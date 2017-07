Ein Hexenfluch für Donald Trump Lana Del Rey bringt mit Unterstützung etlicher Stars ein neues Album heraus und gibt sich glücklich wie nie zuvor.

Sie sagt, sie habe deutlich mehr Spaß im Leben als früher und sei wesentlich selbstsicherer. Dennoch durchzieht auch die neuen Songs von Lana Del Rey stets ein wenig Melancholie. © Universal

Klar, die Songs klingen immer noch eher schwermütig, dafür sorgt allein schon Lana Del Reys tiefe Stimme und ihre langsame Art zu singen. Aber mit 32 Jahren hat die einst notorisch melancholische Schönheit, die als Elizabeth Granz bei New York zur Welt kam und vor fünf Jahren mit der Sixties-Hommage „Video Games“ berühmt wurde, endlich die Leichtigkeit des Seins entdeckt. Auf ihrem vierten Album „Lust For Life“ hat Lana zudem einige illustre Gäste dazugebeten, sie singt mit A$AP Rocky, The Weeknd, Sean Lennon und Stevie Nicks. Wir telefonierten mit Lana Del Rey und bekamen erstaunliche Einblicke in ihr Leben.

Lana, rufen Sie aus Los Angeles an?

Ja, ich sitze mitten in L.A. auf einem großen Parkplatz, in meinem Auto. Ich habe einen hervorragenden Blick auf ein Motel, nebenbei gucke ich ein bisschen, ob dort irgendwas passiert.

Warum gehen Sie nicht ins Haus?

Ach, da ist es immer so laut. Manchmal muss ich einfach raus, nachher gehe ich bestimmt noch einen Kaffee trinken oder so. Im Auto habe ich meine Ruhe. Außerdem ist der Empfang hier unschlagbar.

Was für ein Auto ist das denn?

Ein Jaguar. Aber jetzt nicht so ein Flitzer. Eher ein Mama-Jaguar. Er ist groß und blau und wunderschön.

Fahren Sie gerne Auto?

Total. Ich liebe das. Im Auto komme ich so schön zu mir, da habe ich keine Ablenkung, für mich ist Autofahren wie Meditation. Genauer gesagt: Es ist meine Meditation. Ich mache sonst nichts in der Richtung, nur Auto fahren.

Ein bisschen auf den Verkehr achten Sie schon, oder?

Ja. Ich fahre vorsichtig. Nicht schnell. Früher bin ich mehr rausgefahren, ins Umland, den Pacific Coast Highway lang, den Mulholland Drive, diese ganzen superszenischen Routen. Inzwischen kurve ich am liebsten auf den Hauptstraßen herum. Der Sunset Boulevard ist unschlagbar. Was es da immer alles zu sehen gibt!

Lana Del Rey verbringt ihre Freizeit also Auto fahrend und Leute guckend in Los Angeles. Wie eine Touristin in der eigenen Stadt.

Ich finde das toll. Nach meinem letzten Album „Honeymoon“ habe ich bewusst eine Weile nicht gearbeitet und stattdessen Sachen gemacht, die ich immer machen wollte. Ich bin auf viele Konzerte gegangen, habe Musikerfreunde im Studio bei der Arbeit besucht und vor allem: Ich habe die Menschen beobachtet. Einfach gucken, was sie anhaben, wie sie gehen, was sie reden, das ist vielleicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ansonsten bin ich auch einfach gern zu Hause.

Ihr Debütalbum vor fast fünf Jahren hieß „Born To Die“, das neue „Lust For Life“. Dokumentieren die Albumtitel, wo Sie jeweils im Leben stehen?

Ja. Ich habe mich gut entwickelt, was das Gesamtglücksgefühl angeht. Ich bin immer noch auf dem Weg, und Wachstum wie auch Chaos werden mich weiter durchs Leben begleiten, machen wir uns keine Illusionen. Und doch fühle ich deutlich die Veränderung. Ich habe klar mehr Spaß im Leben als vor einigen Jahren.

Woran machen Sie das fest?

An meinem Verhalten. Und an meinem Umgang mit Menschen. Ich fühle mich um einiges entspannter und bin offener geworden. Freier. Sicherlich auch selbstbewusster. Zu Beginn war ich so schrecklich ängstlich. Ich wusste oft nicht, was die Leute jetzt von mir wollen und erwarten. Ich stand heftig unter Beobachtung, ich lebte wie unter einer Glocke, in die alle reinschauen wollten.

Warum eigentlich?

Die Leute waren mir gegenüber misstrauischer als vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern gegenüber. „Video Games“, meine erste Single, hat total polarisiert, ohne, dass ich bis heute genau weiß, warum. Und so hatte ich lange das Gefühl, zwar einen Fuß in der Tür, aber keinen sicheren Stand in dieser Musikwelt zu haben. Mittlerweile habe ich einige Alben im Säckchen und bin selbstsicherer geworden. Ich habe keine Scheu mehr, auf andere Leute zuzugehen. Es ist also kein Zufall, dass ich mehr Musiker auf die neue Platte eingeladen habe.

So wie Stevie Nicks von Fleetwood Mac, die auf „Beautiful People Beautiful Problems“ mitsingt.

Stevie ist eine Freundin meines Produzenten Rick Nowels, die kennen sich schon ewig. Sie war so toll, ich würde sie inzwischen als Freundin bezeichnen. Stevie macht seit fünfzig Jahren Musik, sie war in den Siebzigern dabei, sie hat alles gesehen. Da kann man fast neidisch werden. The Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, dieser ganze Sound der damaligen Zeit, ich liebe ihn einfach abgöttisch.

Auch Sean Lennon ist auf der Platte dabei, im Song „Tomorrow Never Came“. Wie kam das zustande?

Ich erzähle in dem Lied von meiner Idealvorstellung einer Beziehung. Der Song ist einer der wenigen auf dem Album, der nicht von mir selbst handelt. John Lennon und Yoko Ono nenne ich als Beispiel. Ich stellte mir die beiden vor, wie sie innig auf einer Bank im New Yorker Central Park sitzen, dieses Paar weckt romantische Vorstellungen in mir.

Sie haben vor einigen Wochen in einem Interview verraten, Donald Trump mit einem Hexenfluch belegt zu haben. Hat er schon Wirkung gezeigt?

Man weiß es nicht. Alles, was wir jetzt mit ihm erleben, kennen wir schon aus dem Wahlkampf. Er macht so weiter wie immer. Deshalb fürchte ich, der Fluch hat noch nicht gewirkt. Ich würde mir so sehr eine friedliche, lockere Zeit wünschen, darüber singe ich zum Beispiel im Song „Coachella (Woodstock On My Mind“). Wo ist sie nur hin, die goldene Hippiezeit? Stattdessen gibt es bedrohliche Szenarien rund um die Raketentests in Nordkorea, und Trump gießt nimmer nur weiter Öl in alle Feuer. Er hat einige Dinge gesagt, vor denen sich Frauen wirklich ängstigen sollten. Ich hoffe nur, dass nichts ernsthaft schiefgeht in den nächsten dreieinhalb Jahren, dass niemand verletzt wird.

Das Interview führte Steffen Rüth.

Das Album: Lana Del Rey, Lust for Life. Universal

