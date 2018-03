Ein Künstler muss widersprechen Georg Baselitz zeigt in Dresden seine Druckgrafik neben der alter Meister und kam zur Eröffnung nach Dresden.

Georg Baselitz kam am Freitag zur Eröffnung seiner Ausstellung „Maniera Baselitz“ ins Dresdner Kupferstich-Kabinett und entdeckte dort mit Freude auch den Koffer, der auf die Schau des von ihm geschätzten Malers A.R. Penck hinweist. Baselitz ist bis zum 27. Mai zu sehen, Penck nur noch bis 19. März. © Thomas Kretschel

Das Kippbild auf der Einladungskarte und dem Cover des Katalogs verwandelt ein Selbstbildnis des Künstlers von 1966 in Hans Sebald Behmas Christuskopf mit Dornenkrone von 1522. Diese Spielerei bringt auf den Punkt, was die Ausstellung „Maniera Baselitz“, die am Freitagabend im Dresdner Kupferstich-Kabinett eröffnet wurde, auf so überraschende wie überzeugende Weise zeigt: Baselitz lustwandelt mit seiner Grafik in den Spuren großer Meister und erschafft dabei ganz etwas Eigenes. SZ sprach mit dem Künstler, der vor 80 Jahren in Deutschbaselitz bei Kamenz als Hans-Georg Kern geboren wurde, der berühmt wurde mit seiner auf dem Kopf stehenden Malerei und berüchtigt ist für seine provokanten Äußerungen.

Herr Baselitz, wie gefällt Ihnen Ihre Ausstellung?

Wunderbar, sie ist etwas Besonderes. Noch nie mussten 500 Jahre Grafik herhalten, um meinen Hintergrund zu definieren. 1965 lebte ich in Florenz in einem kulturhistorischen Zentrum und habe alle diese Sachen gesehen. Aber ich wusste nicht, dass ich bei meiner Arbeit unter ihrem Einfluss stehen könnte, dass es bildnerische Identitäten gibt zwischen dem Alten und dem Neuen.

Sie sammeln Grafik des 16. Jahrhunderts. Was reizt Sie daran?

Ich habe immer in der Provinz gelebt, weil ich mich dort wohlfühle. Museen, Kupferstich-Kabinette und Bibliotheken waren fern. Also musste ich mir diese Sachen aneignen. Außerdem brauchte ich für meine Arbeit eine Bestätigung. Ich habe ja sehr unkonventionell gearbeitet und mir deshalb Bestätigung bei Künstlern in der Kunstgeschichte gesucht, die auch unkonventionell sind. Die fand ich in der italienischen Grafik des Manierismus, also aus der Zeit zwischen 1520 und 1580.

Mit der auf dem Kopf stehenden Malerei wurden Sie berühmt. Welche Rolle spielt die Grafik in Ihrem Schaffen?

Ich habe 1964 damit angefangen, in einer Zeit, als Offset- und Siebdruck begannen, als Grafikersatz zu funktionieren. Diese Techniken kamen für mich aber nie infrage. Deshalb habe ich die traditionellen Medien wie Radierung und Holzschnitt benutzt und gemerkt, dass ich damit ganz alleine bin. Das Interesse daran war allerdings sehr gering. Man sagt ja, Grafik sei die Kunst fürs kleine Portemonnaie. Stimmt. Aber das kleine Portemonnaie interessiert sich nicht für Grafik. In den Siebzigerjahren hatte ich die ganzen Druckgrafiken der vorherigen Jahre noch bei mir rumliegen.

Machen Sie noch regelmäßig Grafik?

Natürlich! Neueste Arbeiten sind auch in der Ausstellung zu sehen. Ich mache das nach wie vor alleine. So, wie ich auch noch immer alleine in meinem Atelier male.

Als das Kulturgutschutzgesetz neu beschlossen wurde, haben Sie Ihre Bilder aus der ständigen Ausstellung des Albertinums geholt. Bereuen Sie das?

