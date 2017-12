Ein Star, der geliebt werden wollte Zum ersten Todestag von George Michael zeigt Arte eine Dokumentation, an der der Sänger selbst mitgewirkt hat.

George Michael im Juni 2007 bei einem Auftritt in Amsterdam. In der Doku „Freedom: George Michael“ wird das Leben des britischen Popstars in allen Facetten dargestellt. © dpa

Viele prominente Musiker sind im vergangenen Jahr verstorben, darunter auch David Bowie, Leonard Cohen und Prince. Auch George Michael – eigentlich Georgias Kyriacos Panayiotou – starb überraschend am 25. Dezember 2016, mit gerade 53 Jahren, in seinem Haus in Oxfordshire an einem Herzleiden. In der Dokumentation „Freedom: George Michael“, die am Freitag auf Arte zu sehen ist, tritt er selbst als Erzähler auf und berichtet über seine eindrucksvolle Karriere.

Gleich zu Beginn erzählt Kate Moss, wie sehr sie die Nachricht vom Tode von George Michael getroffen hat. Nur wenige Tage zuvor hatte er die Arbeiten an diesem Film abgeschlossen, an dem er gemeinsam mit David Austin als Produzent und Regisseur gewirkt hat. Und in dem Stars wie Naomi Campbell, Jean Paul Gaultier, Liam Gallagher, Elton John und Stevie Wonder auftreten und davon berichten, wie sie ihn erlebt haben. Ein hübscher Einfall: Sie sitzen alle vorm Plattenspieler und lauschen seiner Musik, zumeist ziemlich ergriffen.

Es gibt viele Musik- und Konzertausschnitte zu sehen, aber auch politisch eingefärbte Archivaufnahmen und Rückblicke bis hin zur Thatcher-Ära. 1981 hatte Michael gemeinsam mit Andrew Ridgeley die Band „Wham!“ gegründet, mit Hits wie „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Careless Wisper“ und „Last Christmas“, das derzeit an jeder Ecke zu hören ist.

George Michael hat sich und sein Leben jahrelang selbst gefilmt. So gelangt der Zuschauer zu der Erkenntnis, dass der Preis für den Erfolg ein hoher ist, der mit gesundheitlichen Problemen, Drogenkonsum und wenig Privatleben teuer erkauft ist. Seine persönlichen Verluste, wie der Krebstod der geliebten Mutter 1997 und der Tod seines Partners Anselmo Feleppa, der 1993 mit 37 Jahren an Aids starb, finden breiten Raum – davon erholt hat er sich wohl nie.

Er spricht in seinem sehr persönlichen Film über sein Coming Out ebenso offen wie über seine Wirkung auf Frauen und Männer, seinen Drang nach Freiheit und seinen Ehrgeiz: „Ich wollte nicht irgendjemand sein, sondern ein Star, der geliebt und respektiert wird.“ (dpa)

„Freedom: George Michael“, Freitag, 21.45 Uhr, Arte

