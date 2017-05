Ein Terrorist für die ganze Familie Juan Martín Guevara singt ein Loblied auf seinen großen Bruder Che.

zurück Bild 1 von 2 weiter Che lass nach: Auf Kuba wird die Ikone immer noch gehegt und gepflegt. © getty images Che lass nach: Auf Kuba wird die Ikone immer noch gehegt und gepflegt.

Auch Juan Guevara malt in seinem Buch über den großen Bruder einen ausschließlich guten Bilderbuch-Revoluzzer.

Die Welt mit Gewalt ändern und jeden töten, der sich in den Weg stellt; dafür lebt und stirbt der Terrorist zu allen Zeiten, in allen Breiten. Und darum ist er ein klassischer Feind des bürgerlichen Staats und der Zivilgesellschaft. Egal, ob er den italienischen Roten Brigaden, der deutschen RAF, spanischen ETA, muslimischen al-Quaida oder dem IS angehört. Einzige Ausnahme: der Argentinier Ernesto Guevara, genannt Che. Der bärtige Comandante mit den schwarzen Locken im Rebellenlook, Palme, Beretta oder Machete ist Kult.

Auf Kuba war er das schon zu Lebzeiten. Fast religiös wurde hier der Guerillero, der mit Fidel Castro und seinen Männern Batistas blutiges Regime stürzte, und der Finanz- und Industrieminister verehrt. Auch der französische Philosoph Jean Paul Sartre konnte sich nicht enthalten, ihn nach einem Gespräch als „vollkommensten Mann seiner Zeit“ zu titulieren. Sein weltweiter Triumphzug begann jedoch erst, nachdem er erschossen und seine Leiche verschwunden war. Nur Tage später tauchte Alberto Kordas berühmtes Che-Foto von 1960 „Guerillero heroico“ bei einer Protestdemonstration in Mailand auf. Und seitdem wird es millionenfach gedruckt, gestickt, gesprayt auf T-Shirts, Wände, Fahnen, Fußballschals, Tassen, Uhren.

Inzwischen gilt es als „berühmtestes fotografisches Abbild einer Person“ überhaupt. Eine Art Mona Lisa des Geschichte, die über alle Glaubens- und Wirtschaftskriege der letzten 50 Jahren hinweg die größten Widersacher miteinander verbindet. Boliviens Präsident Evo Morales trug es, als er Papst Franziskus traf, auf der Jacke. Der Boxer und Häftling Mike Tyson als Tattoo auf der Haut, und das brasilianische Model Gisele Bündchen als „Hingucker“ auf dem Bikini. Für die muslimische Welt ist Osama Bin Laden der Che Guevara des Ostens. Die Entführer der Lufthansa-Maschine von Mogadischu schmückten sich mit ihm ebenso wie der chinesische Aktivist Leung Kwok Hung oder antisyrische Demon-stranten im Libanon.

In seinem Buch „Mein Bruder Che“ zählt Juan Martín Guevara noch einige andere Beispiele auf, bevor er stolz konstatiert: „Ches Bild überdauert“. Rund 300 Seiten vorher hatte er allerdings noch „den schändlichen Devotionalienhandel“ mit T-Shirts und Flaggen in Bolivien und die touristischen „Führungen entlang der ‚Wege von Che‘“ als „ekelerregend“ angeprangert: „Ich habe mir zum Ziel gesetzt, diesen Mythos zu zerstören und meinem Bruder wieder ein menschliches Antlitz zu geben.“

Weichgespültes Kuschelbild

Zu diesem Zweck erzählt er in seinem Buch nun Ches Leben noch einmal aus der Sicht des kleinen, jetzt auch schon 73-jährigen Bruders. Dafür gräbt er zunächst ein paar Schoten und Familien-Anekdoten aus Ches Kindheit und Jugend aus. Das meiste kennt er vermutlich selbst auch nur vom Hörensagen, da er zehn war, als der 25-jährige Ernesto irgendwo in Lateinamerika verschwand, und 16, als Che in der Montur des Kriegshelden und späteren Politstars plötzlich in Havanna auftauchte.

Abgesehen davon, dass der Comandante bis zum bittren Ende ein Herz und eine Seele mit dem Massimo Líder Fidel war, erfährt man über Che nichts Neues. Stattdessen wimmelt das Buch, das sich stellenweise wie Verlautbarungsprosa eines Leitartikels aus längst vergangen geglaubten Zeiten liest, nur so von Allgemeinplätzen. Juan Martín erhellt kein einziges der vielen Rätsel im kurzen Leben seines großen Bruders. Lieber entwirft er einen weichgespülten Bilderbuch-Che: mutig und doch hoch begabt, bildungshungrig und doch sportlich, voller Poesie und doch kompromisslos, opferbereit, gerecht. Ein Kinderfreund und Frauenschwarm mit dem Herzen auf dem richtigen Fleck. Fast könnte man darüber den Fanatiker des bewaffneten Kampfes, den militanten Gegner der friedlichen Koexistenz und anarchischen Hassprediger Che Guevara vergessen, der sich brüstete, notfalls das gesamte kubanischen Volk im Kampf für die Revolution zu opfern und Atombomben auf New York zu werfen.

Viel interessanter als dieser weichgespülte Kuschel-Terrorist ist das, was Juan Martín Guevara im letzten Drittel über sich selber berichtet. Über seine eigne leidenschaftliche Bildungsferne. Sein Leben als Arbeiter in Argentinien. Seine achteinhalb Jahre als politischer Gefangener. Seine Nähe zu Fidel Castro. Seine Privilegien auf Kuba. Und seine Vigilanz als Unternehmer, der erst Bücher, dann Rum und Zigarren aus Kuba in Argentinien vertrieb.

Er wurde der erste Importeur von Ha-vannas, lernte Marketing und Werbung „und kam auf die Idee, in Tankstellen, Duty-Free-Shops, Kiosken und Supermärkten Humidore einzurichten. Aus Kuba ließ ich Zigarrenrollerinnen kommen, die Vorführungen gaben; zudem veränderte ich die Präsentation der Packungen, um sie attraktiver zu machen.“ Als jüngstes Projekt hat er nun den Che-Guevara-Verein gegründet, der zufällig genauso heißt wie die von ihm doch so scharf attackierte Touristen-Tour in Bolivien: „Auf den Spuren von Che“.

Vielleicht war es dieses lange, widerspruchsreiche Leben, dem das Publikum letzte Woche so freundlich und ausdauernd applaudierte, als Juan Martín Guevara sein Buch im Berliner „Heimathafen Neukölln“ vorstellte. Oder war es eher Dankbarkeit für das folkloristische Che-Bild, das er dort zum Besten gab und das so gut in unsere Zeit passt, wo ein Online-Shop das „Kostüm Kuba Che Guevara Freiheitskämpfer Größe M“ für einen moderaten Preis verkauft? Übrigens gibt’s „für die perfekte Illusion das Barett auch mit Haaren“.

Juan Martín Guevara/Armelle Vincent: Mein Bruder Che. Klett Cotta, 352 S., 22 Euro

zur Startseite