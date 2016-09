Ein Leben im Kabarett Die Leipziger Academixer feiern 50 Jahre Bühnenpräsenz. Katrin Hart hat 47 davon mitgestaltet. Nun ziehen ihre Kinder nach.

Die Kabarettkarriere von Katrin Hart beginnt mit einem Totalausfall. Sie kommt damals, im Oktober 1969, neu an die Leipziger Uni, um Kultur- und Theaterwissenschaften zu studieren. Unter den studentischen Kulturangeboten sucht sie sich, natürlich, das Kabarett heraus. Die gebürtige Rostockerin, damals noch mit dem Familiennamen Bremer, hat schon in der Schule Ähnliches gemacht. Sie geht zum Vorspielen ins Beyerhaus, wo die Academixer proben, und muss sich unter zwei Dutzend Konkurrenten bewähren. Sie steigt auf einen Stuhl, um theatralisch ein politisches Gedicht vorzutragen. Doch nach zwei Zeilen kommt der Blackout, sie hat den Rest vergessen. Fluchend bricht sie ihr Casting ab.

Doch sie wird von den jungen Männern sofort genommen. „Ich seh’ die noch vor mir auf dem Sofa sitzen, die hatten so was Verschmitztes“, erinnert sich Katrin Hart. „Und irgendwie wusste ich in dem Moment: Ich bin’s!“ Einen so eindrucksvollen, spontanen Ausbruch hat wohl kein anderer Bewerber hingelegt. Vielleicht bringt jemand, der am 11.11. geboren ist, ohnehin den nötigen Humor mit, um solche Situationen zu meistern. Seither gehört Katrin Hart zu den legendären Academixern – 47 Jahre ihres Lebens, fast die gesamte Ära des Ensembles. Ob sie sich das damals vorstellen konnte? „Selbstverständlich nicht!“, sagt sie. „Wir haben doch alle gedacht, das sei nur ein vorübergehendes Engagement in der Studienzeit.“ Es kam anders. Dieser Tage feiert das Kabarett seinen 50. Geburtstag, am Wochenende ist ein Jubiläums-Gipfel mit Straßenfest, Bürgerfrühstück und Sonderaufführungen geplant. Dazu erschien eine bilderreiche, offenherzige Chronik sowie eine DVD mit Höhepunkten und unveröffentlichten Szenen. Katrin Hart, heute 65, plant erstmals mit ihrer Stieftochter Angelika, die Schauspielerin geworden ist, eine kabarettistische Lesung: „Hart liest Hart“. Es sind Texte ihres verstorbenen Mannes Jürgen Hart, des Autors, Sängers, Komponisten und Regisseurs, der die Academixer mit begründet hatte, der das Ensemble mehr als 25 Jahre lang leitete und der sich den meisten Sachsen mit seinem Gassenhauer von 1979 ins Gedächtnis gebrannt hat: „Sing, mei Sachse, sing!“ Im April 2002 starb er kurz vor seinem 60. Geburtstag an Krebs.

Studenten werden Profis

Begonnen hatte alles 1966. Der Leiter der Hauptabteilung Kultur der Karl-Marx-Universität schlug dem überraschten Jürgen Hart vor, ein Kabarett zu übernehmen. Die vorherigen Academixer hatten 1965 aufgegeben, nachdem man ihnen ein Stück verboten hatte. Auch das FDJ-Studentenkabarett „Rat der Spötter“ war zuvor aufgelöst worden. Hart wollte es dennoch versuchen, mit einem akademischen Antritt. Es entstand das erste Programm: „… dass 66 kein 33 werde …“ 105 Programme sollten bis heute folgen.

In den 70er-Jahren wird aus dem Studentenensemble eine Profimannschaft. Ihre große Bekanntheit und ihre beinah täglichen Aufführungen ließen nichts anderes mehr zu. „Wir waren mit Leidenschaft dabei, und wir waren eine kritische Öffentlichkeit an der Seitenlinie der DDR geworden“, sagt Katrin Hart. Auch wenn die Texte die SED-Kulturzensur durchliefen. Beigetragen zum Erfolg der „Mixer“ in der Kabaretthochburg Leipzig haben aus ihrer Sicht: die persönliche Spielweise, die inszenatorischen Ideen, der Formenreichtum, die besondere Art, Texte zu schreiben, über den Alltag an den Hochschulen und in den Betrieben. „Wir haben etwas etabliert, das es so nicht gab“, sagt die Hart.

1980 bekommt das Wandertheater seine eigene Bühne – die imposante Empfangshalle im Untergeschoss des Messehauses „Dresdner Hof“, ausgestattet mit Art-Deco- und Bauhaus-Interieur aus den 1920er-Jahren. Für Katrin Hart gehört die Eröffnung der eigenen Spielstätte samt Kneipe zu den schönsten Abschnitten der 50-jährigen Chronik. „Noch immer denke ich jeden Abend, wie schön es ist, dass wir dieses Haus haben.“ Weitere Glücksmomente sind jene Vormittage zweimal im Jahr, an denen sämtliche Karten für die nächsten sechs Monate auf einmal verkauft werden. „Die Menschen hatten Heißhunger.“

Revolutionsherbst und deutsche Einheit sind auch für die humorvollen Begleiter der Zeitläufte eine Sturm- und Drang-Phase. „Wir mussten ja ständig unsere Programme umschreiben.“ Doch das Ensemble ist in der neuen Zeit angekommen und hat seine stilistische Palette aus sächsischer Satire, bissigem Humor und lockerem Klamauk neu gefunden, textlich und theatralisch. „Jede Zeit braucht ein kritisches Korrektiv, darum bemühen wir uns“, betont Katrin Hart. „Und wir haben nach wie vor unser Publikum.“ Die Besucherzahlen geben ihr recht. Einer Heute-Show, einem Jan Böhmermann und anderen TV-Comedys müssten sie nicht nachjagen – höchstens von ihnen etwas lernen.

Doch es ist auch Zeit für eine Verjüngung und Öffnung des Ensembles. Katrin Hart hat noch drei Jahre, bis auch sie ihr 50-jähriges Kabarett-Jubiläum feiern kann. Für Nachwuchs in der Hart’schen Dynastie ist schon gesorgt: Auch Tochter Elisabeth, 31, spielt heute bei den Academixern.

