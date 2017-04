Ein Hoch auf das Nilpferd Beim Dixieland-Festival gibt es im Mai 140 Stunden Live-Musik, ein Abschied steht an und ein Comeback im Kulturpalast.

Was schenkt man einem Tuba spielenden Nilpferd zum Geburtstag? Einen neuen Hut? Ein Lied? Blumen? Bis zum 21. Mai müssen sich potenzielle Gratulanten etwas Originelles einfallen lassen. Denn an diesem Tag wird zur Open-Air-Gala des Dresdner Dixieland-Festivals ausführlich gefeiert, dass dieses Oldtime-Jazz-Spektakel seit 40 Jahren ein Nilpferd mit Melone zum Maskottchen hat. Das Konzert in der „Jungen Garde“ wird also noch ein Stück aufwendiger als üblich, versprach Festivalchef Joachim Schlese am Mittwoch bei der Programmpräsentation. Angesichts des nunmehr erreichten 48. Jahrgangs und zu erwartender 140 Stunden Live-Musik von über 200 Musikern macht es Schlese kurz: „Das ist der Hammer!“

Weniger gefällt ihm, dass die Stadt Dresden sich mit 10 000 Euro am Gesamtetat von über 600 000 Euro beteiligt. „Was nicht mehr als ein Spaßfaktor ist“, so Schlese, der bei dieser Gelegenheit gleich eine neue Idee zum Geldeinnehmen präsentierte. Neben einem aufgestockten Angebot an diversen Dixieland-Souvenirs gibt es erstmals für jeweils zwei Euro ein Stoffarmband, das künftig jedes Jahr in neuen Farben aufgelegt wird und sich zum Sammelobjekt entwickeln soll. „Damit wollen wir ausgleichen, dass während der sonntäglichen Gratis-Dixieland-Meile auf der Prager Straße immer weniger gespendet, das Ganze für uns aber keineswegs billiger wurde.“

Als absoluter Renner hätten sich erneut die Kinderveranstaltungen „Dixieland-ABC“ erwiesen, die bereits im vergangenen Herbst komplett ausverkauft waren. Diese Form der Jugendarbeit zahle sich offensichtlich aus, werde doch das Team der Festivalmacher stetig jünger, sagte Joachim Schlese. Er schwärmte kurz vom Alten Schlachthof, der diesjährigen Hauptspielstätte, um sie umgehend zu verabschieden. Im nächsten Jahr, so viel steht bereits fest, werden zwei Jazz-Gala-Konzerte wieder im Kulturpalast stattfinden. Schlese: „Dafür müssen wir uns aber noch eine Menge einfallen lassen, sind die Bedingungen im Saal doch gänzlich anders als früher.“

Um alles zu testen, stellt er den üblichen Festivalbetrieb auf den Kopf und setzt für den 2. September ein Dixieland-Sonderkonzert der Superlative an. „150 Leute sind beteiligt“, kündigt er an. „Ein Gospelchor, eine Bigband und Solisten wie die Berliner Sängerin Pascal von Wroblewsky.“ Das Ganze soll helfen herauszufinden, wohin sich das Festival auf dem Weg zum großen Jubiläum entwickeln kann. Wann die ganz große Sause stattfindet, steht bereits fest: Vom 17. bis 24. Mai 2020 erlebt Dresden die 50. Auflage des Dixieland-Festivals – natürlich mit Konzerten im Kulturpalast.

Das Dixieland-Festival findet vom 14. bis 21. Mai statt, für fast alle Veranstaltungen gibt es noch Restkarten. www.dixielandfestival-dresden.com

