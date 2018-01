Ein großes Hauen und Stechen, und kein Staatsanwalt greift ein Christian Thielemann hat seinen ersten Wagner’schen „Ring“ in der Semperoper musiziert. Das Publikum war hin und weg. Eigentlich gehört die Produktion verboten.

Ein Held, dem zunächst alle huldigen: Andreas Schager gab den Siegfried, der alsbald einer Intrige zum Opfer fällt. © Klaus Gigga

Großer Beifall schon vor dem ersten Ton in Richtung Orchestergraben, Jubel jeweils nach den einzelnen Teilen und stehende Ovationen am Schluss. Als am Sonnabend in der Semperoper gegen 21.30 Uhr nach fünfeinhalb Stunden die „Götterdämmerung“ endete, brannte die Luft. Die 1 300 Besucher, von dene viele innerhalb einer Woche alle vier Teile von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ erlebt hatten, strahlten beseelt. Emotional so aufgekratzt, war an Schlaf auch nach diesem Abend lange nicht zu denken.

Erstmals hatte der angesagteste Wagner-Dirigent Christian Thielemann in Dresden die „Ring“-Opern zyklisch aufgeführt. Acht Jahre war es her, dass die Tetralogie, in der die Geschöpfe um die Weltherrschaft ringen, hier zu erleben war. Und offenbar entdeckt der Chefdirigent der Staatskapelle auch bei seinem mittlerweile 40. „Ring“ immer neue Qualitäten und ebenso hochsensibel die Kapelle. So konnten selbst Kenner neue Details erfahren.

Und Thielemann kündigte an, weitere „Ringe“ in seiner zweiten, im Sommer 2019 beginnenden Amtszeit dirigieren zu wollen. Das wird die Musikfreunde wie die Semperoper freuen. Die Karten für die jetzt gespielten Vorstellungen waren binnen Stunden ausverkauft gewesen. Ungewöhnlich international gemischt war das Publikum, und stilvoll elegant gekleidet auch.

Dabei war dieser insgesamt 5. Dresdner „Ring“-Inszenierung seit 1886 zunächst wenig Erfolg beschieden. Erst stritten sich zwei Maestros um die Leitung – Giuseppe Sinopoli als Chefdirigent der Staatskapelle und Semyon Bychkov als Opernchefdirigent im Haus. Sachsens Ministerpräsident Kurt Biedenkopf schlichtete und entschied, dass Bychkov es – wie ursprünglich geplant – machen sollte. Doch der kam mit Regisseur Willy Decker und der Kapelle nicht klar. Die Sänger standen zwischen Baum und Borke – entsprechend misslang anfangs viel. Dann unterbrach die Flut 2002 die Produktion, neue Sänger und ein anderer Dirigent übernahmen – die Inszenierung wurde besser, die „Götterdämmerung“ dann spitze.

So ist die zwischen 2001 und 2003 herausgekommene Produktion ambivalent. Sie ist minimalistisch und fantasieanregend. Und sie kann auch philosophische Weite offenbaren, wenn Sängerdarsteller im Einsatz sind, die nicht dem Rampensingen frönen. So wie jetzt, als fast jeder Künstler spielfreudig den jeweiligen Charakter seiner Partie unterstrich.

Durchweg Spitzendarsteller waren beim Thielemann-Zyklus im Einsatz. Ein so machtgierig, aber würstchenhaft agierender Mime der Zwischentöne wie Gerhard Siegel ist selten zu erleben. Mit dem Sächsischen Kammersänger Georg Zeppenfeld stand einer der vielseitigsten und imposantesten Wagner-Bässe der Gegenwart als Fasolt, Hunding und Fafner auf der Bühne. Und Andreas Schager dürfte derzeit der kraftvoll-dynamischste, lyrisch-attraktivste Siegfried mit schier endlosen Kraftreserven sein. Seine Leichtigkeit im Schlussgesang nach fünf Stunden „Siegfried“ war imposant. Ebenso beeindruckten die Frauen wie Elena Pankratova als Sieglinde und Petra Lang als Brünnhilde mit Volumen und Theatralik. Logisch, wenn das Publikum nicht genug kriegen konnte. Es badete im Klangrausch der Stimmen und den feinst musizierten Leitmotiven.

Erstaunlich: Gerade bei Wagner sitzen viele Rechtsexperten im Saal. Eigentlich müssten all diese Anwälte und Richter aktiv werden. Generell erschüttert ja Oper das gesunde Rechtsempfinden, wenn im „Don Giovanni“ Sexualverbrechen oder im „Rosenkavalier“ Ehebruch gefeiert werden. Doch gänzlich in Konflikt mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch kommt man beim „Ring“. Allein Wotans Feuerzauber in der „Walküre“ ist Freiheitsberaubung, Nötigung und Brandstiftung in einem. Weitere Vergehen und Verbrechen wie arglistige Täuschung, Vertragsbruch, Meineid, Sklaverei, Inzest, Gewalt in der Ehe, Tierquälerei, Vergewaltigung, Mordversuch, Raub, Totschlag und ... bieten die insgesamt 16 Stunden reine Musik. Der „Ring“ ist ein einziges Hauen und Stechen. Von den 34 Charakteren überleben gerade mal zehn, darunter einige Bösewichte.

Doch was tun die ganzen gesetzeskundigen Freunde und Helfer im Saal? Sie gehen nicht gegen diese Gewaltverherrlichung vor, sondern ducken ab. Mehr noch, sie feiern jene gefährlich narkotische Musik, die Thielemann wie eine Droge gestaltet. „Wagner war ein unverschämter Parfümeur“, sagt der Dirigent. „Der ultimative Meister der Hexenküche, ein Wirkungsmagier. Vieles scheint bei ihm hingeworfen – und ist doch gnadenlos genau berechnet, kalkulierte Orgasmen.“

Es muss sich also niemand wundern, wenn es in den nächsten Tagen in der Stadt zu Überfällen kommt – auf Besitzer der Karten für den zweiten „Ring“ ab 29. Januar.

