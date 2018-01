Ein Toter kommt zurück Vor Jahren ereignete sich ein Unfall auf dem Bodensee – erst jetzt kann diese tragische Geschichte aufgeklärt werden.

Stoisches Minenspiel: Nora Waldstätten ermittelt am Bodensee. © dpa

Viele TV-Kommissare lösen rasant die schwierigsten Fälle – oft haben sie dafür gar kein oder zumindest ein zerrüttetes Privatleben. Eine TV-Kommissarin hat nun sogar eine Vergangenheit, der sie sich endlich stellen muss. Jetzt gibt es den sechsten Fall aus der Reihe „Die Toten vom Bodensee“ mit dem Titel „Der Wiederkehrer“, der an diesem Montag im ZDF zu sehen ist.

Hannah Zeiler rennt atemlos am winterlichen Seeufer entlang, sie verfolgt einen Mann mit einer Tasche. Wenig später liegt sie bewusstlos neben ihm. Doch er wurde erschossen, und zwar mit ihrer Dienstwaffe, und die Tasche ist weg. Prompt wird sie von ihrem Chef (und Patenonkel) vom Dienst suspendiert.

Offenbar verfolgte sie – außerhalb ihrer Dienstzeit – den Mann, weil er ihr eine erste konkrete Spur zu ihrem totgeglaubten Vater bot. Ihre Kollegen Oberländer und Komlatschek glauben an einen Mord, ihr Chef an einen Selbstmord. Eine dubiose Rolle spielt die geheimnisvolle Sabine Reubach, eine Bekannte des Toten.

Sachliche Ermittlungsarbeit sieht natürlich anders aus: Die suspendierte Kommissarin ermittelt weiter, ihre Kollegen schauen milde lächelnd weg oder unterstützen sie sogar. Und der Chef war obendrein mit Zeilers Eltern (ihr Vater taucht tatsächlich wieder auf und erweist sich als unsympathischer Gauner) gut befreundet. Bedauerlicherweise spielt den August Schmölzer von Anfang so, dass viel zu früh zu sehen ist, dass er sein ganz eigenes Süppchen kocht, ja sogar Spuren verwischt und Beweismittel unterschlägt. Wenn es nicht um die persönliche Tragödie der Ermittlerin ginge, wäre die ganze konstruierte Geschichte ziemlich banal.

Spannend sind hingegen die Hauptfiguren: Matthias Koeberlin spielt seinen Oberländer (auch der hat übrigens kein intaktes Privatleben) gewohnt routiniert und mit sichtlicher Sympathie für seine Kollegin, mit der er sich erstaunlicherweise immer noch siezt. Nora Waldstätten überzeugt als Hannah Zeiler mit klarem Spiel: Sie braucht nur streng zu schauen oder gar eine Augenbraue hochzuziehen, um im Film eine gewünschte Auskunft zu erhalten. Ihre Figur ist eine Einzelgängerin. Doch hinter dieser distanzierten Art stecken in Wahrheit große Verletztheit und tiefer Schmerz. Sie muss sich nun den Schatten ihrer Vergangenheit stellen und sich öffnen, was man im Gesicht von Nora Waldstätten (das „von“ hat die Baroness mittlerweile abgelegt) gut ablesen kann. Denn ihre sarkastisch angelegte Figur, die ja ohnehin kaum ein Wort zu viel verliert, kann durch diesen Mordfall endlich den Unfall ihrer Eltern aufklären. Der hatte sich vor etwa 25 Jahren auf dem stürmischen Bodensee ereignet und verfolgt sie in Tagträumen. Vielleicht macht das ja die zukünftige Ermittlungsarbeit vor allem als Team leichter – und realistischer. (dpa)

„Die Toten vom Bodensee“, 20.15 Uhr, ZDF

