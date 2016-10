TV-Tipp Ein Mann tritt aus seinem Schatten Im Thriller „Der ewige Gärtner“ gelingt die perfekte Mischung aus Politkrimi und Liebesdrama.

In seinen Träumen existiert für Justin Quayle (Ralph Fiennes) seine ermordete Frau Tessa (Rachel Weisz) als anhaltende Kraftquelle. © ZDF

Das Paar kann gegensätzlicher nicht sein. Der stille, angepasste Diplomat Justin lebt mit der jungen und leidenschaftlichen Politaktivistin Tessa in Afrika. Er arbeitet in der britischen Botschaft in Kenia. Die Not der Einheimischen lässt er nicht an sich heran. Viel Zeit verbringt er mit der Pflege seines schönen Gartens. Tessa gehört einer Organisation an, die die Verbrechen großer Pharmakonzerne öffentlich machen will. Sie verheimlicht dem Ehemann ihre Aktionen, um ihn beruflich nicht zu gefährden. Die global vernetzten Unternehmen benutzen Afrikaner als Testpersonen für die Erprobung neuer Medikamente und nehmen Tote zynisch in Kauf.

Der brasilianische Regisseur Fernando Meirelles verfilmte 2005 John le Carrés Bestseller „Der ewige Gärtner“. Der international erfolgreiche Kinofilm eröffnet eine kleine Arte-Reihe zum 85. Geburtstag des englischen Autors. Die Hauptrollen des Streifens, der Politthriller und Liebesdrama nahtlos verbindet, sind mit Ralph Fiennes und Rachel Weisz bestens besetzt. Gedreht wurde an Originalschauplätzen, eindrucksvoll und beklemmend im Armenviertel von Nairobi. Über die Adaption seines Werkes sagte le Carré: „Zwar ist kaum noch ein Dialog aus meinem Roman zu finden – dennoch habe ich nie eine bessere Verfilmung eines Buches gesehen.“

Ihren Einsatz bezahlt Tessa mit dem Leben. Sie wird von Auftragskillern grausam ermordet. Ihr Mann will wissen, warum sie sterben musste. Er tritt aus seinem Schattendasein, ermittelt auf eigene Faust. Die Warnungen der Vorgesetzten erreichen ihn nicht. Seine Nachforschungen bringen ihn mehrfach in Lebensgefahr. Doch er kommt der Wahrheit und den perfiden Methoden der Konzerne näher. Jetzt erst, nach dem Tod seiner Frau, beginnt er sie richtig zu verstehen und erinnert sich in berührenden Rückblenden an schöne Momente mit ihr. Und er entschließt sich zu einem außergewöhnlichen Schritt.

Ein mutiger Film, der durch starke Emotionen, stilistische Vielfalt und strikte Anklage beeindruckt.

„Der ewige Gärtner“, Sonntag 20.15 Uhr, Arte

