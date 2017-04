Ein hartes Stück Arbeit Marlene Dumas malte ein Altarbild für die Dresdner Annenkirche, das der Gemeinde einiges abverlangt.

Mit einem Festgottesdienst wurde am Sonntag das Altarbild von Marlene Dumas in der Dresdner Annenkirche eingeweiht. Über dem Bild schwebt eine neue Gloriole mit vergoldeter Taube vom Dresdner Bildhauer Christian Schulze. © dpa

Das war ein mutiger Schritt: Der Vorstand der Annenkirche wünschte sich nach der Sanierung des Dresdner Gotteshauses ein neues Altarbild. Wie hätte es aussehen sollen für diese barocke Kirche mit dem Jugendstil-Interieur? In der Bombennacht im Februar 1945 suchten etwa 1 000 Menschen im Inneren der evangelischen Kirche Schutz. Das Gotteshaus wurde schwer getroffen, auch der Altaraufbau mit dem Altargemälde. Wie durch ein Wunder konnten die Menschen gerettet werden, die Annenkirche blieb stehen. In den letzten Jahren wurde das Dach neu gedeckt, der Altar restauriert, die Turmhaube wieder aufgesetzt. Nur das große hochformatige Altarbild fehlte seti 1945, das Gesicht der Annenkirche.

Um die Lücke zu schließen, suchten der Kirchenvorstand und Dresdner Kunstexperten einen zeitgenössischen Künstler. Einhellig entschied sich die Findungskommission für die Südafrikanerin Marlene Dumas, eine der einflussreichsten Künstlerinnen unserer Zeit, bekannt für ihre beeindruckenden Menschenbilder. Sie zeugen von Empathie und erzählen davon, dass Marlene Dumas die Menschen liebt, aber sie auch durchschaut und sich keinen Illusionen hingibt.

Am Sonntagnachmittag wurde das neue Altarbild mit einem Festgottesdienst und einem Gemeindefest eingeweiht.

War Jesus ein Schwarzer?

Es war nicht nur die schiere Größe von 3,60 Metern in der Breite und 7,80 Metern in der Höhe, die das Bild zu einem außergewöhnlichen Auftrag für die 64-Jährige machten. Ihr Wille, der Geschichte der Annenkirche gerecht zu werden, ohne pompös oder monumental zu wirken, hat dieses Kunstwerk zu einem harten Stück Arbeit für sie werden lassen. Marlene Dumas kam nicht daher mit dem fertigen Bild. Im Jahr 2014 begann sie mit der Arbeit in Amsterdam, wo die Südafrikanerin seit 1976 lebt. Zwei Künstlerfreunde zog sie hinzu: Jan Andriesse und Bert Boogaard.

Zweimal hat Dumas seitdem ihre Ideen öffentlich vorgestellt und mit Gemeindemitgliedern diskutiert. Bei ihrem ersten Vortrag in Dresden war bereits die Rede von einem Lebensbaum, den Bert Boogaard nun auch gemalt hat. Auch der zarte Regenbogen von Jan Andriesse, der über allem schwebt und für die Schönheit der Schöpfung steht, wurde damals angekündigt. Ursprünglich wollte Dumas auf die Medaillons am Lebensbaum menschliche Antlitze malen. Doch nach dieser ersten Debatte, in der Gemeindemitglieder auch Wünsche äußerten, was sie gern sehen möchten in ihrer Kirche, änderte Dumas ihre Pläne.

Die fünf Medaillons lassen Interpretationen zu, provozieren den Dialog. Sie sind biblischen Ursprungs und doch aktuell. Unten links ein Schiff im Sturm. Das ist nicht der Kahn mit Jesus und seinen Jüngern auf dem See von Genezareth, sondern ein Flüchtlingsboot. Den Gekreuzigten oben links lässt Dumas schweben, schwarz vor gelbem Hintergrund. War Jesus Afrikaner? Oder sind wir alle Jesus? Das Kreuz ist hier nur angedeutet. Unten rechts wird es zu einem Fenster mit Aussicht in den blauen Himmel. Auf dem Rundbild in der Mitte trägt ein Mann den schlaffen Körper einer Frau. Es erinnert an die Pietà. Nur trauert hier nicht Maria um den toten Jesus Christus, sondern ein Mann um seine Frau. In dem Sternenhimmel oben rechts bleibt ein Fleck weiß. Aus der Ferne sieht es nach Urknall aus oder als würde ein Stern verglühen. Doch die Erklärung der Malerin ist banaler: Angeblich kam sie mit dem Pinsel nicht in die Mitte hin. Das Paneel lag wohl zum Malen auf dem Boden oder auf einem Tisch. Ihre Arme waren zu kurz. Statt einen längeren Pinsel zu nehmen oder das Bild vor sich aufzuhängen, zeigt sie so ihre eigene Unvollkommenheit.

Ein Baum der Erkenntnis?

Jeder hat andere Beweggründe, in die Kirche zu gehen. Mancher sucht Ruhe und Trost, will sich für einen Moment abkoppeln von all dem Schrecklichen und schwer Verständlichen, was in der Welt passiert. Mancher sucht Antworten. In den Bildern von Marlene Dumas wird er sie nicht finden, jedenfalls nicht sofort und nicht ohne Anstrengung. Der feine Regenbogen kittet nicht die Risse in der Gesellschaft. Und der Lebensbaum lässt die gemalten Statements ins Unendliche fliegen. Dem Altarbild fehlt Geschlossenheit. Und die Szenen an den konstruktivistisch wirkenden, olivgrünen Ästen des Baums sind zu weit entfernt von den Menschen.

Womit sich die Annenkirche nun auf Dauer schmückt, ist kein Baum der einfachen Erkenntnis. Ein hartes Stück Arbeit liegt vor den Gemeindemitgliedern. Die Debatte ist längst eröffnet. Wenn sie nicht mit blindem Eifer geführt wird, hätte die Kunst doch etwas erreicht.

Welch eine großartige Malerin Marlene Dumas ist, kann man derzeit besser in der Galerie Gebr. Lehmann in Dresden sehen. Und im Herbst dann auch im Dresdner Albertinum sowie im Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen.

Das Altarbild kann im Anschluss an den Gottesdienst sonntags 12 Uhr und nach Vereinbarung mit dem Pfarramt besichtigt werden. Bis 29. April 2017 zeigt die Galerie Gebr. Lehmann, Görlitzer Straße 16 in Dresden eine Dokumentation über die Entstehung des Altarbildes. Geöffnet dienstags bis freitags 10 bis 18 , samstags 11 bis 14 Uhr

