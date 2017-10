Ein Kehlmann für alle Fälle Sachsens Landesbühnen nähern sich Forscher-Genies mit der „Vermessung der Welt“.

In seinem Element: Gauß (Grian Duesberg, r.) vermisst die Welt vor den Augen von Humboldt (Michael Berndt-Cananá, l.) und Eugen (Johannes Krobbach). © Hagen König

Ein Ort ohne Moskitos sei ihm nicht mehr vorstellbar, sagt Bonpland, der häufig leidende und schließlich vergessene Reisegefährte von Alexander von Humboldt. Da treiben die Forscher auf dem Orinoco durch den südamerikanischen Dschungel. Die dichte, anschauliche Beschreibung des Wissen-Wollens gegen alle Widerstände im Roman „Die Vermessung der Welt“ hat dem damals 28-jährigen Daniel Kehlmann vor zwölf Jahren einen Welterfolg beschert. Und dem Theater eine Herausforderung.

Nicht nur, weil es eine Mückenplage in den Tropen anschaulich zu machen gilt. Das meistert die Inszenierung der Landesbühnen Sachsen zur Premiere am Sonnabend in Meißen durchaus. Wechselnde Landschaften und Witterungen werden auf einer transparenten Videowand vor die von Miroslaw Nowotny klug eingerichtete Bühne projiziert, und auch die Schauspieler leiden gekonnt an der Natur. Die größere Frage ist: Wie schafft es ein Roman, der die Weltreise von Alexander von Humboldt und das eigenbrötlerische Mathematikgenie Carl Friedrich Gauß in kunstvoller Prosa nebeneinanderstellt, überzeugend und mit Gewinn auf die Bühne? Ohne den Verdacht zu nähren, dass vor allem der bekannte Titel für ein volles Haus sorgen soll?

Am Schluss besser als Kehlmann

Die Inszenierung bietet da tatsächlich einige Überraschungen. Die vielleicht größte ist, dass sie dem Werk etwas abgewinnt, was Kehlmann gerade nicht vorgesehen hatte für seine wissensdurstigen Forscher: Erotik. Sofia Pintzau bekam für ihre verfilmten Tanzeinlagen viel Premieren-Applaus. Die forschenden Herren, Humboldt zumal, lässt die freizügige Darstellung freilich eher unbeeindruckt. „Das Körperliche ist wahrlich die Quelle aller Erniedrigungen,“ sagt Gauß an anderer Stelle.

Regisseur Lutz Hillman, im Hauptberuf Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen, schafft es, Kehlmanns im Roman gut gesetzte heitere Momente – oft untergründig, gelegentlich satirisch – so auf die Bühne zu übertragen, dass der Funke überspringt. Seine „Vermessung der Welt“ hat viel Witz, gerade, wenn sich Gauß und Humboldt als reife Herren begegnen. Grian Duesberg und Michael Berndt-Cananá beargwöhnen sich wundervoll und lassen ihre Darstellung gebeugter Greise nie zum Slapstick verkommen, versehen ihre Rollen eher mit Loriot’scher Finesse. Auch hier sparte das Premierenpublikum nicht mit Applaus. Den bekam auch das Regieteam Hillmann/Nowotny für seine Arbeit, wobei ein Großteil schon 2010 geleistet wurde. Da inszenierte Lutz Hillmann die „Vermessung der Welt“ bereits in Freiberg und konnte viele Elemente übernehmen.

Was in der Inszenierung dabei etwas zu kurz kommt, ist die Faszination für das Wissen und die Zusammenhänge, die sich denken lassen. Ein Schleier, den Kehlmann in seinem Roman gekonnt lüftet. Die Landesbühnen legen das eher in die Schublade der skurrilen Schrullen ab.

Wo die Gewohnheit verlassen, wo sich dem Unbekannten anvertrauen und wie viel Schmerz aushalten, um Erfahrungen zu machen? In diesem Grundkonflikt stellt sich die Inszenierung recht deutlich auf die Seite derer, die Gauß und Humboldt mit etwas Abstand bewundern, ihren Lebensweg aber nicht zur Nachahmung empfehlen. Stattdessen bricht sich das Leben Bahn und überholt schließlich auch die beiden Herren. Die Schlusspointe, in der Gauß‘ von ihm für beschränkt gehaltener Sohn Eugen (Johannes Krobbach) Martin Luther Kings Rede „I have a dream“ zitiert, übertrifft Kehlmanns eher wässriges Finale sogar.

Zu dem Zeitpunkt haben sich drei Stunden lang die Szenen des Romans als Minidramen aneinandergereiht. Was Dirk Englers Bühnenfassung des Romans aber fehlt, ist eine Dramatik, die das ganze Stück überspannt und einen Sog entwickelt. Dennoch ist jede Szene für sich ein kleiner Höhepunkt und sehenswert. Dazu kommen, geschickt in Szene gesetzt, gescheite Dialoge aus Kehlmanns Vorlage. Etwa der zwischen dem Eingeborenen (Tom Hantschel) und Bonpland (Jens Bache): Das Leben ist kurz, warum es für eine Entdeckungsfahrt aufs Spiel setzen? Weil es kurz ist. Klar wird aber auch: Wer so schnell so viel entdeckt wie Gauß und Humboldt, auf den warten danach ganz andere Krisen als Kannibalen und Mückenschwärme am Orinoco.

Wieder am 20. und 21.11. sowie am 28.1. und 24.3. 2018 in Radebeul. Außerdem am 11.1., 3.2. und 16.3. in Bautzen (Deutsch-Sorbisches Volkstheater) sowie am 4.3. in Bad Elster. Kartentel. (0351) 8954214

