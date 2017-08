Ein Österreicher macht in Sachsen Licht Der neue Museumschef in Leipzig kommt aus Wien und heißt Alfred Weidinger. Er scheut keine großen Namen.

Seine Pläne lassen hoffen auf neuen Schwung im Leipziger Kubus in der Innenstadt: Alfred Weidinger, Jahrgang 1961, soll mindestens sechs Jahre die Museumsgeschicke leiten. © dpa

Das sei kein Neubeginn, stellte Alfred Weidinger zum Ende seiner ersten Pressekonferenz als Direktor des Museums der bildenden Künste Leipzig klar. Zum 1. August trat er offiziell die Nachfolge von Hans-Werner Schmidt an, der sich im April in den Ruhestand verabschiedet hatte. „Das Haus ist in einem guten Moment, sonst hätte ich mich nicht beworben“, stellte der aus Österreich stammende Kunsthistoriker klar, der sich gegen 28 Mitbewerber durchgesetzt hatte. Zunächst für sechs Jahre wird Weidinger, Jahrgang 1961, den Kubus im Leipziger Stadtzentrum leiten. Zuvor war er in Wien an der Albertina und am dortigen Belvedere Museum tätig. Er promovierte zum Frühwerk von Oskar Kokoschka.

„Große Künstler finanzieren junge“

Seit neun Monaten habe er sich nun intensiv mit Leipzig und der hiesigen Kunstszene auseinandergesetzt, habe sich besonders in den vergangenen Wochen vor dem Amtsantritt mit vielen Künstlern getroffen, so Weidinger. „Die Künstlerdichte hier ist extrem hoch, das habe ich noch in keiner anderen Stadt erlebt.“ Unter dem Motto ‚connect Leipzig‘ will er das Haus mehr in der Stadt verorten, die Verbindung zur Szene stärken. Ab sofort können sich junge Künstler unter 30 darauf bewerben, für einen Monat im Museum auszustellen – im Januar schon wird diese Reihe beginnen. „Junge Künstler sollen so auch lernen, was es heißt, mit einer Institution dieser Größe zusammenzuarbeiten.“ Als Weidinger die Zusage bekam, so erzählt er, wollte er gern jemanden in Leipzig anrufen. Statt auf Neo Rauch fiel seine Wahl auf Arno Rink. Zwei Stunden pro Woche sind nun in seinem Kalender eingeplant, für Gespräche mit ihm, aus denen die Ausstellung „Ich male!“ erwachsen wird.

Was der Österreicher mit der markanten Brille verkündet, ist klar und reflektiert, sein Engagement wirkt nicht aufgesetzt. Zum sonstigen Ausstellungsprogramm verrät er nicht viel, dies müsse er mit den Kuratoren abstimmen, mit jedem einzelnen Mitarbeiter wolle er in den kommenden Wochen sprechen, sagt Alfred Weidinger. Aber dass Yoko Ono im Herbst 2018 in Leipzig ausstelle, das sei schon verkündbar. Und noch ein anderer Name fiel so oft, dass seine Präsenz wohl sicher ist: Ai Weiwei. Besonders am Bespielen der extrem hohen Räume – bis zu 16 Meter – sei dieser interessiert. Weidinger scheut keine großen Namen, denn „große Künstler finanzieren junge Künstler“, so sein Credo.

Präsenter: die Leipziger Schule

So gab es bei aller angebrachten Zurückhaltung an Tag zwei im Amt doch erstaunlich konkrete Pläne zu verkünden: Die Leipziger Schule und die Neue Leipziger Schule, dieses wichtige Stück Leipziger Kunstgeschichte, wird fortan im Erdgeschoss dauerpräsent. Damit stillt Weidinger ein Bedürfnis vieler Besucher. Ein neues Lichtkonzept soll diese Ausstellungsfläche zudem vom bisherigen Kellergefühl befreien und auch neue Vermittlungswege sind angedacht. Über einen Monitor können Besucher etwa live mit Mitarbeitern chatten und Fragen stellen. Zudem ist geplant, Max Klinger und dessen Bedeutung für das Gesamtkunstwerk deutlicher in Bezug zur Kunst des 19. Jahrhunderts zu präsentieren. Künstlerinnen sollen mehr im Fokus stehen, internationale Kunst soll sich intensiver im Programm niederschlagen. Fotografie und Medienkunst werden Schwerpunkte bilden. Die Dauerausstellung wird überarbeitet, der gesamte Bestand inventarisiert und das Obergeschoss mit Tageslicht beleuchtet. Weidinger will die Digitalisierung der Sammlung vorantreiben und neue Besuchergruppen erschließen. „Man bekommt nicht jeden ins Museum, aber man muss auf die Menschen zugehen“, findet er. Ein Amtsantritt, der hoffen lässt: auf neuen Schwung im Leipziger Museum.

