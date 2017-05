Ein roter BH als Trophäe Im Film „Mädchenbande“ wird eine junge Frau kriminell und findet zu sich selbst.

Die Mädchenbande: In ihrer Clique erfährt Marieme (Karidja Touré, 2. v. r.) Bestätigung und den Halt, der ihr sonst an allen Enden fehlt. © Pyramide Films

Sie ist sechzehn und möchte aufs Gymnasium. Doch ihre Zensuren reichen dafür nicht. Marieme findet keine Zeit zum Lernen. Sie lebt in einem riesigen Hochhaus der Banlieue, dem Pariser Vorstadtviertel. Das schüchterne Mädchen muss sich um ihre jüngeren Schwestern kümmern und hilft der alleinstehenden Mutter beim Putzen in einem Hotel. Der große Bruder spielt sich als Familienoberhaupt auf und schlägt Marieme, wenn sie seine sexuellen Wünsche nicht erfüllt.

So kann es nicht weitergehen. Marieme schließt sich einer kleinkriminellen Mädchengang an und findet dort Spaß, Solidarität und Selbstbestätigung. „Du bist voll schön“, sagt Lady, die Chefin der Truppe. Die vier Freundinnen klauen Klamotten, tanzen ausgelassen zu Rihannas Musik und prügeln sich mit anderen Banden. Marieme besiegt die gegnerische Anführerin, schneidet ihr den roten BH ab und schwenkt ihn jubelnd wie eine Trophäe. Doch der Rausch verfliegt bald. „Ihr träumt, wacht auf“, ruft sie den Freundinnen zu. Ein Leben in Freiheit und Würde, ist es überhaupt zu haben? In diesem trostlosen Milieu?

Der französische Film „Mädchenbande“ erzählt, wie eine junge Frau verzweifelt versucht, in einer von Gewalt und Machos beherrschten Welt ihren Weg zu finden. Ein braves Mädchen, das ihr Freund Ismael aus Marieme machen möchte, kann und will sie nicht sein. „Ich als Hausfrau, du machst mir ein Kind, so ein Leben will ich nicht haben“, sagt sie. Das Schicksal der Mutter ist ihr Warnung genug.

Die Darstellerin der Marieme kam durch Zufall zu dieser Rolle. Karidja Touré wurde auf einem Jahrmarkt entdeckt. „Mein Blick auf die Welt hat sich mit dieser Figur verändert“, sagt sie. Wie Marieme von einer geduckten Person, die kaum den Blick zu heben wagt, zu einer verletzlichen und selbstbewussten Frau reift, spielt Touré überzeugend. Dafür wurde sie für den César nominiert, den französischen Filmpreis. Anlässlich des 70. Festivals von Cannes zeigt Arte über ein Dutzend Filme, die dort Premiere feierten. „Mädchenbande“ bildet den starken Auftakt der Reihe.

„Mädchenbande“, Mi 20.15 Uhr, Arte

