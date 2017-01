Ein Mordwerkzeug für die Dauerschau Der Lastwagen, mit dem der Berliner Terroranschlag verübt wurde, steht vielleicht schon bald als Exponat im Museum.

Reif fürs Museum: Der Truck, mit dem Anis Amri am 19. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz zwölf Menschen tötete, könnte einen Platz im Bonner Haus der Geschichte bekommen. © action press

Das Haus der Geschichte in Bonn hat zwar noch nicht darüber entschieden, ob es den Lastwagen des Terroranschlags von Berlin teilweise in seine Sammlung aufnehmen wird, doch die Idee wird bereits diskutiert. „Es ist allerdings noch zu früh, um darauf eine abschließende Antwort geben zu können“, sagte Hans Walter Hütter, Präsident der Stiftung Haus der Geschichte. „Es läuft ja noch ein Untersuchungsverfahren. Und um die richtige Auswahl treffen zu können, braucht man auch zeitlichen Abstand. Der ganze Lastwagen ist wohl auch zu groß. Eher müsste man an ein bestimmtes Teil davon denken.“ Auf keinen Fall dürfe das Geschehen später nur aus Sicht des Täters dargestellt werden, sagte Hütter. „Doch wenn ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz ist, und das ist in diesem Fall ja in der Tat so, dann gehört es zu unserer Geschichte, ob wir das wollen oder nicht.“

Zudem habe das Haus der Geschichte nun einmal den Auftrag, das materielle Erbe der Vergangenheit zu bewahren, da gehörten auch solche Themen dazu. Bei dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Das Thema Terror ist jedoch längst schon ein Thema im Museum. „Wir zeigen in der Dauerausstellung in Bonn verschiedene Objekte des RAF-Terrorismus, unter anderem das Flächenschussgerät, mit dem die Bundesanwaltschaft angegriffen wurde“, sagt Hans Walter Hütter. „Die Kölner Nagelbombe der Neonazi-Zelle NSU steht für den aktuellen Rechtsradikalismus. Und wir haben jetzt auch Teile der Twin Towers aus New York bekommen, einige durch den Terrorangriff am 11. September brutal verbogene Metallträger und Teile der Fassade, die diese schiere Gewalt zeigen.“ Zu den Exponaten gehöre aber auch die kleine Identitätskarte eines Mitarbeiters der Deutschen Bank, der in New York zu Tode gekommen sei.

Anderswo handhabt man es ähnlich. So hatte sich das Rijksmuseum in Amsterdam vor einigen Jahren die Pistole gesichert, mit der 2002 der Rechtspopulist Pim Fortuyn erschossen wurde und mit der Entscheidung anfangs für Aufregung gesorgt.

Für Hütter eine zutiefst verständliche Reaktion. „Man muss mit Respekt den richtigen Zeitpunkt abpassen“, sagt er. „Aber dann muss man als Museumsmensch, der für die Überlieferung des materiellen Erbes der Vergangenheit zuständig ist, handeln – und zwar immer mit dem notwendigen Augenmaß.“ (dpa)

