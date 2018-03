Ein Schlag auf den Kopf In seinen neuen Storys entfacht Ferdinand von Schirach große Gefühle und bleibt doch ganz kühl.

Macht der Zufall Menschen zu Verbrechern? Gibt es eine gerechte Strafe? Wie unparteiisch ist ein Staatsanwalt? Solche Fragen verhandelt Ferdinand von Schirach in seinen Geschichten. Mit seinem Debüt „Verbrechen“ gelang dem Juristen 2009 auf Anhieb der Durchbruch als literarischer Autor. Seine Bücher erschienen in mehr als vierzig Ländern. © Michael Mann

Die junge Frau war ein einsames, verlassenes Kind. Jetzt ist sie erfolgreich im Beruf, aber dennoch unglücklich in ihrem noch immer einsamen Leben. „Ich bin nicht der Mensch, der ich sein will.“ Nach einem Nervenzusammenbruch rät ihr ein Psychologe, vorsichtiger mit sich zu sein und nicht so stark auf andere zu reagieren. Doch die Menschen mögen sie, gerade weil sie sich selbst und ihre Bedürfnisse so sehr zurücknimmt.

Da wird Katharina, so der Name der jungen Frau, als Schöffin ans Landgericht berufen. In ihrem ersten Verfahren, das auch ihr letztes sein wird, geht es um einen nicht mehr jungen Mann. Er hat seine Ehefrau jahrelang täglich mit Schimpfworten und grausamen Taten gepeinigt. Als die Frau vor Gericht von ihrem Märtyrium berichtet, bricht Katharina in Tränen aus. Wegen Befangenheit wird sie als Schöffin abgelehnt, der Prozess gegen den sadistischen Mann platzt. Vier Monate später schlägt er seiner Frau den Kopf mit einem Hammer ein.

Katharina und ihr Leben ist eines von zwölf Schicksalen, das der Berliner Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach in seinem neuen Buch „Strafe“ beschreibt.

Tödlicher Freispruch

Wie schon in seinen Bestsellern „Verbrechen“ und „Schuld“ – beide kongenial und außergewöhnlich verfilmt, unter anderem mit dem Ausnahmeschauspieler Josef Bierbichler – zeigt der Autor hier erneut, welch komplexes Unterfangen es ist, einem Menschen in seinem Gewordensein gerecht zu werden; ja, ihn überhaupt zu verstehen. Und wie oberflächlich und leichtfertig unsere Beurteilung von Gut und Böse häufig ist.

Der Rechtsanwalt Schlesinger weiß um diese Tatsachen. Eines Tages verteidigt er einen Vater, dem vorgeworfen wird, seine Kinder zu quälen. Nachdem der Mann freigesprochen wird, geht er nach Hause und tötet seinen zweijährigen Sohn auf besonders perfide Weise. Mit dem Rechtsanwalt, der bis dahin höchst erfolgreich war, geht es nun steil bergab. Doch trotz seiner Trunksucht steht Schlesingers Name noch immer auf der Liste der Pflichtverteidiger. So gerät er in einen verzwickten Fall, den er nie gelöst hätte, wäre da nicht Yasser.

Dieser elegant gekleidete Algerier, der als Geldeintreiber und Schläger arbeitet, tritt eines Tages erneut in sein Leben, lange nachdem Schlesinger ihn verteidigt hatte. Mit recht unkonventionellen Methoden bringt Yasser den Gescheiterten dazu, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen, den verzwickten Fall zu lösen und den Prozess zu gewinnen.

Ferdinand von Schirach, der 1964 geborene Strafverteidiger und Erzähler, verurteilt seine Figuren nie. In seinem Theaterstück „Terror“, das zu den meistgespielten deutschsprachigen Dramen hierzulande zählt und auch in Dresden und Bautzen zu sehen war, überlässt er den Zuschauern das Urteilen.

Mit klarer, distanzierter Gelassenheit und dennoch voller Mitgefühl erzählt er in „Strafe“ von Menschen, die fremd durch ihr eigenes Leben gehen, die das Glück suchen, lange umherirren und fürchterlich scheitern. Die Geschichten haben die emotionale Wucht einer antiken Tragödie. Der Schirach-Sound ist ein kühler, klarer Ton, der gerade wegen seiner lakonischen, gründlichen Bedächtigkeit aufwühlend ist. Dieser brillante Schreiber weiß, wie man Nähe zu Figuren und ihren Lebensläufen schafft. Und er weiß – und das ist wohl seine größte Gabe – wie man den Leser auf Abstand hält und zugleich Gefühle bis ins Extreme entfacht. Meisterhaft! Zuletzt erschien von ihm im Herbst 2017 unter dem Titel „Die Herzlichkeit der Vernunft“ ein Band mit Gesprächen mit Alexander Kluge. Wer sich zuweilen fragt, was uns Literatur in diesen fragilen, verunsicherten und verunsichernden, zuweilen bedrohlichen und von Katastrophen gebeutelten Zeiten noch mitzuteilen hat, findet eine Antwort in den Büchern von Ferdinand von Schirach. Tröstlich ist sie nicht, aber sie tut gut.

Ferdinand von Schirach: Strafe. Luchterhand, 189 Seiten, 18 Euro

Ungekürzte Lesung des Autors, Der Hörverlag

Lesung am 6. April, 19.30 Uhr, Schauspielhaus Dresden