Nein! Das war ja keine Aktion aus dem Bauch heraus. Das musste sein. Ich befürchte immer noch, dass mir die Sachen weggenommen werden, das hat Gerhard Richter auch befürchtet. Und ein Spruch wie der von Kulturstaatsministerin Grütters, „Kunstwerke gehören unter den Schutz öffentlicher Museen und nicht unter den Hammer“, ist doch unmöglich! Da muss man ja weglaufen als Künstler.

Leben Sie deshalb in Österreich?

Genau aus diesem Grund. Aber nehmen Sie es nicht so eng: Ich arbeite auch in Italien, habe ein Atelier in der Schweiz und eins in Deutschland. Ich brauche die Abwechslung. Und es gibt ja auch wieder einen Einzug in die Museen, ich habe Geschenke gemacht.

Ihre Geburtsstadt Kamenz feiert Ihren 80. Geburtstag das ganze Jahr mit diversen Veranstaltungen. Ist das eigentlich noch Ihre Heimat?

Ich weiß es nicht. Ich dachte immer: Scheiterst du im Westen, dann hast du noch den Osten. Gleich nach der Wende bin ich rüber gefahren. Das war im Winter. Es schneite, und je weiter wir kamen, umso dicker fiel der Schnee. Als wir mit unserem Mercedes ankamen, merkte ich, wie die Leute die Vorhänge zumachten. Mir war das sehr merkwürdig, ich dachte: Lass es, geh nicht zurück. Geh lieber nach vorn. Das Kamenzer Programm kenne ich nicht.

Die AfD in Sachsen gratulierte Ihnen im Januar in einer Pressemeldung zum 80. und meinte: Baselitz ist einer von uns!

Ich habe von dieser Pressemitteilung nie gehört, ich bin in keiner Partei und lasse mich auch von keiner vereinnahmen. Ich finde allerdings das, was in Deutschland geschieht, ruppig. Die Selbstherrlichkeit, die von Berlin ausgeht, finde ich widerlich. Dass ein Minister nach Dresden kommt in das „Tal der Ahnungslosen“, und sagt, ihr seid ein Pack, weil ihr auf die Straße geht und demonstriert, finde ich eine Unverschämtheit. Da muss man sich einfach dagegenstellen.

Was vermuten Sie: Wohin führt das?

Ich weiß nur eins, und das betrifft mich, und das betrifft die Kultur: Der Kunst in Deutschland geht es schlecht, weil wir keine Lobby haben, weil wir als Eliten an den Rand gestellt werden. Wenn über Kunst geredet wird, wird nur über hohe Preise geredet. In Wahrheit ist es so, dass die deutschen Museen erschreckend wenige Besucher haben. Ich sehe das nur in Deutschland, nicht in Wien, nicht in Rom, nicht in Paris.

Woran liegt das?

Ich weiß nur, dass Deutschland regelrecht ausgedörrt ist. Als ich Student in Berlin war, da drängte alles, was Kunst, Musik, Literatur und Theater betraf, nach vorne mit Neuigkeiten. Es war hervorragend, es war aufregend. Die Theater waren voll. Heute ist das geendet in einer Subventionsversumpfung, und es macht keinen Spaß mehr.

Wollen Sie damit sagen, der Markt sichert künstlerische Qualität?

Da ist was Wahres dran. Aber wo steht die Markthalle? Nicht in Deutschland, sondern in London und New York. In Deutschland findet das gar nicht statt. Man muss als Künstler mit der schlechten Laune, die man hat, doch etwas tun, also widersprechen. Dieser Widerspruch kommt anderswo sehr gut an, das sieht man an den Erfolgen im Ausland. In Deutschland ist der Widerspruch ziemlich unerwünscht.

„Maniera Baselitz – Das Nonkonforme als Quelle der Phantasie“ bis 27. Mai im Kupferstich-Kabinett im Dresdner Residenzschloss. Geöffnet 10 – 18 Uhr, dienstags geschlossen. Der Katalog erschien im Sandstein Verlag und kostet 25 Euro; eine Sonderedition mit Radierung kostet 650 Euro.

