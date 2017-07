Ein ursächsisches Schlitzohr In „Lachkoma“ verabschiedet sich Kabarettist Rainer Bursche brillant von der Herkuleskeule.

Rainer Bursche (M.) und die Neuen an der Keule. © HL BOEHME

Kennen Sie den? Warum schaut sich Trump die Videos von den letzten Olympischen Sommerspielen an? „Weil er sehen will, wie hoch die Mexikaner springen können.“ So sind sie von der Herkuleskeule. Reißen antiamerikanische Witze, regen sich über Mauern von anderen auf und lachen sich darüber scheckig. Verhalten sich politisch höchst unkorrekt und finden das auch noch gut.

Am Mittwoch hatte das Programm „Lachkoma“ im Keller des Dresdner Kulturpalastes Premiere. Was soll man sagen: Das Publikum kam aus dem Lachen kaum heraus und klatschte minutenlang Beifall. Wahrscheinlich wollen die Leute doch mal etwas anderes hören als das „organisierte Versprechen vor den Wahlen“ von Merkel & Co. Und da sind sie bei der Herkuleskeule richtig. Wenn die Kabarettisten auch auf den Putz hauen und von der deutschen Leitkultur bis zu Kriegstreiberei und Russenphobie alles durch den Kakao ziehen: Handwerklich kann man ihnen nichts vorwerfen. Sie beherrschen ihr Metier.

Von Rainer Bursche, 68, weiß man das schon lange. In 25 Keulenjahren stand er in vierzehn Inszenierungen auf der Bühne. „Lachkoma“ ist sein letztes Programm. Kein schöner Gedanke. Der Vollblutkomödiant zeigt an diesem Abend mit alten und neuen Texten von Wolfgang Schaller noch einmal die vielen Facetten seiner Begabung: Er ist bodenständiges Schlitzohr und begriffsstutziger Sachse, der es faustdick hinter den Ohren hat. Er verteufelt in Blockwart-Manier alles Fremde, liebt seinen Schäferhund und säuselt: „Mein Bello ist Nazi. Ich laufe bloß mit.“ Höhepunkt von Bursches Auftritt ist das „Herrgöttle-Lied“ frei nach Hans Moser, das ihm Schaller auf den Leib geschrieben hat: Auf anrührende Weise blickt Rainer Bursche zurück auf gute und schlechte Zeiten.

Im Ensemble der Herkuleskeule vollzieht sich ein Generationen-Wechsel. Innerhalb eines halben Jahres lernt das Publikum zwei weitere vielversprechende neue Gesichter kennen. Agierten im Programm „Ballastrevue“ neben gestandenen Ensemblemitgliedern die Neulinge Nancy Spiller und Hannes Sell, geben nun Katrin Jähne und Alexander Pluquett ihren Keulen-Einstand. Beide kommen vom Theater, harmonieren mit Bursche aufs Beste, frotzeln einander und wetteifern um die besten Pointen. Wenn sie zu dritt den Dschingis-Kahn-Song mit Schmiss und Peitsche hinlegen, hat man das Gefühl, dass sie sich schon seit Langem kennen. Perfekt unterstützt wird das Trio von Thomas Wand am Klavier und Matthias Nagatis im Regiestuhl.

Alexander Pluquett knöpft sich in seinen Nummern Fake-News-Experten, Charity-Heuchler und versnobte Millionäre vor, die von einem Leben in Armut träumen. Viel Beifall gibt es für sein tolles Trompetensolo, wo er einen Möchtegern-Musiker mimt. Katrin Jähnig, die es lasziv, launig und leise kann, ist als Lehrerin von der Dieter-Bohlen-Gesamtschule geradezu umwerfend. Zitternd, den Tränen nahe, berichtet sie vom alltäglichen Terror des Unterrichts. Schlimmer als die Kids und Kollegen seien nur die Eltern, sagt sie zornesrot. „Ich bin doch als Lehrerin die Nulpe der Nation.“

Typisch Herkuleskeule. Politisch höchst unkorrekt, schon die Neuen. Wird sich wohl nicht ändern.

Wieder am: 11., 12., 14. sowie 18.-22.7. im Dresdner Kulturpalast. Telefon: 0351 492 55 55

zur Startseite