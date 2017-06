Ein Hoch auf die private Energie Eine Ausstellung feiert das Schaffen von sächsischen Bastlern. Manche sind politisch.

Sind die süß! Ein Dresdner Ingenieur hat diese Roboter gebaut. © SKD/Claudia Jacquemin

Rund um die rot leuchtende Pupille blinkt die Iris gelb auf. Auch der Mund sendet rhythmische Lichtsignale in die Welt. Und erst die Tonspur! Mal klingt es wie Grillenzirpen, mal wie Jahrmarkttrubel, Pfeifen wechselt mit elektronischer Musik. Man hat den Roboter auch schon sprechen hören, zu der ihm ähnlichen Miniaturausgabe gleich daneben. Es sieht nach Mutter mit Kind aus. Wie niedlich.

Der Dresdner Ingenieur Justus Ehras hat schon als Schüler in der Werkstatt seiner Eltern experimentiert. Heute baut er elektromechanische Installationen wie diese Roboterfamilie. Er macht das in seiner Freizeit, ohne Auftrag oder Verwertungsabsicht, einfach aus Spaß an der Sache. Leute wie Ehras gibt es viele. Sie malen und löten, klöppeln und trickfilmen, schnitzen und besprühen Wände mit Graffiti. Von diesem Samstag an feiert eine Ausstellung in Dresden die Erzeugnisse, die naturgemäß höchst unterschiedlich ausfallen. „Es ist nicht wichtig, ob es Kunst ist oder nicht“, sagt Igor Jenzen. „Wir definieren nicht. Bei uns darf man alles.“

Geklöppelte Kreuzspinne

Jenzen ist Direktor des Museums für Sächsische Volkskunst, in dem die Schau zu sehen ist, und er hat ein Problem. Volkskunst klingt heimelig-altbacken, für manchen gar naiv und reaktionär. Schon deshalb würden viele potenzielle Gäste vor einem Besuch seines Hauses zurückschrecken, erzählt Jenzen. Alle zwei Jahre steuert er deshalb mit Sommerausstellungen gegen. Dort sieht man, was Hobbykünstler, Autodidakten, Bastler heute alles zustande bringen. Manches Schräge und Witzige ist dabei. Schon der Titel der neuen Schau will das verstaubte Image abschütteln: „Made by me in Saxony. Volkskunst jetzt!“

Zunächst aber müssen Besucher an jenen Gesellen vorbei, die als Inbegriff sächsischer Volkskunst gelten: den Räuchermännchen. Im zweiten Stock des Museums steht eine Vitrine bewusst sperrig in der Gehschneise, voll gefüllt mit qualmwilligen Bäckern, Förstern, Lehrern und dergleichen. Die Männel verweisen auf die Volkskunstgeschichte, von denen der kleinere Raum erzählt. Dort sieht man erstmals ein wieder aufgetauchtes Gemälde des Museumsgründers Oskar Seyffert (1862 – 1940), das dieser in jungen Jahren nach alten Meistern malen musste – eine Arbeit, die er selbst als „blöde Nachahmerei“ schmähte. Vielmehr schätzte Seyffert das unverbildete, kraftvolle Schaffen des Volkes. Die Nazis förderten diesen Ansatz, auch in der DDR stand die „Kunst der kleinen Leute“ hoch im Kurs. Zusammen töpfern, zeichnen, stricken: Das sorgt für Unterhaltung und stiftet Gemeinschaft.

Unabhängig vom politischen System hat sich daran nichts geändert, wie die Gruppenarbeiten im Hauptraum der Ausstellung zeigen. Die Mitglieder eines Vereins im erzgebirgischen Jahnsbach versammeln in einem Terrarium Kreuzspinne, Heuschrecke und Hirschkäfer – allesamt geklöppelt. Halle an der Saale bereichert diese sächsische Schau mit einem großen Aquarium, ausgefüllt mit einem gehäkelten und gestrickten Korallenriff. Orca, Meeresschildkröte und blau-gelb gestreifte Fische scheinen dank dünner Fäden zu schwimmen, der Rochen erlaubt einen Blick in seinen rosa Rachen.

Jüngere Formen des Selbstgemachten gehen manchmal über das rein Private hinaus und werden politisch. Wer Papierblumen aus Verpackungen macht, der findet das womöglich nicht nur schön, sondern stört sich an der allgemeinen Wegwerfmentalität. Und wer Graffiti auf Yuppievillen sprüht oder wild Blumensamen säht, protestiert damit auch gegen das rein wirtschaftliche Ausschlachten des Stadtraums. Volkskunst darf heute gern sperrig sein.

Ausstellung „Made by me in Saxony. Volkskunst jetzt!“ bis 5. November im Museum für Sächsische Volkskunst, Köpckestraße 1, Dresden, Di – So von 10 bis 18 Uhr

