man den „Karneval der Tiere“ und vielleicht die große Arie aus „Samson et Dalila“. Das ist ganz große französische Oper mit einem gewaltigen Orchester, mehreren Chören, drei extrem fordernden Hauptpartien und einer Handlung, die sich kaum von der Stelle bewegt. Genau diese hatte am Wochenende in Radebeul Premiere. Ein völlig verrücktes Unterfangen, eine frappierende Lösung, ein überaus gelungener Abend! Das Premierenpublikum war begeistert.

Es ist die Musik, die „Samson et Dalila“ zum mitreißenden Werk macht. Mit ihrer Bandbreite von lyrisch, geradezu sphärisch über hochdramatisch, regelrecht exzessiv bis hin zu kraftvoll hymnisch bringt sie alles zum Klingen, was in der klassischen Musik bis ins 20. Jahrhundert erfunden wurde. Camille Saint-Saëns interessiert Betrachtung und Reflexion: Unterdrückung und Befreiung, Berufung und Verführung, menschliches Versagen gesellschaftlicher Protagonisten. Geradezu oratorisch meditiert er diese Fragen.

Die magische Kraft im Haar

Die eigentliche Geschichte des zweieinhalbstündigen Werkes ist daher eher kurz. Sie spielt etwa 1 000 Jahre vor Christus. Das Volk Israel stöhnt unter den Philistern. Samson, der gottgeschenkte Held, tötet im Affekt deren König und stellt sich an die Spitze des daraufhin ausbrechenden Aufstandes, bei dem sich das Volk befreit. Doch er erliegt den Reizen und dem Liebeswerben der schönen Dalila. Dreimal gibt er auf ihre Frage nach dem Geheimnis seiner Kraft eine falsche Antwort. Beim vierten Mal verrät er ihr sein nie geschnittenes Haar als magische Kraftquelle. Doch Dalilas Liebe ist falsch. Sie raubt Samson die Kraft und liefert ihn seinen Feinden aus. Die quälen und verspotten ihn. Als sie ihn zwingen wollen, ihren Gott anzubeten, bekommt er für kurze Zeit noch einmal die göttliche Kraft zurück. Er zerbricht die Säulen des Tempels, in dem alle feiern, und rächt so seinen Gott. Neben der wenig theatralisch aufgearbeiteten Geschichte ist auch die gewaltige Orchesterbesetzung ein Hindernis, die Oper an einem kleinen Haus wie den Landesbühnen aufzuführen. Der scheidende Operndirektor Jan Michael Horstmann übernahm musikalische Leitung sowie szenische Einrichtung und hat sich für eine halbszenische Aufführung entschieden.

Das Orchester sitzt in zwei Ebenen auf der Bühne, am Bühnenportal ist der Chor positioniert, dazwischen, auf dem überbauten Orchestergraben und bis hinein in die ersten Reihen, ist ein Spielpodest in Form eines Judensterns errichtet. Stefan Wiel hat die Bühne gestaltet. Der Stern kann in verschiedenen Farben leuchten, korrespondierend oder kontrastierend zum Bühnenhintergrund. In edlen, historisierenden, aber kunstvoll überhöhten Gewändern agieren die Protagonisten, während Chor und Chorsoli in dunkler Konzertkleidung singen.

Horstmann zaubert mit der Elbland Philharmonie Sachsen und den Sängern ein begeisterndes Opernerlebnis. Die Musiker entfalten die ganze romantische Klangpalette. Die Orchesterposition ist dabei nicht nur praktisch, sondern auch akustisch gut gewählt. Der verstärkte Opernchor ist ein klangkräftiges, differenziert gestaltendes, homogenes Ensemble.

Der Glanzpunkt des Abends sind die Protagonisten. Silke Richter ist als Dalila in Bestform, bringt die großen Arien dieser Paraderolle kraftvoll und verführerisch zum Klingen. Paul G. Song gestaltet die beschwörenden Arien, die absichtsvolle Hinterlist und den überheblichen Triumph des Oberpriesters mit ausdrucksstarker Stimme. Im inneren Konflikt mit seinem Gott steht Samson. Christian S. Malchow ist dieser große, kräftige und dennoch völlig hilflos wirkende Mann, der auch seine weiche Tenorstimme überzeugend zur Gestaltung der unterschiedlichen Gefühle einsetzt.

wieder am: 20., 22., 26. und 28. Januar; Kartentel. 0351 8954214

