Ein kleiner Jubel Glück und ein Hieb auf den Kopf Der Dichter Thomas Rosenlöcher feiert 70. Geburtstag zwischen lauter Widersprüchen.

Mit Lyrik, Essays und Kindergeschichten hat sich der Dresdner Thomas Rosenlöcher einen Namen gemacht. © dpa PA/Frank Rumpenhorst

Es war einmal ein Mann, der hatte eine Nase im Gesicht wie jedermann, einen Mund und buschige Augenbrauen wie andere auch … So beginnt eine von Thomas Rosenlöchers Geschichten. Sie suggeriert im Märchenton eine Normalität, die jedoch unversehens umschlägt, weil einer vor lauter Fernsehleichen den Überblick verliert. Der Mann selbst bekommt einen Hieb ab, sodass ihm ein vollständiges Matterhorn mit Sonnenaufgang auf der Stirn wächst. Später küsst ihn die schönste Frau der Welt.

So geht es zu im Dasein des Dichters, der an diesem Sonnabend siebzig wird. Die Wirklichkeit steckt voller Widerspruch. In seinen Texten ereignen sich fragwürdige Zumutungen; von Raketenplage und Drahtverhau ist die Rede, von frostigen Zinnen und Schießscharten aus Schnee. Giftstaub fällt auf die Wiesen. Die Vergeblichkeit des Tuns ist oft mit Händen zu greifen. Die Melancholie hockt in den Hecken und seufzt. Sogar die Vögel vergessen zu flöten und grölen nur. Auf Ärgerlichkeiten ist Verlass. Und doch und gegen das behauptete bessere Wissen von der Unmöglichkeit will der Autor die Hoffnung auf den „kleinen Jubel Glück“ nie ganz aufgeben. Er wehrt sich mit blitzender Ironie und buchstabiert sich durch das Alphabet des Wünschenswerten. Er glaubt wie Mozart an den kleinen Unsterblichkeitstriller und wie Mörike an den Klang der Morgenglocken. Dann kann es sein, dass er die zwei neuen Zeilen gelten lässt, die am Stehpult bei der Scheune hinter Beerwalde entstanden sind.

Dort hat sich Thomas Rosenlöcher vor vielen Jahren mit seiner Familie ein Refugium geschaffen: Fluchtort und Freiraum zugleich. Hinter dem Haus beginnt das Feld, und mitten im Feld steht der Baum, das Bäumel genannt, mit dem Flugbrett für Engel. Diese Gegend im Erzgebirgsvorland sollte längst in einem Gedichtband besungen werden. Doch immer noch stehen Hürden im Hohlweg, Maßstäbe, die sich der Dresdner Poet selbst gesetzt hat mit Büchern wie „Hirngefunkel“ oder „Die Dresdner Kunstausübung“ oder „Am Wegrand steht Apollo“. Immer klingt da ein eigener Ton, ein unverwechselbarer. Denn das ist der Anspruch: Etwas so zu sagen, wie es kein anderer sagen kann. Aber: „Auf dem Dichterpapier geht alles langsamer.“

Der Preis für die Leichtigkeit

Dennoch ist einiges zusammengekommen, seit sich der gelernte Holzhandelskaufmann und studierte Betriebswirtschaftler Rosenlöcher mit der Poesie verband. Er hat am Literaturinstitut in Leipzig studiert und kurze Zeit am Kinder- und Jugendtheater in Dresden gearbeitet. 1982 erschien sein erster Gedichtband „Ich lag im Garten von Kleinzschachwitz“. Es war der Garten hinter einer verfallenen Gründerzeitvilla und Karlis Bierbude an der Pillnitzer Fähre nicht weit.

Die Dresdner Elblandschaft hat der Autor ausgemessen in guten und schlechten Tagen, im Wechsel von Distanz und Nähe, nach allen Regeln der Kunst. In seinen Metaphern gewann das Wort Heimat plötzlich eine frische, irrlichternde Bedeutung. Die Texte erzählen nicht nur von Buschwerk und Baumgetrappel. Sie spiegeln etwas wider von der besonderen Gemütsverfassung der Urbewohner. Eher als andere neigen sie zum zustimmenden Nicken, zur „sächsischen Höflichkeit“. Harmoniesucht gehört hier zur Grundausstattung am Küchentisch wie die Kuckucksuhr in anderen Weltgegenden.

Thomas Rosenlöcher nimmt sich von diesem Befund nicht aus. Im Vergleich etwa zum Dichterkollegen Volker Braun sieht er sich als „gemütlichen Denker unter uns Zufriedenheitsmenschen“. Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn der scharfe, zeitkritische Blick, der findet sich bei Rosenlöcher genauso, vor allem in seiner Prosa. Der Essayband „Die verkauften Pflastersteine“ machte den Autor auch auf der anderen Seite der Grenze bekannt. Als Chronist protokollierte er die Friedliche Revolution. Ein Glücksfall für die Literatur wie für die Geschichtsschreibung. „Gestern Regierungsrücktritt“, heißt es etwa am 8. November 1989. „Die einstmals stillstehende Zeit ist in einen Galopp übergegangen, als wollte sie die verlorenen 40 Jahre wieder einholen. Landesweites Stuhlbeben und reumütiges Haareraufen.“ Schon im nächsten Satz aber heißt es hellsichtig: Es wäre wider die Vernunft der Geschichte, wenn „wir die plötzlich gewonnene Leichtigkeit nicht doch noch bezahlen müssten“.

Über den Preis räsonierte der Autor dann im Band „Ostgezeter“. So skeptisch, wie er die DDR betrachtet hatte, so skeptisch sah er das neue Land. „Nicht einmal die Freiheit spüre ich noch, seitdem mir hier jeder sagt, dass dies die Freiheit sei.“ Der Unmut wuchs mit dem Gefühl wachsender Ohnmacht beim Bau der Dresdner Waldschlößchenbrücke. Thomas Rosenlöcher gehörte 2008 zu jener kleinen Gruppe, die sich an die uralten Bäume anketteten, um diese vor der Säge zu bewahren.

Immer wieder beteiligt sich der Autor mit seiner Meinung am Tagesgeschäft der Politik, streitfreudig und unverblümt, kürzlich erst in der Sächsischen Akademie der Künste. Er plädierte dafür, bei Konflikten mit Flüchtlingen ausgleichend und nicht verschärfend zu wirken.

Es war einmal ein Mann, der hatte eine Nase im Gesicht wie jedermann und schreibt jenseits von Moden und Maschen noble Literatur. Womöglich ist ein Sonnenaufgang auf der Stirn auch ohne Matterhorn zu haben.

