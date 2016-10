Ein Thielemann schleicht nicht in den Graben Jubel in der Semperoper: Der Kapellen-Maestro lässt Wagners „Rheingold“ leuchten und bleibt Lichtgestalt bei einer Panne.

Wenn Christian Thielemann den Stab hebt, öffnen sich Welten: hier bei der „Rheingold“- Arbeit. Sein Wirken wird am Sonntag beim Preisträgerkonzert in der Semperoper geehrt. Laudator ist Bundesinnenminister Thomas de Maiziere. © Matthias Creutziger

Den Applaus lässt sich Christian Thielemann nicht nehmen. Eigentlich schleichen sonst Dirigenten still und unerkannt in den Graben der Semperoper, wenn sie Richard Wagners Oper „Das Rheingold“ dirigieren. Die Musik soll den Vortritt haben: Aus der Stille heraus entwickeln sich die Es-Dur-Themen des auch auf der Bühne sichtlich wogenden Rheins. Soweit die geniale Idee, die den 16 bisherigen Vorstellungen seit der Premiere 2001 einen starken Anfangsmoment bescherte.

Doch nun, am Wochenende, ein anderes „Rheingold“. Thielemann, einer der Wagner-Kenner der Gegenwart, nimmt nach und nach die vier Teile des „Rings“ wieder auf. Vergangene Saison brillierte er mit der „Walküre“, im Januar folgt „Siegfried“, nächste Saison dann „Götterdämmerung“ und komplette Zyklen. Wagner- und Thielemann-Fans aus aller Welt fiebern dem Ereignis schon entgegen. Entsprechend jubelte der Saal, als der Maestro nun den Graben betrat und sich verbeugte. Freilich sofort danach der Übergang zu konzentrierter Ruhe. Die Musik konnte aus der Stille ihre soghafte Wirkung entfalten. Gut zweieinhalb Stunden brachten der Chef der Staatskapelle und seine Musiker die heiklen Leitmotive so spannungsreich zum Klingen – wohl noch nie waren Schönheit und Farbreichtum dieser Komposition in der Semperoper so zu erleben gewesen.

Sympathien für einen Verlierer

Wie schon bei anderen Wagner- und Strauss-Interpretationen der vergangenen Jahre bewies Thielemann seinen hohen Respekt vor den Sängern. Wie er sie durch die Klangmassen führt, ihnen quasi einen Sound unter die Stimmen legte, das schafft so derzeit kein anderer in diesem Haus. Entsprechend gelöst agierten die Interpreten eines gut harmonisierenden Ensembles und boten interessante, stimmige Charaktere. So gab Markus Marquardt seinem Wotan noch menschliche, zweifelnde Züge und eben noch nicht jene stimmliche Dominanz des allmächtigen Göttervaters, wie dieser sie in den folgenden „Ring“-Stücken hat. George Zeppenfeld ließ seinen Riesen Fasolt förmlich vor Liebe nach der Göttin Freia vergehen. Und Christa Mayer war eine Fricka voller Wärme und Größe. Die Krone freilich ging an Tomasz Konieczny als Alberich, der alle Facetten dieser eigentlich bedauernswerten Verliererfigur ausspielte. Sein Gesang und seine Darstellung hatten aufregende Intensität. Das Publikum war vom Kammerspiel wie gebannt.

Und dann gab es einen Moment, wie man ihn nicht besser hätte inszenieren können. In den Schlussminuten ging im Graben kurzzeitig das Licht aus. Nur der Scheinwerfer aus der Decke aufs Dirigentenpult schien. Der so erleuchtete Maestro und die Musiker musizierten unbeirrt weiter – auf fast magische Weise. Für solche, seine einzigartig zelebrierten Klangereignisse erhält Christian Thielemann am Sonntag zu Recht den Preis der Stiftung zur Förderung der Semperoper.

