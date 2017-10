Ein Meister der kleinen Form Der Schriftsteller Rainer Klis ist mit 62 Jahren in Hohenstein-Ernstthal gestorben.

Rainer Klis führte bis 2016 eine Buchhandlung in Hohenstein-Ernstthal. Mehrfach reiste er zu Indianerreservaten nach Amerika. © A. Kretschel

Rainer Klis machte sich in der DDR einen Namen mit literarischen Miniaturen. Sie fanden viele Leser und bestachen durch einen ganz eigenen skurrilen Humor, mit dem der Autor in der Nähe des Russen Daniil Charms stand. 1983 erschien der erste Band unter dem Titel „Aufstand der Leser“ im Mitteldeutschen Verlag.

Am vergangenen Sonnabend starb der Schriftsteller unerwartet im Alter von 62 Jahren. Rainer Klis, geboren in Karl-Marx-Stadt, studierte von 1979 bis 1982 am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. In der friedlichen Revolution engagierte er sich für das Neue Forum und wurde Mitbegründer der SPD in Chemnitz. Bis Mitte der 90er-Jahre ruhte das literarische Schreiben. Rainer Klis betrieb einige Buchhandlungen, auch in Hohenstein-Ernstthal, wo er lebte. Mit literarischen Reisereportagen kehrte er in die Literatur zurück. Er schrieb über Lappland, Sibirien und Amerika. In seinen Geschichten über die Indianer suchte er sich sehr bewusst von Karl May, dem großen Sohn Hohenstein-Ernstthals, abzusetzen. Was dieser in Jugendbüchern über die Welt der Shoshonen und Sioux erfahren hatte, erwies sich in der Wirklichkeit als Klischee.

Seinen ersten Roman legte Klis im Jahr 2000 mit „Der Abend des Vertreters“ vor, den er später zu einer Trilogie weiterschrieb. Hauptfigur war mit einem Handelsvertreter ein sehr unheldischer Held, der den Kampf um sein Glück immer wieder klaglos verliert. Rainer Klis veröffentlichte bis zum Schluss kleine pointiert-witzige Prosa-Stücke in den Zeitschriften Das Magazin und Eulenspiegel. Fast 20 Jahre lang war er Vorsitzender des Sächsischen Schriftstellervereins. 2005 wurde er zum Mitglied des Pen-Zentrums gewählt, der deutschlandweiten Schriftstellervereinigung. Auf seinen Lesungen kam er weit in der Region herum.

Eine seiner besten Miniaturen erklärt, wie ein Mann zum Dichter wurde und starb. Kurz nach seinem viel zu frühen Tod erscheint sie noch deutlicher als eine Selbstbeschreibung.

