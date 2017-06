Ein Lied für die Kicker Amigas einzige offizielle Schallplatte mit Fußball-Songs rief prompt die Stasi auf den Plan.

Fußball und Musik gehen nicht nur zu großen Turnieren wie gerade beim Confed-Cup gerne enge Verbindungen ein. Einst nahm die deutsche Nationalmannschaft gar ganze Platten auf. Zu den skurrilen Raritäten aus 70 Jahren Amiga gehören die wenigen Veröffentlichungen von Popmusik, die sich in der DDR explizit mit Fußballmannschaften beschäftigen. René Büttner, der einstige Chef des staatlichen Plattenlabels Amiga, erinnert sich an kuriose Begegnungen und spricht im Interview über Dynamo Dresden, Union Berlin und Besuch aus der Stasi-Zentrale Hohenschönhausen.

In diesem Jahr feiert das Label Amiga, das Sie von 1978 bis 1988 leiteten, 70. Geburtstag. Welche Rolle spielte eigentlich Fußballmusik für das Label?

Praktisch gar keine.

Im Westen erschienen in den Sechzigern, Siebzigern und Achtzigern teilweise sehr erfolgreiche Fußballplatten. Haben Sie da nie rübergeschielt und Ähnliches versucht?

ja, schon. Vor allem die Platten mit der westdeutschen Nationalmannschaft waren natürlich bekannt, und Amiga hatte ja zur WM 74 auch ein Lied mit Frank Schöbel rausgebracht. Aber zu meiner Zeit spielte Fußball für das Musikgeschäft von Amiga nur ein einziges Mal eine Rolle.

Amiga hatte 1977 eine Single von Winni 2 veröffentlicht, die unter anderem ein „Dynamo“-Lied enthielt, offensichtlich als Tribut an die Dresdner …

Das ist mir nicht erinnerlich. Ich bin ja erst 1978 Chefredakteur von Amiga geworden.

1989 erschien die Single „Der zwölfte Mann“, eine Komposition von Electra-Chef Bernd Aust, anlässlich des DDR-Meistertitels von Dynamo Dresden. Als Herausgeber wird statt Amiga jedoch der Rat der Stadt Dresden aufgeführt. Wie kam das zustande?

Es gab sogenannte Lohnpressungen für Auftraggeber, das konnte auch ein Rat der Stadt sein. Wenn die Stadt Dresden der Meinung war, dass sie so etwas herausgeben wollte, dann haben wir eben gesagt: Okay, wir produzieren ein paar Tausend Stück. Die Singles kamen aber nie in den offiziellen Plattenhandel. Eine reine Fußballplatte als kommerzielles Produkt gab es nur ein einziges Mal, das war im Januar 1986 die Union-Platte.

Wie kam es damals zur Veröffentlichung der Quartett-Schallplatte „1. FC Union Berlin“?

Ich bin ein alter Unioner, seit der Gründung des Vereins 1966 dabei. Als der 20. Jahrestag von Union ranrückte, dachte ich, das musst du irgendwie würdigen. Ich war ja damals Chefredakteur von Amiga, und da bot sich natürlich eine Platte an. Ich wollte deshalb einen Weg finden, ein Produkt auf den Markt zu bringen, der ja in dem Sinne gar nicht existierte, denn es gab bis dahin und meines Wissens auch danach nie wieder eine Schallplatte, die rein als Würdigung eines Fußballvereins erschien.

Sie haben das allein entschieden, ohne Absprache im Hause Amiga?

Da ich als Chefredakteur für die Repertoiregestaltung verantwortlich war, konnte ich das selbst entscheiden. Ich war der Meinung, dass es angemessen ist, und so haben wir es gemacht. Im Januar 1986 kam die Quartett-Single auf den Markt.

Dazu bedurfte es aber doch einer etwas größeren Vorarbeit?

Ich brauchte natürlich auch einen Titel, der sich auf Union bezog. Also habe ich mit Harry Jeske gesprochen, dem Bassisten der Puhdys, mit dem wir damals viel zusammenarbeiteten. Ich sagte zu ihm: Harry, ich brauche ein Lied für Union. Und wenn du es machst, garantiere ich dir, dass ich es auch veröffentliche. Er hat dann Achim Mentzel gefragt, ob er mitmachen würde. So kam die Sache ins Rollen.

Warum haben Sie ausgerechnet Harry Jeske angesprochen, war er Union-Fan?

Er war kein wilder Fan, eher etwas neutral, aber ab und zu wohl auch mal im Stadion. Ich hatte ihn angesprochen, weil der in der DDR Auftragsproduzent war – und einer musste die Aufnahme ja schließlich produzieren.

Das passierte dann im Berliner Amiga-Studio?

Ja, dort wurde „Stimmung in der Alten Försterei“ von Achim Mentzel und der Mannschaft des 1. FC Union Berlin eingesungen. Wobei nur einige Spieler aus der Mannschaft im Studio dabei waren, um den Backgroundchor zu bilden.

Es gab neben einem weiteren Union-Lied von Achim Mentzel, „Wo gehen wir am Samstag hin“, noch zwei andere Fußballsongs.

Ja, weil es sich um eine EP handelte, haben wir noch zwei Lieder dazugenommen: Das allseits bekannte „Der Fußball ist rund wie die Welt“ von Frank Schöbel und „Fußball“ von Wolfgang Ziegler und der Gruppe Wir. Schöbel zum Beispiel war ja auch ein alter Unioner, insofern ging das schon in Ordnung.

Wie waren die Reaktionen, als die Platte im Januar 1986 in den Handel kam?

Eine Woche nachdem die Platte erschienen war, bekam ich in meinem Amiga-Büro Besuch von zwei Herren aus Hohenschönhausen, der Stasi-Zentrale. Sie beschwerten sich zutiefst darüber, wie es sein könne, dass dieser Hungerverein ohne irgendwelche Meriten eine Platte kriegt und ihr Verein – der BFC –nicht. Sie legten mir dann anheim, dass ich für den doch mindestens eine LP machen müsse. Ich habe geantwortet: Das ist schwierig, aber wenn Sie mir ein komplettes Band mit der Musik bringen, können wir über alles reden. Ich kann das jedenfalls nicht produzieren. Damit war die Sache erledigt, denn natürlich konnten die Genossen kein Band liefern. Sie haben sich nie wieder gemeldet. Ich musste noch mal kurz bei meinem Generaldirektor antreten, der mich fragte, was ich denn da für Mist angestellt hätte. Aber letztlich hatte es keine Konsequenzen.

Wie viele Exemplare der Quartett-Single sind verkauft worden?

Das weiß ich nicht mehr, aber die gepresste Auflage wurde komplett verkauft. Die EP ist in den normalen Handel gegangen und in die ganze DDR geliefert worden.

Bekamen Sie Anfragen von anderen Oberligavereinen, die so eine Tributplatte auch für ihren Klub wollten?

Im Insiderbereich sorgte die Sache schon für Aufmerksamkeit. Vielleicht gab es in einigen Vereinsgremien auch entsprechende Wünsche, aber wenn, dann haben wir bei Amiga nichts davon mitbekommen. Eventuell haben sich auch manche gewundert, dass ausgerechnet Union so eine Ehre bekam, aber dass das letztlich eine Überschreitung der Kompetenz des Amiga-Chefredakteurs war, hat doch draußen keinen wirklich interessiert. Im Gegensatz zu den Fans. Für die Unioner war das in den Achtzigern schon eine tolle Sache.

Das Interview führte Gunnar Leue.

