Ein Haus für alle Hamburg hat ein neues Wahrzeichen: Nach knapp zehn Jahren Bauzeit ist die Elbphilharmonie im Hafen vollendet.

Ein Flügel steht auf der Bühne im Großen Saal in der Elbphilharmonie in Hamburg. © dpa

Schon der Weg auf die Plaza ist atemberaubend: Beim Start der Rolltreppe im Eingangsbereich der Elbphilharmonie weiß man noch nicht, wohin sie führt. Vorbei an Wänden mit funkelnden Pailletten öffnet sich erst am Ende der 82 Meter langen „Tube“ ein riesiges Panoramafenster mit Blick auf den Hamburger Hafen: Schiffe, Werften und Kräne prägen das Bild der Elbe. Über eine weitere, kleinere Rolltreppe und wenige Stufen erreichen die Besucher die öffentliche Plaza in 37 Metern Höhe: Von hier gelangen sie über geschwungene Treppen zum Großen und zum Kleinen Konzertsaal, zur Gastronomie und zur Lobby des Hotels. Durch zwei riesige Windschotts gelangt man auf den Balkon, der rund um die Elbphilharmonie führt.

Zwei Monate vor der Eröffnung des Konzertsaals wurde am Freitag die öffentliche Aussichtsplattform mit einem Festakt eingeweiht. Gleichzeitig wurde das spektakuläre Gebäude der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron offiziell vom Bauunternehmen Hochtief an die Stadt Hamburg übergeben. „Die Elbphilharmonie ist ein Haus für alle. Sie ist wie das Parlament der Musikstadt Hamburg. Ein Konzerthaus, das die Welt begeistern wird“, sagte Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD).

Hochtief-Chef Marcelino Fernández Verdes erinnerte an die Herausforderungen, die es während des Baus zu meistern galt. „Die ingenieurtechnischen Anforderungen bei der Errichtung der Elbphilharmonie waren immens. Das zeigte sich in fast jeder Phase des Baus. Heute sind wir stolz, das Gebäude zur größten Zufriedenheit aller übergeben zu können.“

So viel Einigkeit gab es selten: Jahrelang standen sich die Stadt Hamburg als Bauherr sowie der Baukonzern Hochtief und die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron unversöhnlich gegenüber. Ursprünglich sollte die „gläserne Welle“ auf einem alten Kaispeicher bereits 2010 eröffnet werden, die Kosten stiegen in schwindelerregende Höhen – von 77 auf 789 Millionen Euro. Erst als die Stadt drohte, die Elbphilharmonie notfalls alleine zu Ende zu bauen, lenkte Hochtief ein. Auch das Luxushotel mit 244 Zimmern und die Gastronomie auf drei Etagen wurden am Freitag eröffnet. Ursprünglich sollte neben den Eigentumswohnungen, die erst Ende 2017 fertig werden, auch das Hotel den Bau der Elbphilharmonie finanzieren. Bleibt zu hoffen, dass der Konzertsaal, der zu den zehn besten der Welt gehören soll, hält, was er verspricht.

Er ist nach dem Weinberg-Prinzip gebaut, mit terrassenförmig aufsteigenden Rängen und einer Bühne in der Mitte. Einer der besten Akustiker der Welt, der Japaner Yasuhisa Toyota, ist für den perfekten Klang verantwortlich. Die erste Probe des NDR Elbphilharmonie Orchesters im September war für Dirigent Thomas Hengelbrock und sein Orchester ein einzigartiges Erlebnis. „Wir wussten mit dem ersten Paukenschlag: Das wird fantastisch“, so Hengelbrock. Es seien „jedem im Raum die Tränen heruntergelaufen, wirklich jedem“. (dpa)

